По пути вы насладитесь живописными пейзажами, а в самом музее народного творчества познакомитесь с традиционными ремёслами и насладитесь атмосферой деревни.
После насыщенного дня мы отвезём вас обратно в Минск — на память останутся незабываемые впечатления о белорусской культуре и традициях.
Описание трансфер
Мы заберём вас у места вашего проживания — и отправимся в этнографический комплекс, где вы сможете погрузиться в атмосферу белорусской деревни и узнать о традиционных ремеслах и культуре страны.
У вас будет свободное время, чтобы погулять по деревне. Вы можете посетить кузню, музей народных ремёсел, гончарную и ткацкую мастерские. А ещё — попробовать самогон, насладиться свежевыпеченным хлебом. И многое другое!
А затем — обратный путь. Мы быстро и с комфортом отвезём вас в Минск.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на микроавтобусе Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Caravelle, Toyota Camry или авто аналогичной модели. Если понадобится детское кресло — пожалуйста, напишите об этом заранее
- В поездке вас буду сопровождать я или другой водитель из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты: взрослые — 23 бел. руб., школьники — 10 бел. руб, дошкольники — бесплатно
- Экскурсионное обслуживание в музее (по желанию) — 32 бел. руб. за чел. Если вы собираетесь посетить комплекс с гидом, пожалуйста, дайте нам знать об этом заранее, чтобы мы могли заранее зарезервировать для вас место
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 731 туриста
Меня зовут Вячеслав. Я ваш водитель по Беларуси. С 2009 года я помогаю путешественникам открывать красоту и культурное наследие нашей страны. Моё основное направление — организация трансферов к самым популярнымЗадать вопрос
