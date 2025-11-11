Трансфер на минивэне из Минска - в замки Несвиж и Мир (туда и обратно)

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Первая остановка — Несвижский замок. Посетим владения и прикоснёмся к ещё живой истории древней династии. Вы осмотрите дворцовый комплекс и прилегающую территорию. Также увидите Фарный костёл — родовую усыпальницу князей Радзивиллов. Следующая остановка — Мирский замок, построенный в виде четырёхугольника. Вы погрузитесь в эпоху рыцарства, подниметесь на башни и спуститесь в тюремные подвалы.