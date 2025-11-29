Мои заказы

Трансфер из Минска в Коссовский замок, Брест и Брестскую крепость

На комфортабельном автомобиле от дворца Пусловских к легендарной цитадели
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на комфортабельном автомобиле по западу Беларуси.

Вас ждёт знакомство с рыцарским наследием края — величественным Косовским замком и родовым гнездом национального героя Тадеуша Костюшко, а также погружение в богатейшую историю древнего Бреста и легендарной крепости.
Описание трансфер

Важно: это поездка без экскурсии. Ваш сопровождающий — профессиональный водитель — обеспечит безопасное и удобное передвижение по маршруту, предусмотрит время на осмотр достопримечательностей и обед, а затем комфортно доставит вас обратно в Минск.

Что вас ожидает

Коссовский замок

По пути в Брест (400 км) вы посетите дворец Пусловских — Косовский замок. Его построил воевода Казимир Пусловский в 1838 году на искусственном холме в стиле неоготики. Вы увидите:

  • центральный корпус и зубчатые башни
  • монументальный портик
  • парк с экзотическими растениями и озеро

Брест

Брест известен не только героической военной историей, но и древним прошлым. Первый город на территории Беларуси, получивший право на самоуправление (Магдебургское право). Здесь в 1596 году была подписана Брестская уния, объединившая православную и католическую церкви. Обязательно прогуляйтесь по пешеходной Советской улице, где вас ждут:

  • атмосферные кафе и магазинчики
  • световые инсталляции и уютные беседки
  • яркие клумбы

Брестская крепость

Легендарная крепость — символ мужества и героизма. В 1941 году её защитники более месяца держали оборону против врага. Посещение крепости — дань памяти их подвигу.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных автомобилях Volkswagen Caravelle, Mercedes-Sprinter, Mercedes V-class и аналоги
  • Аавтомобили оборудованы кондиционером, по запросу предоставим детское кресло или бустер
  • Оплата оставшейся суммы- в белорусских рублях по курсу НБ РБ
  • Впоездке с вами буду я или другой водитель с нашей команды
    ъ* Ддополнительные расходы: билеты в замок и комплекс, услуги гида. На территории комплексов вы сможете воспользоваться услугами местного гида (при наличии свободного) либо аудиогидом

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости в пределах Минска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 64 туристов
Занимаемся организацией отдыха в Республике Беларусь. Поможем открыть всё многообразие культурных, исторических и архитектурных ценностей страны, познакомиться с её традициями, заглянуть в уникальные музеи и туристические комплексы. Индивидуальный подход — всегда учитываем ваши пожелания. Стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой яркие впечатления и желание вернуться.

