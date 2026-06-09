Узнавать историю и при этом отдыхать — вот причина отправиться в парк «Сула».
На берегу рукотворного озера вы погрузитесь в прошлое: увидите жилища первобытных людей и поселения викингов, покатаетесь на ладье и поучаствуете в мастер-классе по старинным танцам. В финале вас ждёт костёл в Рубежевичах с легендой о трёх прошениях царю и камне Тура.
На берегу рукотворного озера вы погрузитесь в прошлое: увидите жилища первобытных людей и поселения викингов, покатаетесь на ладье и поучаствуете в мастер-классе по старинным танцам. В финале вас ждёт костёл в Рубежевичах с легендой о трёх прошениях царю и камне Тура.
Описание экскурсии
10:00–13:30 — парк истории «Сула»
Интерактивный парк-музей на месте усадьбы Ленских. Вы отправитесь в прошлое: к жилищам первобытных людей и поселениям викингов, услышите о языческих верованиях. Пройдёте на ладье путь из варяг в греки, ощутите дух Средневековья у стен Сульского замка. В оружейной мастерской станете свидетелем боя на саблях. Вас ждут мастер-класс по старинным танцам и дегустация напитка «Старки» (18+) в броварне.
13:30–14:30 — свободное время
Можно пообедать или вернуться к локациям, которые понравились.
14:45–16:00 — костёл святого Иосифа в Рубежевичах
Место на рубежах государств — отсюда и название. Вы увидите величественный храм с невероятной историей, старинную фитоаптеку и восстановленное еврейское кладбище. Мы расскажем, зачем мещанин Антоний Тур трижды ездил с прошением к царю и как у входа появился камень Тура.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на автобусах Yutong, Higer, Zhongtong или микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, билеты в парк истории «Сула», участие в анимационной экскурсии по территории комплекса, катание на драккаре (с мая по октябрь), дегустация напитка для взрослых, катание на бричке
- Обед оплачивается дополнительно — от 20 бел. руб. (520 ₽) за блюдо по меню
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4650 ₽
|Дети до 16 лет
|4350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 78576 туристов
Здравствуйте! Мы профессионально занимаемся организацией отдыха в Беларуси. Каждую неделю проводим групповые экскурсии, маршруты которых затрагивают основные достопримечательности страны. У нас комфортный транспорт, аккредитованные экскурсоводы, насыщенные программы!
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