Вы погуляете по одному из старинных районов Минска, который сохранил немало аутентичных зданий. Сегодня они обрели новые смыслы, а в зимние дни ещё и красиво засияли.
Вы узнаете, кто ходил по здешним улицам в разные эпохи, рассмотрите чудесные новогодние украшения, послушаете о традициях белорусов и выясните, зачем им в рождественские праздники соломенный паук.
Описание экскурсии
Наш маршрут: Комсомольская улица — Революционная улица — Раковское предместье — собор Святых Петра и Павла — улица Немига.
Вы узнаете, почему эти места называли минским Иерусалимом и актуально ли это звание сейчас.
Увидите самое необычное здание города и услышите о новогодних традициях белорусов, появлении первых новогодних игрушек и обычае украшать ёлку.
Насладитесь праздничным убранством улиц и двориков, а по пути будете угадывать новогодние песни и фильмы.
Узнаете, что за чудо такое — Зюзя и что за соломенный паук появляется у белорусов в рождественские праздники.
Сравните минские новогодние традиции с европейскими.
Организационные детали
- Будет интересно взрослым и детям от 12 лет
- Возможно проведение экскурсии для большего числа участников (до 15 человек). Доплата за каждого — 10 бел. рублей
- Оплата производится в день экскурсии по курсу НБ РБ
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ратуши
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 8097 туристов
Я родилась в Минске и пропитана им насквозь. Много путешествую и в каждом новом городе иду на экскурсию, поэтому хорошо знаю, как нужно и не нужно делать. Работаю с командой гидов. На наших экскурсиях вы не окажетесь на скучной лекции. Гарантируем дружескую информативную прогулку, которая пролетит незаметно, динамично и очень полезно.
