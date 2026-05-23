Едем к главным замкам страны — с комфортом и в вашем темпе. В пути вы узнаете о влиятельном роде Радзивиллов и Великом княжестве Литовском. В замках вас ждёт осмотр экспозиций с местными гидами или аудиогидом. А когда захотите отдохнуть, сделаем паузу на обед.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Минска

По пути к замкам мы расскажем:

почему они считаются самыми мистическими в Беларуси

кто такие Радзивиллы и какую роль они сыграли в истории

какие легенды связаны с Чёрной Панной и Белой Девой

где, по преданию, спрятаны сокровища и проходят тайные ходы

10:30–12:30 — Несвижский замок

Главная резиденция рода Радзивиллов и объект ЮНЕСКО. Замок можно исследовать с местным гидом, если будет свободный, или взять аудиогид. Здесь вы:

узнаете о богатой истории замка и его архитектуре

услышите легенды сокровищах

прогуляетесь по территории и увидите дворцово-парковый ансамбль

12:30–13:30 — обед

13:30–14:00 — переезд в Мирский замок

14:00–16:00 — Мирский замок

Ещё один объект ЮНЕСКО с атмосферой Средневековья. С замковым гидом или аудиогидом вы пройдёте по территории замка и парку — и здесь:

рассмотрите архитектуру, которая сочетает в себе готику, ренессанс и барокко

послушаете легенды о призраках и тайных ходах

16:00–17:00 — возвращение в Минск

Организационные детали

Едем на Ford Mondeo, Geely Emgrand, Volkswagen Polo, Skoda Octavia или аналогичном авто

Для большего количества участников можем организовать минивэн или микроавтобус — подробности в переписке

Часть стоимости вы вносите на сайте, остаток — гиду наличными в белорусских рублях по текущему курсу НБ РБ

С вами будет один из гидов-водителей нашей команды