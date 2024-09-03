12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска - в Лидский замок и королевский Гродно
Проехать по знаковым местам Беларуси на комфортном авто с профессиональным водителем
24 сен в 08:00
26 сен в 08:00
28 000₽ за всё до 8 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Беларуси: Мир, Несвиж, Новогрудок, Любча и Лида
За 1 день посетить 5 замков и детально поговорить о каждом
28 сен в 08:00
29 сен в 08:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Минска - в замки Гродно и Лиды
Побывать в старинном уютном городе и одном из самых древних замков Беларуси
1 окт в 08:00
4 окт в 08:00
31 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила3 сентября 2024Хотелось бы поблагодарить Виталия за прекрасную экскурсию. Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно, и вполне комфортно. Посетили основные
- ММаргарита23 августа 202417 августа мы брали трансфер у Виталия в Лидский замок и город Гродно. Всё прошло просто замечательно. Виталий замечательный рассказчик,
- ДДмитрий22 июля 2024Ездили с Виталием в Гродно, поездка в одну сторону заняла около 3,5 часов и это время пролетело незаметно за интересной
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Лидский замок»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Минску в сентябре 2024
Сейчас в Минске в категории "Лидский замок" можно забронировать 3 экскурсии от 28 000 до 31 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2024 год по теме «Лидский замок», 5 ⭐ отзывов, цены от 28000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь