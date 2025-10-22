Брестская крепость, уютные улицы Старого города и по желанию поездка в Беловежскую пущу — всё это ждёт вас в программе.
Дорога в Брест
Переезд из Минска в Брест по скоростной трассе М1 займёт около 4 часов. По пути вы увидите атмосферные белорусские пейзажи — поля, леса и небольшие деревни, которые передают ритм и колорит жизни вне столицы.
Брестская крепость
Главная точка маршрута — Брестская крепость. Вы побываете на территории, где разыгрывались одни из самых драматичных событий начала Великой Отечественной войны. Сохранившиеся фортификационные сооружения и музейные экспозиции помогут глубже понять масштабы происходившего.
Прогулка по Бресту
Улица Советская — пешеходная, уютная, с довоенной архитектурой. Вы также увидите памятник Тысячелетия Бреста — символ истории города от его основания до наших дней.
Обед в местном кафе или ресторане
Мы сделаем остановку, чтобы вы могли перекусить блюдами белорусской кухни в одном из проверенных заведений.
По желанию: поездка в Беловежскую пущу
Если вы хотите расширить маршрут, можно за доплату посетить Беловежскую пущу — природный заповедник с вековыми деревьями, редкими животными и музеем. Здесь живут зубры — символ дикой природы Беларуси.
Возвращение в Минск
Во второй половине дня — отъезд обратно. Мы постараемся организовать маршрут так, чтобы вы могли отдохнуть в дороге и вернуться в столицу к вечеру.
Организационные детали
- Поедем на автомобилях Volkswagen Passat, BMW 5, Skoda Octavia или аналогичном. Есть детские кресла и бустеры. Дорога в одну сторону занимает 4 часа
- За всю поездку мы преодолеем более 700 км, продолжительность — от 12 до 16 часов
- За дополнительную плату можно посетить Беловежскую пущу — 170 бел. руб.
- Возможна организация трансфера для больших компаний до 20 человек — подробности в переписке
- С вами буду я или другой водитель из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Посещение Музея обороны Брестской крепости: 10 бел. руб. — для взрослых, 5 бел. руб. — для детей, школьников и студентов
- Посещение филиала «Музей 5 форт»: 10 бел. руб. — для взрослых, 5 бел. руб. — для детей, школьников и студентов
- Археологический музей «Берестье»: 7,5 бел. руб. — для взрослых, 3,7 бел. руб. — для детей, школьников и студентов
- Обзорная экскурсия по крепости продолжительностью 1,5 часа (без посещения музеев) — 150 бел. руб.
- Обзорная экскурсия по Беловежской пуще: 20 бел. руб. — для взрослых, 15 бел. руб. — для детей, школьников и студентов
- Посещение вольеров с животными: 12 бел. руб. — для взрослых, 8 бел. руб. — для детей, школьников и студентов
- Обед
