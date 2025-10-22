Отправьтесь в Брест с комфортом! Наш водитель довезёт вас до главных достопримечательностей и даст свободное время на их осмотр. Брестская крепость, уютные улицы Старого города и по желанию поездка в Беловежскую пущу — всё это ждёт вас в программе.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Дорога в Брест

Переезд из Минска в Брест по скоростной трассе М1 займёт около 4 часов. По пути вы увидите атмосферные белорусские пейзажи — поля, леса и небольшие деревни, которые передают ритм и колорит жизни вне столицы.

Брестская крепость

Главная точка маршрута — Брестская крепость. Вы побываете на территории, где разыгрывались одни из самых драматичных событий начала Великой Отечественной войны. Сохранившиеся фортификационные сооружения и музейные экспозиции помогут глубже понять масштабы происходившего.

Прогулка по Бресту

Улица Советская — пешеходная, уютная, с довоенной архитектурой. Вы также увидите памятник Тысячелетия Бреста — символ истории города от его основания до наших дней.

Обед в местном кафе или ресторане

Мы сделаем остановку, чтобы вы могли перекусить блюдами белорусской кухни в одном из проверенных заведений.

По желанию: поездка в Беловежскую пущу

Если вы хотите расширить маршрут, можно за доплату посетить Беловежскую пущу — природный заповедник с вековыми деревьями, редкими животными и музеем. Здесь живут зубры — символ дикой природы Беларуси.

Возвращение в Минск

Во второй половине дня — отъезд обратно. Мы постараемся организовать маршрут так, чтобы вы могли отдохнуть в дороге и вернуться в столицу к вечеру.

Организационные детали

Поедем на автомобилях Volkswagen Passat, BMW 5, Skoda Octavia или аналогичном. Есть детские кресла и бустеры. Дорога в одну сторону занимает 4 часа

За всю поездку мы преодолеем более 700 км, продолжительность — от 12 до 16 часов

За дополнительную плату можно посетить Беловежскую пущу — 170 бел. руб.

Возможна организация трансфера для больших компаний до 20 человек — подробности в переписке

С вами буду я или другой водитель из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)