Трансфер в Брест, Брестскую крепость, Беловежскую пущу из Минска

Приглашаем вас в увлекательную однодневную поездку из Минска в Брест — город, основанный более тысячи лет назад.
Здесь у вас будет возможность самостоятельно исследовать легендарный комплекс «Брестская крепость-герой», прогуляться по живописным
Описание трансферМы встретим вас по любому удобному адресу в Минске и с комфортом доставим в город-герой Брест. Дорога займет около 3,5-4 часов. По приезду вы самостоятельно отправитесь исследовать достопримечательности, а мы организуем комфортное перемещение по городу, при необходимости поможем купить билеты и подождём вас. Места, которые стоит посетить:
- Пешеходная улица Советская — Свято-Симеоновский собор — Свято-Николаевская братская церковь — Улица Гоголя — Мемориал «Тысячелетие Бреста» — Железнодорожный вокзал — Брестская крепость-Герой (возможно посетить 5-ый форт) — Беловежская пуща Важная информация:.
- За дополнительную плату можно организовать экскурсию с гидом по Брестской крепости • Мы встречаем и возвращаем клиентов по удобному для них адресу в Минске.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Минска и обратно
- Ожидание клиентов
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Обед
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- За дополнительную плату можно организовать экскурсию с гидом по Брестской крепости
- Мы встречаем и возвращаем клиентов по удобному для них адресу в Минске
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
29 окт 2025
Жалко,что можно поставить всего лишь пять звездочек)
Спасибо большое организатору и водителю за поездку
Ездили с водителем Егором- выше всех похвал. Такое большое расстояние проехали настолько комфортно и безопасно,что даже не чувствовалась дорога. На всех остановках времени было предостаточно,чтобы успеть посмотреть все и даже больше
