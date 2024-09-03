Лидский замок – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Лидский замок» в Минске, цены от 28 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Трансфер из Минска - в Лидский замок и королевский Гродно
На машине
5 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска - в Лидский замок и королевский Гродно
Проехать по знаковым местам Беларуси на комфортном авто с профессиональным водителем
24 сен в 08:00
26 сен в 08:00
28 000 за всё до 8 чел.
Замки Беларуси: Мир, Несвиж, Новогрудок, Любча и Лида
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Беларуси: Мир, Несвиж, Новогрудок, Любча и Лида
За 1 день посетить 5 замков и детально поговорить о каждом
28 сен в 08:00
29 сен в 08:00
30 000 за всё до 4 чел.
Из Минска - в замки Гродно и Лиды
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Минска - в замки Гродно и Лиды
Побывать в старинном уютном городе и одном из самых древних замков Беларуси
1 окт в 08:00
4 окт в 08:00
31 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    3 сентября 2024
    Трансфер из Минска - в Лидский замок и королевский Гродно
    Хотелось бы поблагодарить Виталия за прекрасную экскурсию. Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно, и вполне комфортно. Посетили основные
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    достопримечательности Гродно и получили вполне себе достаточно информации как просто увлекательной, так и вполне полезной, которая повлияла на наш маршрут и времяпровождение во время дня. Истории, которые нам поведал Виталий о городе совершенно влюбил нас в этот прекрасный город! В очень комфортных условиях прошло наше знакомство с Гродно. Рекомендую всем приезжающим в Минск, воспользоваться данным трансформером, а именно с Виталием, уверена что с его помощью Вы сразу влюбитесь в город.

  • М
    Маргарита
    23 августа 2024
    Трансфер из Минска - в Лидский замок и королевский Гродно
    17 августа мы брали трансфер у Виталия в Лидский замок и город Гродно. Всё прошло просто замечательно. Виталий замечательный рассказчик,
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    поведал нам много исторических фактов, прогулялся с нами по улочкам Гродно, показал знаковые места. Зашли в Костёл где послушали органную музыку и посмотрели как проходит служба. Как водитель Виталий очень аккуратен. Рекомендую воспользоваться услугами Виталия, не пожалеете. Мы остались очень доволены.

  • Д
    Дмитрий
    22 июля 2024
    Трансфер из Минска - в Лидский замок и королевский Гродно
    Ездили с Виталием в Гродно, поездка в одну сторону заняла около 3,5 часов и это время пролетело незаметно за интересной
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    беседой. От Виталия узнали о жизни Белоруси больше, чем от экскурсоводов) Машина и вождение максимально комфортные. Остановки были по нашему требованию и в целом все очень понравилось. От всей нашей семьи искренняя благодарность.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Лидский замок»

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  1. Трансфер из Минска - в Лидский замок и королевский Гродно
  2. Замки Беларуси: Мир, Несвиж, Новогрудок, Любча и Лида
  3. Из Минска - в замки Гродно и Лиды
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Верхний город
  5. Ратуша
  6. Мирский замок
  7. Красный костёл
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в сентябре 2024
Сейчас в Минске в категории "Лидский замок" можно забронировать 3 экскурсии от 28 000 до 31 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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