И Игорь

Всем кто не равнодушен, а также тем кто сомневается, рекомендую! 4 часа на лётном поле и пожарной части насыщены информацией до предела! Очень повезло с погодой, а также количеством бортов на ВПП в этот день. Организаторам и ведущим огромное спасибо! Аналогов именно такой подачи, в России, не встречал.