Трансфер из Минска в Коссовский замок, Брест и Брестскую крепость
На комфортабельном автомобиле от дворца Пусловских к легендарной цитадели
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на комфортабельном автомобиле по западу Беларуси.
Вас ждёт знакомство с рыцарским наследием края — величественным Косовским замком и родовым гнездом национального героя Тадеуша Костюшко, а также погружение в богатейшую историю древнего Бреста и легендарной крепости.
Описание трансфер
Важно: это поездка без экскурсии. Ваш сопровождающий — профессиональный водитель — обеспечит безопасное и удобное передвижение по маршруту, предусмотрит время на осмотр достопримечательностей и обед, а затем комфортно доставит вас обратно в Минск.
Что вас ожидает
Коссовский замок
По пути в Брест (400 км) вы посетите дворец Пусловских — Косовский замок. Его построил воевода Казимир Пусловский в 1838 году на искусственном холме в стиле неоготики. Вы увидите:
центральный корпус и зубчатые башни
монументальный портик
парк с экзотическими растениями и озеро
Брест
Брест известен не только героической военной историей, но и древним прошлым. Первый город на территории Беларуси, получивший право на самоуправление (Магдебургское право). Здесь в 1596 году была подписана Брестская уния, объединившая православную и католическую церкви. Обязательно прогуляйтесь по пешеходной Советской улице, где вас ждут:
атмосферные кафе и магазинчики
световые инсталляции и уютные беседки
яркие клумбы
Брестская крепость
Легендарная крепость — символ мужества и героизма. В 1941 году её защитники более месяца держали оборону против врага. Посещение крепости — дань памяти их подвигу.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельных автомобилях Volkswagen Caravelle, Mercedes-Sprinter, Mercedes V-class и аналоги
Аавтомобили оборудованы кондиционером, по запросу предоставим детское кресло или бустер
Оплата оставшейся суммы- в белорусских рублях по курсу НБ РБ
Впоездке с вами буду я или другой водитель с нашей команды ъ* Ддополнительные расходы: билеты в замок и комплекс, услуги гида. На территории комплексов вы сможете воспользоваться услугами местного гида (при наличии свободного) либо аудиогидом
