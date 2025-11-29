Трансфер из Минска в Коссовский замок, Брест и Брестскую крепость

Отправляйтесь в увлекательное путешествие на комфортабельном автомобиле по западу Беларуси. Вас ждёт знакомство с рыцарским наследием края — величественным Косовским замком и родовым гнездом национального героя Тадеуша Костюшко, а также погружение в богатейшую историю древнего Бреста и легендарной крепости.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание трансфер

Важно: это поездка без экскурсии. Ваш сопровождающий — профессиональный водитель — обеспечит безопасное и удобное передвижение по маршруту, предусмотрит время на осмотр достопримечательностей и обед, а затем комфортно доставит вас обратно в Минск.

Что вас ожидает

Коссовский замок

По пути в Брест (400 км) вы посетите дворец Пусловских — Косовский замок. Его построил воевода Казимир Пусловский в 1838 году на искусственном холме в стиле неоготики. Вы увидите:

центральный корпус и зубчатые башни

монументальный портик

парк с экзотическими растениями и озеро

Брест

Брест известен не только героической военной историей, но и древним прошлым. Первый город на территории Беларуси, получивший право на самоуправление (Магдебургское право). Здесь в 1596 году была подписана Брестская уния, объединившая православную и католическую церкви. Обязательно прогуляйтесь по пешеходной Советской улице, где вас ждут:

атмосферные кафе и магазинчики

световые инсталляции и уютные беседки

яркие клумбы

Брестская крепость

Легендарная крепость — символ мужества и героизма. В 1941 году её защитники более месяца держали оборону против врага. Посещение крепости — дань памяти их подвигу.

Организационные детали