Во время тура Вы увидите лучшие памятники архитектуры города: ворота Минска, Дом правительства, часть Проспекта Независимости, претендующая на внесение в списки ЮНЕСКО. Вы посетите исторический центр Минска: площадь Свободы, ратушу, монастырские комплексы униатов, бернардинцев и иезуитов.

Вы увидите лучшие скульптурные композиции города, услышите многочисленные мифы и легенды. Прогуляетесь 👣 по самой значимой части города.

Экскурсию будет проводить гид - профессионал, знающий историю 📖 Минска и любящий свой город 🏙️. Увлекательный рассказ сделает ваше знакомство с городов интересным и разноплановым, чего вам никогда не даст ни один путеводитель!