Едем к главным замкам страны — с комфортом и в вашем темпе. В пути вы узнаете о влиятельном роде Радзивиллов и Великом княжестве Литовском. В замках вас ждёт осмотр экспозиций с местными гидами или аудиогидом. А когда захотите отдохнуть, сделаем паузу на обед.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Минска
По пути к замкам мы расскажем:
- почему они считаются самыми мистическими в Беларуси
- кто такие Радзивиллы и какую роль они сыграли в истории
- какие легенды связаны с Чёрной Панной и Белой Девой
- где, по преданию, спрятаны сокровища и проходят тайные ходы
10:30–12:30 — Несвижский замок
Главная резиденция рода Радзивиллов и объект ЮНЕСКО. Замок можно исследовать с местным гидом, если будет свободный, или взять аудиогид. Здесь вы:
- узнаете о богатой истории замка и его архитектуре
- услышите легенды сокровищах
- прогуляетесь по территории и увидите дворцово-парковый ансамбль
12:30–13:30 — обед
13:30–14:00 — переезд в Мирский замок
14:00–16:00 — Мирский замок
Ещё один объект ЮНЕСКО с атмосферой Средневековья. С замковым гидом или аудиогидом вы пройдёте по территории замка и парку — и здесь:
- рассмотрите архитектуру, которая сочетает в себе готику, ренессанс и барокко
- послушаете легенды о призраках и тайных ходах
16:00–17:00 — возвращение в Минск
Организационные детали
- Едем на Ford Mondeo, Geely Emgrand, Volkswagen Polo, Skoda Octavia или аналогичном авто
- Для большего количества участников можем организовать минивэн или микроавтобус — подробности в переписке
- Часть стоимости вы вносите на сайте, остаток — гиду наличными в белорусских рублях по текущему курсу НБ РБ
- С вами будет один из гидов-водителей нашей команды
- Билеты в Несвижский замок — 25 бел. руб. (~660 ₽) для взрослых, 15 бел. руб. (~395 ₽) для детей от 16 лет и пенсионеров, 7 бел. руб. (~185 ₽) для детей до 16 лет
- Билеты в Мирский замок — 22 бел. руб. (~580 ₽) для взрослых, 11 бел. руб. (~290 ₽) для школьников и студентов
- Обед — по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Минске
Наша команда организует путешествия по Беларуси, знакомит с интересными местами и рассказывает о достопримечательностях и истории так, чтобы вы лучше понимали специфику страны.
экскурсия очень интересная, посмотреть эти замки просто обязательно, и хорошо что нас отвезли, там не все просто с парковкой и что не было проблем с логистикой важно. И нам очень понравился гид, Дмитрий, который увлечен своим делом и дает много информации🙂
Константин
Ответ организатора:
Спасибо большое за высокую оценку нашей команды. Ждём Вас снова в Минске, есть ещё много замечательных направлений.
До скорой встречи.
Дмитрий отличный экскурсовод, очень хорошо знает историю, ответил на все наши вопросы. Поездка была очень комфортной и познавательной. Спасибо большое за хорошо проведённое время!
Константин
Ответ организатора:
Спасибо большое за высокую оценку нашей команды. Будем рады Вас видеть снова на нашей родине.
До скорой встречи.
