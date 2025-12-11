Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Минске, цены от 1650 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Главное в Минске - групповая экскурсия на автобусе
На автобусе
На микроавтобусе
3.5 часа
535 отзывов
Групповая
В тренде
Главное в Минске: путешествие по ключевым достопримечательностям
Откройте для себя сердце Беларуси: от величественных площадей до уютных улочек на уникальной автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: У входа в Красный Костёл
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:30 и 18:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1650 ₽ за человека
Хатынь и Курган Славы - групповая экскурсия с посещением музея
На автобусе
На микроавтобусе
5 часов
335 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Хатынь и Курган Славы - групповая экскурсия с посещением музея
О трагедии сожженных деревень в годы оккупации, легендарном «Минском котле» и освобождении Беларуси
Начало: У входа в Красный Костёл
Расписание: во вторник и пятницу в 09:00
16 дек в 09:00
19 дек в 09:00
2400 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
Пешая
На микроавтобусе
2 часа
-
30%
134 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Минску
Познакомьтесь с Минском через его архитектуру и историю. Уникальная прогулка по знаковым местам города с интересными фактами и фото
Начало: В районе метро Немига
Сегодня в 14:00
Завтра в 16:00
5250 ₽7500 ₽ за всё до 5 чел.

Сколько стоит экскурсия по Минску в декабре 2025
Сейчас в Минске в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 1650 до 5250 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1004 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
