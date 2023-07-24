Программа тура:

Во время переезда из Минска в Несвиж, который будет происходить на комфортабельном автобусе, вы услышите интереснейший рассказ экскурсовода, который будет сопровождаться красивыми пейзажами, наполненными белорусским колоритом.

Несвиж, Фарный костёл.

По прибытии в Несвиж нас ждёт знакомство с городом, а именно: Несвижская ратуша, Дом ремесленника, Несвижский монастырь бенедиктинок, Слуцкая брама — все эти места являлись неотъемлемой частью средневековых белорусских городов. Мы узнаем их историю и совершим внешний осмотр.

Далее нас ждёт Фарный костёл 16 века, построенный недалеко от дворца — второй в мире барочный храм, первый находится в Италии. Здесь мы проведём не только внешний осмотр, но и зайдём внутрь, чтобы оценить красоту и убранство, величие и могущество Фарного костёла. При желании вы сможете посетить крипту рода Радзивилов — усыпальницу, находящуюся в подвале храма (доплата за вх. билет — 5 BYN).

Несвижский замок.

После костёла нас ожидает главное сокровище нашего путешествия — Несвижский дворец. Он был построен в 16 веке и своей красотой и великолепием составлял конкуренцию многим королевским резиденциям Европы. Во время экскурсии по дворцу вы погрузитесь в его прошлое и выясните, почему это место считается самым мистическим в Беларуси.

После экскурсии в Несвижском замке нас ждёт обед в уютном ресторане.

Мирский замок.

Распрощавшись с городом Несвиж, мы переезжаем в посёлок Мир, в котором находится одноимённый Мирский замок, построенный в 16 веке и сохранивший в своих стенах рыцарский дух и память о каждом из своих владельцев, одними из которых являлся властный род Радзивиллов. Прогуливаясь по окрестностям, вы услышите множество легенд, хранящихся в здешних местах и окутывающих атмосферой мистики сам замок.

Часовня-усыпальница Святополк-Мирских.

На пути от мощных стен замка к парку находится часовня, про которую вам расскажет гид, а ещё о Сонечке, похороненной в усыпальнице, и её привидении. Также мы поднимемся в замковые башни, посетим бывший тюремный подвал и многое другое!

После экскурсии в Мире нас ждёт переезд обратно в Минск и завершение экскурсии.

Кому подойдет экскурсия:

Тем, кто хочет увидеть два самых красивых замка Беларуси.

Тем, кого интересует история, и кто хочет понять этапы развития Беларуси от Полоцкого Княжества до современной Республики.

После экскурсии вы сможете с полной уверенностью сказать, что знаете всё про Радзивилов и про их главные резиденции!