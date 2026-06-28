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Улётная экскурсия в аэропорту Минска

Самолёты, спецтехника и спасатели - всё, как в кино, только вживую
Любители неба и всего, что с ним связано, — вам сюда! Национальный аэропорт Минска приглашает за кулисы авиации.

Вы узнаете историю главного авиаузла Беларуси, попадёте туда, куда не пускают обычных пассажиров, и попробуете себя в роли спасателей. Экскурсия проходит только летом — не упустите сезон авиаприключений!
5
2 отзыва
Улётная экскурсия в аэропорту Минска
Улётная экскурсия в аэропорту Минска
Улётная экскурсия в аэропорту Минска

Описание экскурсии

  • Исторический вайб — вы узнаете, с чего начиналось развитие аэропорта Минска.
  • Закулисный контент — поймёте, как авиаузел работает изнутри.
  • Спасательный челлендж — примерите на себя роль героя из аварийно-спасательной службы.
  • Технообзор — познакомитесь с мощной и редкой спецтехникой.
  • Авиашоу — увидите лучшие кадры взлётов и посадок, ведь аэропорт будет работать в штатном режиме и во время экскурсии.
  • Контакт с лайнером — подойдёте вплотную к самолёту и дотронетесь до него.

Вы узнаете:

  • Как тренируют спасателей.
  • Что за необычные машины стоят на территории аэродрома.
  • В чём заключаются особенности работы спецслужб, секреты пилотов и авиатренажёров.
  • Сколько тонн воды нужно, чтобы потушить самолёт.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включён трансфер из Минска и обратно на комфортабельном автобусе.
  • Остаток стоимости оплачивается в белорусских рублях по курсу на день оплаты наличными или картой.
  • Программа рассчитана на взрослых и детей от 12 лет.
  • После экскурсии за дополнительную плату вы сможете перекусить в столовой аэропорта.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Пенсионный (58+)2900 ₽
Детский2800 ₽
Взрослый3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 2783 туристов
Откройте для себя богатую историю и культуру Беларуси с нашими увлекательными экскурсиями! Мы предлагаем разнообразные маршруты, которые подойдут как для индивидуальных путешественников, так и для групп.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Всем кто не равнодушен, а также тем кто сомневается, рекомендую! 4 часа на лётном поле и пожарной части насыщены информацией до предела! Очень повезло с погодой, а также количеством бортов на ВПП в этот день. Организаторам и ведущим огромное спасибо! Аналогов именно такой подачи, в России, не встречал.
Всем кто не равнодушен, а также тем кто сомневается, рекомендую! 4 часа на лётном поле и
Всем кто не равнодушен, а также тем кто сомневается, рекомендую! 4 часа на лётном поле и
Всем кто не равнодушен, а также тем кто сомневается, рекомендую! 4 часа на лётном поле и
Всем кто не равнодушен, а также тем кто сомневается, рекомендую! 4 часа на лётном поле и
Всем кто не равнодушен, а также тем кто сомневается, рекомендую! 4 часа на лётном поле и
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Даниил
Безумно интересная, увлекательная и яркая экскурсия в Национальный аэропорт. Отличная организация, работникам аэропорта отдельная благодарность за интересные рассказы и ответы на все вопросы об авиации. Рекомендую.
Безумно интересная, увлекательная и яркая экскурсия в Национальный аэропорт. Отличная организация, работникам аэропорта отдельная благодарность за
Безумно интересная, увлекательная и яркая экскурсия в Национальный аэропорт. Отличная организация, работникам аэропорта отдельная благодарность за
Безумно интересная, увлекательная и яркая экскурсия в Национальный аэропорт. Отличная организация, работникам аэропорта отдельная благодарность за
Безумно интересная, увлекательная и яркая экскурсия в Национальный аэропорт. Отличная организация, работникам аэропорта отдельная благодарность за
Безумно интересная, увлекательная и яркая экскурсия в Национальный аэропорт. Отличная организация, работникам аэропорта отдельная благодарность за
Безумно интересная, увлекательная и яркая экскурсия в Национальный аэропорт. Отличная организация, работникам аэропорта отдельная благодарность за
Безумно интересная, увлекательная и яркая экскурсия в Национальный аэропорт. Отличная организация, работникам аэропорта отдельная благодарность за
Безумно интересная, увлекательная и яркая экскурсия в Национальный аэропорт. Отличная организация, работникам аэропорта отдельная благодарность за+2
Безумно интересная, увлекательная и яркая экскурсия в Национальный аэропорт. Отличная организация, работникам аэропорта отдельная благодарность за
Безумно интересная, увлекательная и яркая экскурсия в Национальный аэропорт. Отличная организация, работникам аэропорта отдельная благодарность за
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