1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 160Br за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
Начало: Любое место в центре Минска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 360Br за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
Начало: Площадь Независимости, около памятника Ленину
Расписание: См. расписание
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
50Br за человека
Аудиогид
3 часа
Минск: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Начало: Привокзальная площадь, 3, Октябрьский район
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
31.76Br за человека
Индивидуальная
3 часа
Авто-пешеходная прогулка по значимым местам Минска
Начало: Пл. Свободы, 2, Минск
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 445Br за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана29 мая 2024Отличный грамотный экскурсовод, все было интересно. Единственное но - это плохая слышимость экскурсовода (отсутствие наушников). Так как экскурсия проходила пешая,
- ННаталия29 мая 2024Прекрасная экскурсия - легко и интересно. Понравился формат - пешеходная экскурсия в мини группе. Экскурсия оставила мамы приятные впечатления. Экскурсовод Марина прекрасный рассказчик. Всё супер 👍
- ННаталия27 мая 2024Отличный экскурсовод, комфортный автобус, и конечно же, красивый и гостеприимный Минск 🫶🏻
- ННаталия25 мая 2024Начали знакомство с Минском с авторской экскурсии Вячеслава по рекомендации друзей. Хотелось бы помочь с выбором и другим, оставив свой отзыв. Мы
- ТТатьяна16 мая 2024Огромно спасибо за экскурсию! Наталья открыла нам Минск с другой стороны! Время пролетело незаметно и его точно не хватило!
- ССеменов13 мая 202410 мая были на групповой экскурсии под чутким руководством Вячеслава. Понравилось все! Во первых сама экскурсия довольно динамичная и не
- ММария9 мая 2024Увидели все знаковые исторические достопримечательности. Стартовали от современных построек и потихоньку спускались к старому городу, постройки 15-26 веков. Прогулка была
- ННелли27 апреля 2024Замечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом. Отличная организация, насыщенная и интересная программа, Вячеслав очень увлекательно рассказывает и может найти подход к каждому. Чувствуется, что Вячеслав любит то, что делает и тот город о котором рассказывает. Это очень заряжает и вовлекает.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Минская ратуша»
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