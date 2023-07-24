Экскурсия в замки Мир и Несвиж

Путешествие в прошлое: Обзорная экскурсия из Минска в замки Мир и Несвиж

4
2 отзыва
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Вам предстоит погрузиться в чарующий мир Средних веков.

Вы осмотрите внутри и снаружи дворцовый комплекс Несвиж и частный оборонный замок Мир, второй в мире барочный храм и Ратушу 16 века. Памятники из списка ЮНЕСКО сохранили свой внешний облик и былое величие.

Какая история и легенды стоят за визитными карточками Беларуси? Об этом вы узнаете на экскурсии с нашим гидом.
Экскурсия в замки Мир и Несвиж
Экскурсия в замки Мир и Несвиж
Экскурсия в замки Мир и Несвиж
Экскурсия в замки Мир и Несвиж
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Несвижский дворец
  • Фарный костёл
  • Несвижская ратуша
  • Дом ремесленника
  • Несвижский монастырь бенедиктинок
  • Слуцкая брама
  • Мирский замок
  • Башни и бывшая тюрьма Мирского замка
  • Усыпальница рода Святополк-Мирских
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа тура:

  • Во время переезда из Минска в Несвиж, который будет происходить на комфортабельном автобусе, вы услышите интереснейший рассказ экскурсовода, который будет сопровождаться красивыми пейзажами, наполненными белорусским колоритом.
  • Несвиж, Фарный костёл.
  • По прибытии в Несвиж нас ждёт знакомство с городом, а именно: Несвижская ратуша, Дом ремесленника, Несвижский монастырь бенедиктинок, Слуцкая брама — все эти места являлись неотъемлемой частью средневековых белорусских городов. Мы узнаем их историю и совершим внешний осмотр.
  • Далее нас ждёт Фарный костёл 16 века, построенный недалеко от дворца — второй в мире барочный храм, первый находится в Италии. Здесь мы проведём не только внешний осмотр, но и зайдём внутрь, чтобы оценить красоту и убранство, величие и могущество Фарного костёла. При желании вы сможете посетить крипту рода Радзивилов — усыпальницу, находящуюся в подвале храма (доплата за вх. билет — 5 BYN).
  • Несвижский замок.
  • После костёла нас ожидает главное сокровище нашего путешествия — Несвижский дворец. Он был построен в 16 веке и своей красотой и великолепием составлял конкуренцию многим королевским резиденциям Европы. Во время экскурсии по дворцу вы погрузитесь в его прошлое и выясните, почему это место считается самым мистическим в Беларуси.
  • После экскурсии в Несвижском замке нас ждёт обед в уютном ресторане.
  • Мирский замок.
  • Распрощавшись с городом Несвиж, мы переезжаем в посёлок Мир, в котором находится одноимённый Мирский замок, построенный в 16 веке и сохранивший в своих стенах рыцарский дух и память о каждом из своих владельцев, одними из которых являлся властный род Радзивиллов. Прогуливаясь по окрестностям, вы услышите множество легенд, хранящихся в здешних местах и окутывающих атмосферой мистики сам замок.
  • Часовня-усыпальница Святополк-Мирских.
На пути от мощных стен замка к парку находится часовня, про которую вам расскажет гид, а ещё о Сонечке, похороненной в усыпальнице, и её привидении. Также мы поднимемся в замковые башни, посетим бывший тюремный подвал и многое другое!
После экскурсии в Мире нас ждёт переезд обратно в Минск и завершение экскурсии.

Кому подойдет экскурсия:

  • Тем, кто хочет увидеть два самых красивых замка Беларуси.
  • Тем, кого интересует история, и кто хочет понять этапы развития Беларуси от Полоцкого Княжества до современной Республики.
После экскурсии вы сможете с полной уверенностью сказать, что знаете всё про Радзивилов и про их главные резиденции!

Экскурсия проводится во: вторник, четверг, суббота в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Сопровождение аттестованным экскурсоводом по всему маршруту
  • Входные билеты в Несвиж + экскурсия
  • Экскурсия по городу Несвиж + Фарный костёл
  • Входные билеты в МИР + экскурсия
Что не входит
  • Обед оплачивается отдельно, по желанию (20 BYN за одного человека)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Минск, пр-т Победителей, 19, гостиница «Юбилейная»
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится во: вторник, четверг, суббота в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Сбор группы в холле гостиницы «Юбилейная», г. Минск, пр-т Победителей, 19, за 10 минут до начала экскурсии.
  • Оплата производится на гиду перед началом экскурсии. Наличными белорусскими рублями
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
И
24 июля 2023
Всё понравилось. Одно замечание: был микроавтобус, а в нем всегда есть неудобные места.
И
23 июля 2023
Заранее не было известно, но организатором оказался Смарт тур. Микроавтобус Мерседес вместо большого автобуса - для кого-то плюс, для нас минус. Микрофона нет, пришлось прислушиваться к гиду, а ему все время на повышенных тонах. Все бегом- бегом, главное в обоих замках, не спрашивая, всех повести в туалет и ожидать. Вместо того, чтобы показать и каждый решил бы сам. Если вы не заказали обед, то вы изгой. Гид скажет, что обед 20 мин и ждать никто не будет. Очевидно, все время съели туалеты.

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