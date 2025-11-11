Трансфер на минивэне из Минска - в замки Несвиж и Мир (туда и обратно)

Первая остановка — Несвижский замок. Посетим владения и прикоснёмся к ещё живой истории древней династии. Вы осмотрите дворцовый комплекс и прилегающую территорию. Также увидите Фарный костёл — родовую усыпальницу князей Радзивиллов. Следующая остановка — Мирский замок, построенный в виде четырёхугольника. Вы погрузитесь в эпоху рыцарства, подниметесь на башни и спуститесь в тюремные подвалы.
- Поездка пройдёт на минивэне. Все автомобили оборудованы кондиционерами. В салоне есть Wi-Fi. В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды.
- По запросу предоставим детское кресло или бустер.
- Оплата оставшейся суммы в белорусских рублях по курсу НБ РБ. Цену уточняйте в переписке.
- По вашему желанию забронируем столик для обеда в кафе.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Несвижский замок
- Мирский замок
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты - по 17 BYN в каждый замок
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес
Завершение: Минск, ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
