Мы отвезём вас в Брест — быстро и безопасно.
Вы погуляете по его улицам, зайдёте в музей, посетите Брестскую крепость — сделаете всё, что вам захочется.
А наш опытный водитель подскажет, куда пойти и что посмотреть, и подождёт, пока вы получаете новый культурный опыт.
Описание трансфер
- Отправление из Минска от удобного адреса. Время в пути — 4 часа.
- Прибытие в Брест — один из старейших городов Беларуси.
- Прогулка по городу, знакомство с ключевыми достопримечательностями и посещение Брестской крепости (по желанию).
- Возвращение в Минск — тайминг гибкий и согласовывается заранее.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером. По запросу предоставляем детское кресло и бустер.
- Дополнительные расходы — по желанию: посещение Брестской крепости и музеев, обед.
- Мы оказываем только услугу по перевозке путешественников — без экскурсии.
- Трансфер можно организовать для большего количества человек — до 20. Детали уточняйте в переписке.
- С вами будет один из водителей нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 214 туристов
Мои преимущества — обширный опыт и знания, накопленные за годы жизни в городе. Это позволяет предоставлять высококачественные и информативные экскурсии, которые отражают глубокое понимание местной культуры, истории и достопримечательностей.
