Любители неба и всего, что с ним связано, — вам сюда! Национальный аэропорт Минска приглашает за кулисы авиации.
Вы узнаете историю главного авиаузла Беларуси, попадёте туда, куда не пускают обычных пассажиров, и попробуете себя в роли спасателей. Экскурсия проходит только летом — не упустите сезон авиаприключений!
Вы узнаете историю главного авиаузла Беларуси, попадёте туда, куда не пускают обычных пассажиров, и попробуете себя в роли спасателей. Экскурсия проходит только летом — не упустите сезон авиаприключений!
Описание экскурсии
- Исторический вайб — вы узнаете, с чего начиналось развитие аэропорта Минска.
- Закулисный контент — поймёте, как авиаузел работает изнутри.
- Спасательный челлендж — примерите на себя роль героя из аварийно-спасательной службы.
- Технообзор — познакомитесь с мощной и редкой спецтехникой.
- Авиашоу — увидите лучшие кадры взлётов и посадок, ведь аэропорт будет работать в штатном режиме и во время экскурсии.
- Контакт с лайнером — подойдёте вплотную к самолёту и дотронетесь до него.
Вы узнаете:
- Как тренируют спасателей.
- Что за необычные машины стоят на территории аэродрома.
- В чём заключаются особенности работы спецслужб, секреты пилотов и авиатренажёров.
- Сколько тонн воды нужно, чтобы потушить самолёт.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включён трансфер из Минска и обратно на комфортабельном автобусе.
- Остаток стоимости оплачивается в белорусских рублях по курсу на день оплаты наличными или картой.
- Программа рассчитана на взрослых и детей от 12 лет.
- После экскурсии за дополнительную плату вы сможете перекусить в столовой аэропорта.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Пенсионный (58+)
|2900 ₽
|Детский
|2800 ₽
|Взрослый
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 2783 туристов
Откройте для себя богатую историю и культуру Беларуси с нашими увлекательными экскурсиями! Мы предлагаем разнообразные маршруты, которые подойдут как для индивидуальных путешественников, так и для групп.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Всем кто не равнодушен, а также тем кто сомневается, рекомендую! 4 часа на лётном поле и пожарной части насыщены информацией до предела! Очень повезло с погодой, а также количеством бортов на ВПП в этот день. Организаторам и ведущим огромное спасибо! Аналогов именно такой подачи, в России, не встречал.
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Безумно интересная, увлекательная и яркая экскурсия в Национальный аэропорт. Отличная организация, работникам аэропорта отдельная благодарность за интересные рассказы и ответы на все вопросы об авиации. Рекомендую.
+2
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