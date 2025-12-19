Откройте для себя Гродно — древний город Восточной Европы, где каждая улица рассказывает свою историю.
Вы сможете насладиться великолепием барочного Фарного костёла, исследовать Старый и Новый замки, а также прогуляться по живописной набережной Немана. По дороге в Гродно мы заедем в Лидский замок. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и погружение в атмосферу королевского прошлого!
Вы сможете насладиться великолепием барочного Фарного костёла, исследовать Старый и Новый замки, а также прогуляться по живописной набережной Немана. По дороге в Гродно мы заедем в Лидский замок. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и погружение в атмосферу королевского прошлого!
Описание трансферГродно и Лидский замок: путешествие в историю Гродно — один из древнейших городов Восточной Европы, где каждая улица хранит следы разных эпох. Вы увидите старинные застройки, множество костёлов и церквей, а также посетите Фарный костёл — жемчужину барокко, Старый и Новый замки, где когда-то жили польские короли. Прогулка по набережной Немана и старому центру оставит незабываемые впечатления и позволит насладиться атмосферой города, богатого историей и культурой. Важная информация:
- В стоимость включен трансфер из Минска в Гродно (с заездом в Лидский замок).
- За дополнительную плату можно организовать экскурсию с гидом в Гродно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лидский замок
- Фарный костёл
- Старый замок
- Новый замок
Что включено
- Трансфер
- Питьевая вода
- Фото-паузы
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Услуги гида
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Минск где удобно клиенту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- В стоимость включен трансфер из Минска в Гродно (с заездом в Лидский замок)
- За дополнительную плату можно организовать экскурсию с гидом в Гродно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска - в Лидский замок и королевский Гродно
Путешествие в западную Беларусь с трансфером из Минска в Лидский замок и Гродно - это возможность увидеть древние замки и насладиться природой
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
29 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в Гродно и обратно - с заездом в Лидский замок
Комфортный трансфер из Минска в Гродно с остановкой в Лидском замке. Насладитесь белорусскими пейзажами и историческими достопримечательностями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в Гродно и Лидский замок
Увлекательное путешествие из Минска в Гродно с остановкой в Лидском замке. Профессиональные водители обеспечат комфорт и безопасность на всём пути
Начало: Из любой точки Минска
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
18 500 ₽ за всё до 4 чел.