Путешествие в прошлое: Обзорная экскурсия из Минска в замки Мир и Несвиж
Вам предстоит погрузиться в чарующий мир Средних веков.
Вы осмотрите внутри и снаружи дворцовый комплекс Несвиж и частный оборонный замок Мир, второй в мире барочный храм и Ратушу 16 века. Памятники из списка ЮНЕСКО сохранили свой внешний облик и былое величие.
Какая история и легенды стоят за визитными карточками Беларуси? Об этом вы узнаете на экскурсии с нашим гидом.
Вы осмотрите внутри и снаружи дворцовый комплекс Несвиж и частный оборонный замок Мир, второй в мире барочный храм и Ратушу 16 века. Памятники из списка ЮНЕСКО сохранили свой внешний облик и былое величие.
Какая история и легенды стоят за визитными карточками Беларуси? Об этом вы узнаете на экскурсии с нашим гидом.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Несвижский дворец
- Фарный костёл
- Несвижская ратуша
- Дом ремесленника
- Несвижский монастырь бенедиктинок
- Слуцкая брама
- Мирский замок
- Башни и бывшая тюрьма Мирского замка
- Усыпальница рода Святополк-Мирских
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа тура:
- Во время переезда из Минска в Несвиж, который будет происходить на комфортабельном автобусе, вы услышите интереснейший рассказ экскурсовода, который будет сопровождаться красивыми пейзажами, наполненными белорусским колоритом.
- Несвиж, Фарный костёл.
- По прибытии в Несвиж нас ждёт знакомство с городом, а именно: Несвижская ратуша, Дом ремесленника, Несвижский монастырь бенедиктинок, Слуцкая брама — все эти места являлись неотъемлемой частью средневековых белорусских городов. Мы узнаем их историю и совершим внешний осмотр.
- Далее нас ждёт Фарный костёл 16 века, построенный недалеко от дворца — второй в мире барочный храм, первый находится в Италии. Здесь мы проведём не только внешний осмотр, но и зайдём внутрь, чтобы оценить красоту и убранство, величие и могущество Фарного костёла. При желании вы сможете посетить крипту рода Радзивилов — усыпальницу, находящуюся в подвале храма (доплата за вх. билет — 5 BYN).
- Несвижский замок.
- После костёла нас ожидает главное сокровище нашего путешествия — Несвижский дворец. Он был построен в 16 веке и своей красотой и великолепием составлял конкуренцию многим королевским резиденциям Европы. Во время экскурсии по дворцу вы погрузитесь в его прошлое и выясните, почему это место считается самым мистическим в Беларуси.
- После экскурсии в Несвижском замке нас ждёт обед в уютном ресторане.
- Мирский замок.
- Распрощавшись с городом Несвиж, мы переезжаем в посёлок Мир, в котором находится одноимённый Мирский замок, построенный в 16 веке и сохранивший в своих стенах рыцарский дух и память о каждом из своих владельцев, одними из которых являлся властный род Радзивиллов. Прогуливаясь по окрестностям, вы услышите множество легенд, хранящихся в здешних местах и окутывающих атмосферой мистики сам замок.
- Часовня-усыпальница Святополк-Мирских.
На пути от мощных стен замка к парку находится часовня, про которую вам расскажет гид, а ещё о Сонечке, похороненной в усыпальнице, и её привидении. Также мы поднимемся в замковые башни, посетим бывший тюремный подвал и многое другое!
После экскурсии в Мире нас ждёт переезд обратно в Минск и завершение экскурсии.
Кому подойдет экскурсия:
- Тем, кто хочет увидеть два самых красивых замка Беларуси.
- Тем, кого интересует история, и кто хочет понять этапы развития Беларуси от Полоцкого Княжества до современной Республики.
После экскурсии вы сможете с полной уверенностью сказать, что знаете всё про Радзивилов и про их главные резиденции!
Экскурсия проводится во: вторник, четверг, суббота в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение аттестованным экскурсоводом по всему маршруту
- Входные билеты в Несвиж + экскурсия
- Экскурсия по городу Несвиж + Фарный костёл
- Входные билеты в МИР + экскурсия
- Что не входит
- Обед оплачивается отдельно, по желанию (20 BYN за одного человека)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Минск, пр-т Победителей, 19, гостиница «Юбилейная»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Экскурсия проводится во: вторник, четверг, суббота в 10:00Экскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Сбор группы в холле гостиницы «Юбилейная», г. Минск, пр-т Победителей, 19, за 10 минут до начала экскурсии.
- Оплата производится на гиду перед началом экскурсии. Наличными белорусскими рублями
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
24 июля 2023
Всё понравилось. Одно замечание: был микроавтобус, а в нем всегда есть неудобные места.
И
Инна
23 июля 2023
Заранее не было известно, но организатором оказался Смарт тур. Микроавтобус Мерседес вместо большого автобуса - для кого-то плюс, для нас минус. Микрофона нет, пришлось прислушиваться к гиду, а ему все время на повышенных тонах. Все бегом- бегом, главное в обоих замках, не спрашивая, всех повести в туалет и ожидать. Вместо того, чтобы показать и каждый решил бы сам. Если вы не заказали обед, то вы изгой. Гид скажет, что обед 20 мин и ждать никто не будет. Очевидно, все время съели туалеты.
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