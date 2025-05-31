Трансфер в Несвиж из Минска – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер в Несвиж из Минска» в Минске, цены от 390 Br. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
9 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
Начало: Ваш дом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
390 Br за экскурсию
Трансфер из Минска в Несвижский и Мирский замки
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Трансфер из Минска в Несвиж и Мир
Путешествие по историческим местам Беларуси: Несвижский и Мирский замки. Удобный трансфер и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Г. Минск
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
390 Br за экскурсию
Трансфер на минивэне из Минска - в замки Несвиж и Мир (туда и обратно)
На микроавтобусе
9 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер на минивэне из Минска - в замки Несвиж и Мир (туда и обратно)
Начало: Ваш адрес
8 июн в 09:00
16 июн в 09:00
600 Br за всё до 8 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Трансфер в Несвиж из Минска»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
  2. Трансфер из Минска в Несвижский и Мирский замки
  3. Трансфер на минивэне из Минска - в замки Несвиж и Мир (туда и обратно)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Троицкое предместье
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  5. Ратуша
  6. Красный костёл
  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2025
Сейчас в Минске в категории "Трансфер в Несвиж из Минска" можно забронировать 3 экскурсии от 390 до 600. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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