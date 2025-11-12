Трансфер на минивэне из Минска в парк истории «Сула» - и обратно

Предлагаем вам комфортабельный трансфер до парка истории «Великое княжество Сула». Это не просто место для отдыха — это пространство, где прошлое оживает.
Вы увидите, как жили наши предки, рассмотрите реконструкции средневековых зданий и посетите замок, в котором проводят рыцарские турниры и мастер-классы по старинным ремёслам. А после вернётесь обратно в Минск.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
В парке «Сула» множество локаций. Вы увидите:
- Стоянку древнего человека
- Площадку славянских культов
- Пристань варягов
- Путь «из варяг в греки» и ладью викингов — драккар
- Замки Беларуси
- И многое другое
В парке можно изучить шляхты, сульские винные погреба и белорусское ткачество. Посмотреть на еврейский дом и усадьбу-музей Ленских. У вас будет 3 часа для самостоятельной прогулки — после мы отвезём вас обратно в Минск.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на минивэне Renault Trafic, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Crafter, Volkswagen Caddy Long, Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai H1 или аналогичном. Автомобили оборудованы кондиционерами, в салоне есть Wi-Fi. По запросу предоставим детское кресло или бустер
- Оплата оставшейся суммы — в белорусских рублях по курсу НБ РБ
- По желанию можем изменить маршрут, забрать вас из аэропорта или организовать поездку для большего количества участников. Детали уточняйте в переписке
- В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды
Обратите внимание:
- Дорога от Минска до Сулы — около 1 часа
- Входные билеты в парк вы оплачиваете самостоятельно: взрослые — 40 бел. руб., дети школьного возраста — 15 бел. руб., бесплатно — дети до 7 лет, ветераны, инвалиды первой и второй групп (только по предъявлению удостоверения)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 905 туристов
Вместе с профессиональной командой я организую трансферы по Беларуси. Мы работаем чётко, оперативно и с душой.Задать вопрос
