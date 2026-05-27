Из Минска вы отправитесь к двум ключевым памятникам белорусского Средневековья — Несвижскому и Мирскому замкам. И словно перенесётесь в мир, где власть, богатство и амбиции определяли облик целой эпохи.
Гид расскажет об истории одного из самых влиятельных родов Восточной Европы — Радзивилов — и вы поймёте, как их наследие формирует культурный ландшафт Беларуси.
Описание экскурсии
Несвижский замок
- Один из самых значимых архитектурных ансамблей Беларуси, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
- Построен в 16–17 веках как главная резиденция князей Радзивиллов
- Вы увидите парадные залы, жилые покои, галереи и коллекции декоративно-прикладного искусства
- С территории замка открываются виды на регулярный парк и пруды, создающие цельный дворцово-парковый ансамбль
Мирский замок
- Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и один из самых узнаваемых замков страны
- Возведён в 16 веке, сочетает черты готики и ренессанса
- Производит впечатление мощной крепости с башнями, стенами и оборонительными элементами
- Окружён живописным ландшафтом, который подчёркивает монументальность сооружения
В дороге и на месте гид подробно расскажет:
- о владельцах замков и их роли в политической истории региона
- архитектурных стилях и изменениях ансамблей со временем
- как жили, правили и защищались представители магнатских родов
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Минска
10:30 — прибытие в Несвиж
10:30–13:00 — Посещение Несвежского замка и прогулка по парку
13:00 — переезд в Мир
13:30–14:30 — обед по желанию
14:30–16:30 — посещение Мирского замка
16:30 — выезд в Минск
18:00 — прибытие
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на комфортабельных автомобилях:
— минивэн: Mercedes-Benz Vito W447, Volkswagen Caravelle и аналогичные
— легковой: Volkswagen Passat B8, Mercedes-Benz E klass, Toyota Camry и аналогичные
- В салоне есть питьевая вода, Wi-Fi, детское автокресло по запросу
- Обратите внимание! Наш гид работает по дороге в автомобиле и на территории замков. Интерьеры вы сможете осмотреть самостоятельно, с экскурсией местного гида (при наличии свободных сотрудников) или аудиогидом
Дополнительные расходы
- Входные билеты в Несвижский замок:
— взрослые 19 бел. руб.
— школьники и студенты 9,5 бел. руб.
- Экскурсия внутри Несвижского замка: 33 бел. руб. за всю группу
- Аудиогид: 5 бел. руб.
- Входные билеты в Мирский замок:
— взрослые 22 бел. руб
— школьники и студенты 11 бел. руб
- Экскурсии внутри Мирского замка: 50 бел. руб. за всю группу
- Аудиогид: 6 бел. руб.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 1970 туристов
С 2011 года я организую трансферы по Беларуси с командой профессиональных водителей. Мы работаем ответственно и с душой. Приглашаю вас в этом убедиться! Также проводим экскурсии.
