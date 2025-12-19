Вы погуляете по одному из старинных районов Минска, который сохранил немало аутентичных зданий. Сегодня они обрели новые смыслы, а в зимние дни ещё и красиво засияли. Вы узнаете, кто ходил по здешним улицам в разные эпохи, рассмотрите чудесные новогодние украшения, послушаете о традициях белорусов и выясните, зачем им в рождественские праздники соломенный паук.

Описание экскурсии

Наш маршрут: Комсомольская улица — Революционная улица — Раковское предместье — собор Святых Петра и Павла — улица Немига.

Вы узнаете, почему эти места называли минским Иерусалимом и актуально ли это звание сейчас.

Увидите самое необычное здание города и услышите о новогодних традициях белорусов, появлении первых новогодних игрушек и обычае украшать ёлку.

Насладитесь праздничным убранством улиц и двориков, а по пути будете угадывать новогодние песни и фильмы.

Узнаете, что за чудо такое — Зюзя и что за соломенный паук появляется у белорусов в рождественские праздники.

Сравните минские новогодние традиции с европейскими.

Организационные детали