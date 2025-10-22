Мои заказы

Трансфер из Минска в Брест и обратно

Изучить главное в городе в своём темпе
Отправьтесь в Брест с комфортом! Наш водитель довезёт вас до главных достопримечательностей и даст свободное время на их осмотр.

Брестская крепость, уютные улицы Старого города и по желанию поездка в Беловежскую пущу — всё это ждёт вас в программе.
4.7
11 отзывов
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание трансфер

Дорога в Брест

Переезд из Минска в Брест по скоростной трассе М1 займёт около 4 часов. По пути вы увидите атмосферные белорусские пейзажи — поля, леса и небольшие деревни, которые передают ритм и колорит жизни вне столицы.

Брестская крепость

Главная точка маршрута — Брестская крепость. Вы побываете на территории, где разыгрывались одни из самых драматичных событий начала Великой Отечественной войны. Сохранившиеся фортификационные сооружения и музейные экспозиции помогут глубже понять масштабы происходившего.

Прогулка по Бресту

Улица Советская — пешеходная, уютная, с довоенной архитектурой. Вы также увидите памятник Тысячелетия Бреста — символ истории города от его основания до наших дней.

Обед в местном кафе или ресторане

Мы сделаем остановку, чтобы вы могли перекусить блюдами белорусской кухни в одном из проверенных заведений.

По желанию: поездка в Беловежскую пущу

Если вы хотите расширить маршрут, можно за доплату посетить Беловежскую пущу — природный заповедник с вековыми деревьями, редкими животными и музеем. Здесь живут зубры — символ дикой природы Беларуси.

Возвращение в Минск

Во второй половине дня — отъезд обратно. Мы постараемся организовать маршрут так, чтобы вы могли отдохнуть в дороге и вернуться в столицу к вечеру.

Организационные детали

  • Поедем на автомобилях Volkswagen Passat, BMW 5, Skoda Octavia или аналогичном. Есть детские кресла и бустеры. Дорога в одну сторону занимает 4 часа
  • За всю поездку мы преодолеем более 700 км, продолжительность — от 12 до 16 часов
  • За дополнительную плату можно посетить Беловежскую пущу — 170 бел. руб.
  • Возможна организация трансфера для больших компаний до 20 человек — подробности в переписке
  • С вами буду я или другой водитель из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Посещение Музея обороны Брестской крепости: 10 бел. руб. — для взрослых, 5 бел. руб. — для детей, школьников и студентов
  • Посещение филиала «Музей 5 форт»: 10 бел. руб. — для взрослых, 5 бел. руб. — для детей, школьников и студентов
  • Археологический музей «Берестье»: 7,5 бел. руб. — для взрослых, 3,7 бел. руб. — для детей, школьников и студентов
  • Обзорная экскурсия по крепости продолжительностью 1,5 часа (без посещения музеев) — 150 бел. руб.
  • Обзорная экскурсия по Беловежской пуще: 20 бел. руб. — для взрослых, 15 бел. руб. — для детей, школьников и студентов
  • Посещение вольеров с животными: 12 бел. руб. — для взрослых, 8 бел. руб. — для детей, школьников и студентов
  • Обед

Максим
Максим — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 91 туриста
Меня зовут Максим, и я рад приветствовать вас в Беларуси. С 2017 года я занимаюсь организацией индивидуальных трансферов по историческим и познавательным местам нашей страны. Сотрудничаю исключительно с профессиональными и
читать дальше

опытными водителями. Мы гарантируем безопасность и комфорт на протяжении всей поездки. Наш автопарк состоит из современных и надёжных транспортных средств, что позволяет нам удовлетворить потребности самых взыскательных клиентов. Мы предлагаем широкий спектр экскурсионных программ, разработанных с учетом ваших интересов и предпочтений. От посещения древних замков и крепостей до знакомства с уникальной природой Беларуси — мы поможем вам создать незабываемые впечатления.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
1
Т
Татьяна
22 окт 2025
Трансфер из Минска в Брест🤩полный восторг, начиная от быстрого ответа на все вопросы до приехавшей машины по нашему адресу, забрали у дома) Вежливый водитель, хорошая дорога. . Брестская крепость, 5-тый форт и конечно же Беловежская пуща. ЦЕНА 🔥🔥🔥Рекомендую данного организатора‼️‼️‼️
Н
Наталья
5 окт 2025
Отзыв пишу спустя пару дней. Хотелось, чтобы немного остыло, чтобы никого не обидеть. Неспроста. Потому что сама история нашей поездки непростая. Очень долго и кропотливо мы с друзьями собирались в
читать дальше

эту поездку. Мама одного из нас родом из Беларуси. Много наслышаны про страну, про белорусов. Да и мы с друзьями родом из Советского Союза. Мы не молоды, нам много лет, много видели. Гид по Брестской крепости, наверное, наша ровесница. Душевная, с правильно поставленной речью, со стремлением точно передать все исторические данные, немного усталая, но очень вовлечённая. Мы с друзьями были очень ей благодарны. Мы как-будто воды напились, насколько она была заряжена здоровым патриотизмом, болью и историей своего города. Особенно на фоне отстранённого молодого водителя, который молча забрал нас с адреса, вёз по туманным дорогам, периодически засыпал, съезжая неожиданно с гладкой, ровной серой трассы… Мы, невыспавшиеся после долгих прогулок по красивому, приветливому, тёплому во всех отношениях Минску, не могли поверить, что путь в легендарный Брест организован так безответственно и так халатно… А за день до этого мы ездили в Хатынь с другим водителем, таким внимательным и таким интересным, и казалось, ах-ах, как всё бережно и обстоятельно организовано в Минске для туристов… Но, как бы не было грустно, вернусь к водителю, который засыпал по дороге в Брест. Клевал носом, съезжал неожиданно с трассы, смотрел вдаль через темные очки в раннее туманное минское утро, и потом вдруг в конце поездки бодро извинился за утреннее поведение: ребенок, семья, обстоятельства… Спасибо, Господи, что уберёг нас в дороге. Мы вернёмся к детям и внукам.

Максим
Максим
Ответ организатора:
Наталья, спасибо, что поделились своими впечатлениями о поездке. Мы ценим обратную связь и всегда стремимся к улучшению качества наших услуг.

Прежде
читать дальше

всего, мы рады услышать, что вам понравился гид по Брестской крепости. Мы гордимся нашей командой и всегда стараемся подбирать профессионалов, которые могут передать дух и историю мест, которые они представляют.

Тем не менее, мы глубоко сожалеем о вашем опыте с водителем. Безопасность и комфорт наших клиентов — это наш главный приоритет, и мы принимаем ваши замечания очень серьезно. Мы понимаем, что ваша поездка была омрачена поведением водителя, и это совершенно недопустимо. Мы уже провели внутреннее расследование и приняли необходимые меры для водителя, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, данный водитель был привлечён на работу от нашего партнёра, с которым после всей сложившейся ситуации мы прекратили сотрудничество.

Мы понимаем, что каждая деталь важна для создания положительного впечатления о поездке, и ваше разочарование абсолютно оправдано. Мы стремимся к тому, чтобы все аспекты нашего сервиса были на высоком уровне, и ваши комментарии помогут нам улучшить работу команды.

Еще раз благодарим вас за ваш отзыв. Мы надеемся, что у вас останутся положительные воспоминания о других аспектах вашего путешествия и будем рады видеть вас снова в будущем.

Т
Татьяна
16 сен 2025
Ездили в Брест из Минска и обратно с водителем Максимом. Очень аккуратный водитель! Приехал вовремя, доставил в Брестскую крепость, Беловежскую пущу (за дополнительную плату 2000 руб). Ни где не торопил, был вежлив, в меру общителен, подсказал по экскурсиям! Спасибо!
Р
Роман
7 сен 2025
Мы ездили из Минска в Брест 19.08.2025 с Владиславом. В год восьмидесятилетия Победы очень хотелось своими глазами увидеть и прикоснуться к стенам Брестской крепости и нам это удалось благодаря Максиму
читать дальше

и его команде (вежливость, тактичность и ответственный подход - это все про них). Рекомендованное Владиславом место для обеда - Трактир у озера - порадовало национальной кухней. Бонусом стало посещение Беловежской пущи. В целом мы оказались довольны трансфером и готовы его рекомендовать друзьям.

С
Сергей
21 авг 2025
Большое спасибо за экскурсию!
А
Анастасия
18 авг 2025
Спасибо нашему водителю Роману за прекрасную поездку и за сопровождение по городу Брест и его окрестностям! Роман очень добросовестный, интересный, надежный человек, рассказал нам дополнительно и прошелся по центральной улице Бреста.
Ольга
Ольга
3 авг 2025
Замечательная поездка в Брест с превосходным водителем, он прекрасно адаптированный к интересам туристов! С Максимом у нас было 2 поездки. И в одной из них у нас случился казус, забыли
читать дальше

кошелек дома, Максим не только расплатился с экскурсоводом, но и дал на карманные расходы. Чтобы выразить благодарность Максиму не хватит слов. Всем рекомендую этого водителя, уверена, довезет, привезет обратно и никогда не оставит в беде!! Если вы путешествуете по Беларуссии, то смело обращайтесь, он может организоваться в любой город, да и экскурсовода сам найдёт, что иногда не совсем легко.
С искренней благодарностью Денис и Ольга!

М
Марина
25 июл 2025
Трансфер состоялся, у нас было пожелание оставить побольше времени на Беловежскую пущу, водитель нам подсказал по организации времени плюс подсказал отличное аутентичное кафе.
Е
Елена
10 июл 2025
Понравилось поездка. Спасибо большое!
Юлия
Юлия
24 июн 2025
Ездили 20.06 в Хатынь, а 21.06 в Брестскую крепость и Беловежскую пущу. Комфортный автомобиль для дальних поездок. В салоне для пассажиров водичка. Очень довольны поездками. Буду рекомендовать друзьям.
И
Инна
8 июн 2025
Прекрасная поездка. Машина подана вовремя. В салоне чисто, работает кондиционер, есть вода. Максим аккуратный Водитель и приятный собеседник. Сориентировал по экскурсиям. Не лимитировал наше время. В Брестской крепости взяли гида и послушали всё самое важное, а потом самостоятельно посмотрели то, что нас заинтересовало. Мы остались очень довольны. Рекомендуем однозначно.

