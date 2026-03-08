Погрузитесь в атмосферу средневековой Белоруссии и откройте для себя два величественных замка — Мир и Несвиж! Вы прогуляетесь по готическим башням и крепостным стенам, загляните во дворцы и парки.
Узнаете тайны рода Радзивиллов и ощутите дух эпохи, где история переплетается с архитектурными шедеврами.
Узнаете тайны рода Радзивиллов и ощутите дух эпохи, где история переплетается с архитектурными шедеврами.
Описание экскурсии
Несвиж
Прошлое города тесно переплелось с историей рода Радзивиллов. Вы увидите знаковые сооружения Несвижа — городскую ратушу и Слуцкую браму. Заглянете в костёл Божьего Тела со старинными фресками внутри и на фасаде. При желании спуститесь в крипту — одну из крупнейших усыпальниц частновладельческой фамилии в Европе. Узнаете легенды, историю рода Радзивиллов и их резиденции.
Мир
Вы осмотрите Мирский замок начала 16 века. Посетите главный дворец, спуститесь в старинную тюрьму и по узким ступеням подниметесь на самый верх шестиярусной башни. А ещё увидите усыпальницу последних владельцев замка, костёл Святого Николая, церковь Святой Троицы и бывшие синагоги.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных автомобилях: Volkswagen Caravelle, Mercedes Vito, Citroen Space Tour. По запросу предоставим детское кресло или бустер
- Гид из нашей команды проведёт экскурсию снаружи замков и даст вам максимально полную информацию. Внутри вы гуляете самостоятельно
- Остаток оплаты за экскурсию нужно внести в бел. руб по курсу НБ РБ на день оплаты
Дополнительные расходы
- Мирский замок — 22 бел. руб взрослый, 11 бел. руб детский
- Несвижский замок — 20 бел. руб взрослый, 10 бел. руб детский
- Обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 74 туристов
Я занимаюсь организацией индивидуальных трансферов к туристическим достопримечательностям Беларуси. Я и моя команда профессиональных водителей будем рады показать вам нашу красивую страну.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Так совпало, что наша экскурсия совпала с праздником 8 Марта. Денис и Даша подарили нам чудесный день, влюбили нас в Несвижский и Мирский замки, такое ощущение, что мы прожили кусочек жизни с семейством Радзивиллов. Очень благодарны ребятам за впечатления!!! Когда приедем в следующий раз, непременно будем искать их участие в следующих экскурсиях!!! 🌷🌷🌷🌷🌷
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