  1. Беларусь
  2. Экскурсии

Тайны древнего Минска

4.5
2 отзыва
Пляшкевич Л.
Пляшкевич Л. – Гид из Минска
Индивидуальная обзорная экскурсия ⛳ поможет вам сориентироваться в городе в первые дни после приезда и увидеть настоящий Минск.

Программа познакомит с богатой историей 📖 Минска, главными достопримечательностями 🏛️ и интересными местами, о которых знают только местные жители.

Вы узнаете, где находятся лучшие рестораны и ночные заведения города, куда можно отправиться на прогулку 👣 и какие места следует посетить в окрестностях города.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $70 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Тайны древнего Минска
Тайны древнего Минска

Что вы увидите

  • Ворота Минска
  • Дом правительства
  • часть Проспекта Независимости
  • площадь Свободы
  • Минская ратуша
  • монастырские комплексы униатов, бернардинцев и иезуитов
  • Костёл Святого Симеона и Святой Елены
Во время тура Вы увидите лучшие памятники архитектуры города: ворота Минска, Дом правительства, часть Проспекта Независимости, претендующая на внесение в списки ЮНЕСКО. Вы посетите исторический центр Минска: площадь Свободы, ратушу, монастырские комплексы униатов, бернардинцев и иезуитов.
Вы увидите лучшие скульптурные композиции города, услышите многочисленные мифы и легенды. Прогуляетесь 👣 по самой значимой части города.
Экскурсию будет проводить гид - профессионал, знающий историю 📖 Минска и любящий свой город 🏙️. Увлекательный рассказ сделает ваше знакомство с городов интересным и разноплановым, чего вам никогда не даст ни один путеводитель!
Что входит
  • экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • транспорт
  • личныерасходы.
Начало
🚩 Привокзальная площадь, 3, Центральный ж/д вокзал
Место завершения
🏁 площадь Свободы, 1
Тайны древнего Минска
Тайны древнего Минска
Тайны древнего Минска
Тайны древнего Минска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Пляшкевич Л.
Пляшкевич Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Пляшкевич Л. проводит ещё 4 экскурсии

Замки Мир и Несвиж: памятники Юнеско в Беларуси
$95
10 часов
Замки Мир и Несвиж: памятники Юнеско в Беларуси
9 отзывов
Индивидуальная автомобильная экскурсия по Минску
$70
3 часа
Индивидуальная автомобильная экскурсия по Минску
3 отзыва
Музейный комплекс старинных ремёсел и технологий «Дудутки»
$70
5 часов
Музейный комплекс старинных ремёсел и технологий «Дудутки»
1 отзыв
Хатынь - памятник жертвам фашизма
$80
6 часов
Хатынь - памятник жертвам фашизма

Еще несколько необычных экскурсий в Минске

Экскурсия Мир – Несвиж «Владения рода Радзивиллов»
$39.35
11 часов
Экскурсия Мир – Несвиж «Владения рода Радзивиллов»
212 отзывов
По Минску на автобусе (10:00: пн, вт, ср, 11:00 вс)
$12.5
3.5 часа
По Минску на автобусе (10:00: пн, вт, ср, 11:00 вс)
172 отзыва
Привет, Минск!
35
2.5 часа
Привет, Минск!
119 отзывов
Главные достопримечательности и увлекательные истории о местной жизни
Вечерняя экскурсия по Минску
$12.5
3.5 часа
Вечерняя экскурсия по Минску
105 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия по центру Минска
$12
2.5 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по центру Минска
92 отзыва
Автобусная экскурсия в Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Хатынь»
$16
5 часов
Автобусная экскурсия в Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Хатынь»
60 отзывов