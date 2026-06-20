Показать всё
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из Минска в Мирский и Несвижский замки (туда-обратно)
C комфортом съездить в средневековые замки с опытным водителем
Сегодня в 08:00
23 июн в 08:00
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа
Начните своё путешествие из Минска к историческим замкам Несвижа и Мира. Комфортный трансфер и живописные виды обеспечат незабываемые впечатления
Начало: С Вашего адреса
Завтра в 08:00
22 июн в 08:00
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из Минска в мемориальный комплекс «Хатынь»
К важнейшей достопримечательности Белоруссии - быстро и с комфортом
Начало: От вашего дома в черте МКАД
Завтра в 08:00
22 июн в 23:30
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
С комфортом добраться до важных исторических достопримечательностей и вернуться в Минск
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Завтра в 08:00
22 июн в 08:00
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер: Несвиж и Мир - отражение веков
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив замки Несвиж и Мир. Узнайте о тайнах Радзивиллов и насладитесь уникальной архитектурой
22 июн в 01:30
23 июн в 01:30
17 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер к замкам Мира и Несвижа - из Минска
Отправиться в загадочное Средневековье и послушать истории по пути
22 июн в 06:00
23 июн в 06:00
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска или аэропорта в Несвижский и Мирский замки и обратно
Удобный трансфер из Минска в Несвиж и Мир для ценителей архитектуры. Без спешки, с комфортом и в приятной компании
Начало: Метро октябрьская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мир, Несвиж и улиточная ферма - трансфер из Минска
Совершить гастрономические открытия и полюбоваться знаменитыми историческими памятниками
Сегодня в 08:00
22 июн в 19:00
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска - в замки Мир и Несвиж и парк истории «Сула»
Увидеть сразу три знаковые достопримечательности за один день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
Путешествие из Минска в замки Несвиж и Мир с профессиональным водителем. Откройте для себя величие белорусских памятников ЮНЕСКО
22 июн в 08:00
23 июн в 08:00
17 000 ₽ за всё до 8 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в парк «Великое княжество Сула» - из Минска
Удобный трансфер в исторический парк с посещением замка, ремесленных мастерских и других интересных мест. Возвращение в Минск в комфортных условиях
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7900 ₽
8315 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
Отвезём вас в интерактивный исторический комплекс и подождём, чтобы доставить обратно в город
Начало: От вашего дома
Завтра в 09:30
24 июн в 09:30
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска по замкам Беларуси и обратно
За один день увидеть Коссово, Ружаны, Несвиж и Мир
22 июн в 07:30
28 июн в 07:30
21 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Минска в Гродно и Лиду - королевский шарм и рыцарские замки
Посетить два знаковых города западной Беларуси без спешки и сложной логистики
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из Минска в исторический парк «Сула» - и обратно
Индивидуальный трансфер в парк «Сула» без суеты и сложной логистики. Насладитесь атмосферой средневековья и вернитесь в Минск с комфортом
Сегодня в 06:00
24 июн в 00:30
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневное путешествие из Минска в Брестскую крепость
История обороны, музейные реликвии и прогулка по улицам
Начало: Вашего адреса
22 июн в 08:00
23 июн в 08:00
28 300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска к Хатыни и Кургану Славы
Комфортное путешествие к мемориалу Хатынь и Кургану Славы. Узнайте о судьбах мирных жителей и ощутите величие памяти, возвращаясь в Минск
23 июн в 00:30
24 июн в 00:30
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска - к Несвижскому и Мирскому замкам (и обратно)
С комфортом доехать до дворцов Радзивиллов и самостоятельно исследовать их
Начало: У вашего отеля
22 июн в 08:30
23 июн в 08:30
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
Комфортно и безопасно добраться до музея ремёсел и вернуться обратно в город
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Завтра в 09:00
24 июн в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска - в Лидский замок, Мурованку и королевский Гродно
Проехать по знаковым местам Беларуси на комфортном авто с профессиональным водителем
23 июн в 08:00
25 июн в 08:00
30 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска «Хатынь: память, которую мы храним»
С комфортом добраться до комплекса на месте деревни, стёртой с лица земли в годы ВОВ
23 июн в 01:30
24 июн в 01:30
12 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из Минска в Дудутки
Комфортное путешествие в забытый мир кузнецов и ремесленников
Сегодня в 06:00
24 июн в 00:30
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска: улиточная ферма и Несвижский замок
Попробовать Helix Aspersa Muller и прогуляться под гулкими сводами средневековых построек
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер в Беловежскую пущу и Брестскую крепость (туда и обратно)
Индивидуальный трансфер в Беловежскую пущу и Брестскую крепость. Откройте для себя уникальные места Беларуси, наслаждаясь комфортом и свободой передвижения
Сегодня в 06:30
23 июн в 06:30
38 500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер на минивэне из Минска в парк истории «Сула» - и обратно
С комфортом доехать до интерактивного комплекса, который не имеет аналогов в мире
25 июн в 09:00
28 июн в 09:00
12 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска на БелАЗ и обратно
Добраться с комфортом до знаменитого завода и увидеть гигантов машиностроения
Начало: По вашему адресу в Минске
22 июн в 11:00
23 июн в 08:00
7949 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска - в музей-усадьбу Огинского и обратно
С комфортом добраться до усадьбы автора полонеза «Прощание с Родиной»
23 июн в 08:00
25 июн в 08:00
14 210 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска - в «Дудутки» и обратно
С комфортом доехать до комплекса семьёй или большой компанией до 8 человек
25 июн в 09:00
28 июн в 09:00
12 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска в мемориальный комплекс «Хатынь» и обратно
Проследовать дорогой скорби и узнать, как трагедия одной деревни стала символом всей войны
Начало: В любом удобном для вас месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Минск ⇄ Великое княжество Сула. Трансфер в парк-музей
Путешествие сквозь века Беларуси - от древности до эпохи шляхетских усадеб
Завтра в 09:30
24 июн в 09:30
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Трансферы до достопримечательностей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2026
Сейчас в Минске в категории "Трансферы до достопримечательностей" можно забронировать 35 экскурсий и билетов от 7000 до 38 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1228 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 35 экскурсий в Минске на 2026 год по теме «Трансферы до достопримечательностей», 1228 ⭐ отзывов, цены от 7000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август