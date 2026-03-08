Погрузитесь в атмосферу средневековой Белоруссии и откройте для себя два величественных замка — Мир и Несвиж! Вы прогуляетесь по готическим башням и крепостным стенам, загляните во дворцы и парки. Узнаете тайны рода Радзивиллов и ощутите дух эпохи, где история переплетается с архитектурными шедеврами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Несвиж

Прошлое города тесно переплелось с историей рода Радзивиллов. Вы увидите знаковые сооружения Несвижа — городскую ратушу и Слуцкую браму. Заглянете в костёл Божьего Тела со старинными фресками внутри и на фасаде. При желании спуститесь в крипту — одну из крупнейших усыпальниц частновладельческой фамилии в Европе. Узнаете легенды, историю рода Радзивиллов и их резиденции.

Мир

Вы осмотрите Мирский замок начала 16 века. Посетите главный дворец, спуститесь в старинную тюрьму и по узким ступеням подниметесь на самый верх шестиярусной башни. А ещё увидите усыпальницу последних владельцев замка, костёл Святого Николая, церковь Святой Троицы и бывшие синагоги.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельных автомобилях: Volkswagen Caravelle, Mercedes Vito, Citroen Space Tour. По запросу предоставим детское кресло или бустер

Гид из нашей команды проведёт экскурсию снаружи замков и даст вам максимально полную информацию. Внутри вы гуляете самостоятельно

Остаток оплаты за экскурсию нужно внести в бел. руб по курсу НБ РБ на день оплаты

Дополнительные расходы