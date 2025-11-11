Мои заказы

Трансфер на минивэне из Минска - в замки Несвиж и Мир (туда и обратно)

Трансфер на минивэне из Минска - в замки Несвиж и Мир
Первая остановка — Несвижский замок. Посетим владения и прикоснёмся к ещё живой истории древней династии. Вы осмотрите дворцовый комплекс и прилегающую территорию. Также увидите Фарный костёл — родовую усыпальницу князей Радзивиллов. Следующая остановка — Мирский замок, построенный в виде четырёхугольника. Вы погрузитесь в эпоху рыцарства, подниметесь на башни и спуститесь в тюремные подвалы.
Трансфер на минивэне из Минска - в замки Несвиж и Мир (туда и обратно)
Трансфер на минивэне из Минска - в замки Несвиж и Мир (туда и обратно)
Трансфер на минивэне из Минска - в замки Несвиж и Мир (туда и обратно)
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Описание трансфер

Владения древней династии — Несвижский замок • Мы посетим владения и прикоснёмся к ещё живой истории древней династии. Вы осмотрите дворцовый комплекс и прилегающую территорию. Также увидите Фарный костёл — родовую усыпальницу князей Радзивиллов. Рыцарский дух Мирского замка • Следующей остановкой нашего путешествия станет Мирский замок, построенный в виде четырёхугольника. Вы погрузитесь в эпоху рыцарства, подниметесь на башни и спуститесь в тюремные подвалы. В своих стенах замка все еще сохранился рыцарский дух и память о его владельцах. На территории комплексов вы сможете воспользоваться услугами гида (при наличии свободного) или аудиогидом. Важная информация:
  • Поездка пройдёт на минивэне. Все автомобили оборудованы кондиционерами. В салоне есть Wi-Fi. В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды.
  • По запросу предоставим детское кресло или бустер.
  • Оплата оставшейся суммы в белорусских рублях по курсу НБ РБ. Цену уточняйте в переписке.
  • По вашему желанию забронируем столик для обеда в кафе.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Несвижский замок
  • Мирский замок
Что включено
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты - по 17 BYN в каждый замок
  • Личные расходы
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес
Завершение: Минск, ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Поездка пройдёт на минивэне. Все автомобили оборудованы кондиционерами. В салоне есть Wi-Fi. В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды
  • По запросу предоставим детское кресло или бустер
  • Оплата оставшейся суммы в белорусских рублях по курсу НБ РБ. Цену уточняйте в переписке
  • По вашему желанию забронируем столик для обеда в кафе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
На машине
9 часов
-
30%
310 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
С комфортом добраться до важных исторических достопримечательностей и вернуться в Минск
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
12 000 ₽17 142 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа
На машине
9 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа
Начните своё путешествие из Минска к историческим замкам Несвижа и Мира. Комфортный трансфер и живописные виды обеспечат незабываемые впечатления
Начало: С Вашего адреса
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Минска - к Несвижскому и Мирскому замкам (и обратно)
На машине
8 часов
-
10%
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер Минск - Несвиж и Мир
Увлекательное путешествие к замкам Несвиж и Мир с профессиональным водителем. Откройте для себя исторические места и насладитесь комфортом поездки
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
16 000 ₽17 777 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске