По пути вы насладитесь живописными пейзажами, а в самом музее народного творчества познакомитесь с традиционными ремёслами и насладитесь атмосферой деревни. После насыщенного дня мы отвезём вас обратно в Минск — на память останутся незабываемые впечатления о белорусской культуре и традициях.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание трансфер

Мы заберём вас у места вашего проживания — и отправимся в этнографический комплекс, где вы сможете погрузиться в атмосферу белорусской деревни и узнать о традиционных ремеслах и культуре страны.

У вас будет свободное время, чтобы погулять по деревне. Вы можете посетить кузню, музей народных ремёсел, гончарную и ткацкую мастерские. А ещё — попробовать самогон, насладиться свежевыпеченным хлебом. И многое другое!

А затем — обратный путь. Мы быстро и с комфортом отвезём вас в Минск.

Организационные детали

Поездка пройдёт на микроавтобусе Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Caravelle, Toyota Camry или авто аналогичной модели. Если понадобится детское кресло — пожалуйста, напишите об этом заранее

В поездке вас буду сопровождать я или другой водитель из нашей команды

