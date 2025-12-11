Групповая
В трендеГлавное в Минске: путешествие по ключевым достопримечательностям
Откройте для себя сердце Беларуси: от величественных площадей до уютных улочек на уникальной автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: У входа в Красный Костёл
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:30 и 18:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1650 ₽ за человека
Групповая
Лучший выборХатынь и Курган Славы - групповая экскурсия с посещением музея
О трагедии сожженных деревень в годы оккупации, легендарном «Минском котле» и освобождении Беларуси
Начало: У входа в Красный Костёл
Расписание: во вторник и пятницу в 09:00
16 дек в 09:00
19 дек в 09:00
2400 ₽ за человека
-
30%
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Минску
Познакомьтесь с Минском через его архитектуру и историю. Уникальная прогулка по знаковым местам города с интересными фактами и фото
Начало: В районе метро Немига
Сегодня в 14:00
Завтра в 16:00
5250 ₽
7500 ₽ за всё до 5 чел.
