Откройте для себя Брест — один из самых живописных городов Беларуси, где вас ждут легендарная Брестская крепость и удивительная Беловежская пуща с зубрами.
Прогуляйтесь по центральным улицам, наблюдая за ритуалом зажжения фонарей, и посетите музей железнодорожной техники, чтобы увидеть паровозы прошлого века.
Описание трансферБрест: жемчужина Беларуси с богатой историей Брест — один из самых красивых и интересных городов Беларуси, где вы можете насладиться множеством достопримечательностей и прогуляться по центральным улицам, наблюдая за тем, как фонарщик зажигает лампы. Здесь вы сможете посетить легендарную Брестскую крепость, состоящую из четырех укреплений-островов, где заброшенные казармы расскажут о героизме защитников. Также не упустите возможность насладиться свежим воздухом в заповеднике Беловежская пуща, где можно увидеть зубров, занесенных в Красную книгу РБ. Дорога до Бреста и его крепости займет около 4 часов, а до Беловежской пущи — всего 1 час. В Бресте вы также сможете осмотреть музей железнодорожной техники и заглянуть в кабины паровозов прошлого века. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и откроет богатую историю региона. Важная информация:
- Поездка пройдет на комфортабельном автомобиле Mercedes Vito W447, Volkswagen Caravella или аналогичных авто.
- В салоне есть вода и Wi-Fi.
- Оплата оставшейся суммы в белорусских рублях по курсу НБ РБ.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Брестская крепость
- Беловежская пуща
Что включено
- Транспорт туда и обратно
Что не входит в цену
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
