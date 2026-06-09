Узнавать историю и при этом отдыхать — вот причина отправиться в парк «Сула». На берегу рукотворного озера вы погрузитесь в прошлое: увидите жилища первобытных людей и поселения викингов, покатаетесь на ладье и поучаствуете в мастер-классе по старинным танцам. В финале вас ждёт костёл в Рубежевичах с легендой о трёх прошениях царю и камне Тура.

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Описание экскурсии

10:00–13:30 — парк истории «Сула»

Интерактивный парк-музей на месте усадьбы Ленских. Вы отправитесь в прошлое: к жилищам первобытных людей и поселениям викингов, услышите о языческих верованиях. Пройдёте на ладье путь из варяг в греки, ощутите дух Средневековья у стен Сульского замка. В оружейной мастерской станете свидетелем боя на саблях. Вас ждут мастер-класс по старинным танцам и дегустация напитка «Старки» (18+) в броварне.

13:30–14:30 — свободное время

Можно пообедать или вернуться к локациям, которые понравились.

14:45–16:00 — костёл святого Иосифа в Рубежевичах

Место на рубежах государств — отсюда и название. Вы увидите величественный храм с невероятной историей, старинную фитоаптеку и восстановленное еврейское кладбище. Мы расскажем, зачем мещанин Антоний Тур трижды ездил с прошением к царю и как у входа появился камень Тура.

Организационные детали