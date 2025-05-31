Индивидуальная
до 1 чел.
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
Начало: Ваш дом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
390 Br за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Трансфер из Минска в Несвиж и Мир
Путешествие по историческим местам Беларуси: Несвижский и Мирский замки. Удобный трансфер и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Г. Минск
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
390 Br за экскурсию
Индивидуальная
до 8 чел.
8 июн в 09:00
16 июн в 09:00
600 Br за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья31 мая 2025Четко. Вовремя. Все хорошо.
- ААнастасия29 мая 2025Ездили в поездку по Мирскому замку,и в Несвиж. Все понравилось, забрали от гостиницы и довезли до замков. Спасибо большое Дмитрию! Было очень комфортно🤗
- ЕЕкатерина28 мая 2025Большое спасибо за поездку! Мы с комфортом и интересной беседой посетили замки насладились их красотой! Никто не подгонял, времени было предостаточно! Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Трансфер в Несвиж из Минска»
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