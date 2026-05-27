Средневековое наследие Беларуси: из Минска к замкам Несвижа и Мира

Не просто увидеть архитектурные памятники - а изучить живые свидетельства эпохи
Из Минска вы отправитесь к двум ключевым памятникам белорусского Средневековья — Несвижскому и Мирскому замкам. И словно перенесётесь в мир, где власть, богатство и амбиции определяли облик целой эпохи.

Гид расскажет об истории одного из самых влиятельных родов Восточной Европы — Радзивилов — и вы поймёте, как их наследие формирует культурный ландшафт Беларуси.
Описание экскурсии

Несвижский замок

  • Один из самых значимых архитектурных ансамблей Беларуси, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
  • Построен в 16–17 веках как главная резиденция князей Радзивиллов
  • Вы увидите парадные залы, жилые покои, галереи и коллекции декоративно-прикладного искусства
  • С территории замка открываются виды на регулярный парк и пруды, создающие цельный дворцово-парковый ансамбль

Мирский замок

  • Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и один из самых узнаваемых замков страны
  • Возведён в 16 веке, сочетает черты готики и ренессанса
  • Производит впечатление мощной крепости с башнями, стенами и оборонительными элементами
  • Окружён живописным ландшафтом, который подчёркивает монументальность сооружения

В дороге и на месте гид подробно расскажет:

  • о владельцах замков и их роли в политической истории региона
  • архитектурных стилях и изменениях ансамблей со временем
  • как жили, правили и защищались представители магнатских родов

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Минска
10:30 — прибытие в Несвиж
10:30–13:00 — Посещение Несвежского замка и прогулка по парку
13:00 — переезд в Мир
13:30–14:30 — обед по желанию
14:30–16:30 — посещение Мирского замка
16:30 — выезд в Минск
18:00 — прибытие

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на комфортабельных автомобилях:
    — минивэн: Mercedes-Benz Vito W447, Volkswagen Caravelle и аналогичные
    — легковой: Volkswagen Passat B8, Mercedes-Benz E klass, Toyota Camry и аналогичные
  • В салоне есть питьевая вода, Wi-Fi, детское автокресло по запросу
  • Обратите внимание! Наш гид работает по дороге в автомобиле и на территории замков. Интерьеры вы сможете осмотреть самостоятельно, с экскурсией местного гида (при наличии свободных сотрудников) или аудиогидом

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Несвижский замок:
    — взрослые 19 бел. руб.
    — школьники и студенты 9,5 бел. руб.
  • Экскурсия внутри Несвижского замка: 33 бел. руб. за всю группу
  • Аудиогид: 5 бел. руб.
  • Входные билеты в Мирский замок:
    — взрослые 22 бел. руб
    — школьники и студенты 11 бел. руб
  • Экскурсии внутри Мирского замка: 50 бел. руб. за всю группу
  • Аудиогид: 6 бел. руб.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1970 туристов
С 2011 года я организую трансферы по Беларуси с командой профессиональных водителей. Мы работаем ответственно и с душой. Приглашаю вас в этом убедиться! Также проводим экскурсии.

