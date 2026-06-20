На машине

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Индивидуальная до 8 чел.

Трансфер из Минска в мемориальный комплекс «Хатынь» и обратно Проследовать дорогой скорби и узнать, как трагедия одной деревни стала символом всей войны Начало: В любом удобном для вас месте