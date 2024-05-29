Минская ратуша – экскурсии в Минске

Найдено 5 экскурсий в категории «Минская ратуша» в Минске, цены от 31 Br. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
145 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 160Br за всё до 10 чел.
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
Начало: Любое место в центре Минска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 360Br за всё до 3 чел.
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
80 отзывов
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
Начало: Площадь Независимости, около памятника Ленину
Расписание: См. расписание
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
50Br за человека
Минск: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
Минск: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Начало: Привокзальная площадь, 3, Октябрьский район
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
31.76Br за человека
Авто-пешеходная прогулка по значимым местам Минска
Индивидуальная
3 часа
Авто-пешеходная прогулка по значимым местам Минска
Начало: Пл. Свободы, 2, Минск
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 445Br за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Групповая пешеходная экскурсия по Минску
    Отличный грамотный экскурсовод, все было интересно. Единственное но - это плохая слышимость экскурсовода (отсутствие наушников). Так как экскурсия проходила пешая,
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    если идти позади экскурсовода - то при громкости проспекта ее совсем было плохо слышно (даже при том что народу было всего 10 человек)

  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Групповая пешеходная экскурсия по Минску
    Прекрасная экскурсия - легко и интересно. Понравился формат - пешеходная экскурсия в мини группе. Экскурсия оставила мамы приятные впечатления. Экскурсовод Марина прекрасный рассказчик. Всё супер 👍
  • Н
    Наталия
    27 мая 2024
    Групповая пешеходная экскурсия по Минску
    Отличный экскурсовод, комфортный автобус, и конечно же, красивый и гостеприимный Минск 🫶🏻
  • Н
    Наталия
    25 мая 2024
    «Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
    Начали знакомство с Минском с авторской экскурсии Вячеслава по рекомендации друзей. Хотелось бы помочь с выбором и другим, оставив свой отзыв. Мы
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    были в Минске всего два дня и очень рады, что в первый же день утром посетили индивидуальную экскурсию. Очень рекомендую: брать индивидуальную экскурсию, планировать проведение в первый день приезда, выбрать экскурсию Вячеслава. Огромная благодарность Вячеславу за интересную и позитивную экскурсию! Понравилась и мамам, и детям-подросткам. Посетили много мест, узнали много нового, не устали, спланировали что и когда посетить самостоятельно. Удачи Вам в Вашей интересной работе! Будем ждать новых предложений!

  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Огромно спасибо за экскурсию! Наталья открыла нам Минск с другой стороны! Время пролетело незаметно и его точно не хватило!
  • С
    Семенов
    13 мая 2024
    «Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
    10 мая были на групповой экскурсии под чутким руководством Вячеслава. Понравилось все! Во первых сама экскурсия довольно динамичная и не
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    пергружена историческими фактами и хрестоматийными примерами. Во вторых четко построен ряд достопримечательностей, так, чтобы мозг туриста запомнил главное)) отдельное спасибо за чувство юмора Вячеслава. В машине чисто и комфортно. Рекомендуем однозначно.

  • М
    Мария
    9 мая 2024
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Увидели все знаковые исторические достопримечательности. Стартовали от современных построек и потихоньку спускались к старому городу, постройки 15-26 веков. Прогулка была
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    неспешной, гуляли почти 4 часа вместо 2,5). Было очень комфортно. Мы были с детьми 10 и 15 лет, мальчишкам было тоже интересно.

  • Н
    Нелли
    27 апреля 2024
    «Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
    Замечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом. Отличная организация, насыщенная и интересная программа, Вячеслав очень увлекательно рассказывает и может найти подход к каждому. Чувствуется, что Вячеслав любит то, что делает и тот город о котором рассказывает. Это очень заряжает и вовлекает.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Минская ратуша»

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  1. Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
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  4. Минск: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
  5. Авто-пешеходная прогулка по значимым местам Минска
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Минская ратуша" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 31 до 445. Туристы уже оставили гидам 258 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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