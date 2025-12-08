Едем в парк «Сула» — музей под открытым небом на берегу живописного озера. Здесь оживает история Беларуси от каменного века до 19 столетия.
В программе — интерактивная экскурсия, мастер-классы, настойка по старинному рецепту, катание на драккаре или санях и посещение мастерских.
Описание экскурсии
С 10 декабря 2025 г. до 11 января 2026 г. в Суле вместо обычной будет проходить праздничная развлекательная программа.
- Гостеприимная встреча у ворот с музыкой
- Прогулка на драккаре по реке Сула, катание на санях или бричке — зависит от сезона
- Анимационные площадки с развлечениями
- Знакомство с кузнечным и гончарным ремёслами
- Дегустация элитной настойки «Старка Запольская» по древнему рецепту в броваре
- Обед — первое, второе и компот:)
После основной программы у вас будет свободное время, чтобы посетить другие площадки самостоятельно — можете познакомиться с ткачеством, заглянуть в еврейскую лавку или увидеть, как валяют шерсть.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автобусе или микроавтобусе, развлечения по основной программе, дегустация настойки и обед
- Время в пути в одну сторону — 1 ч
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4950 ₽
|Дети до 18 лет
|4750 ₽
|Пенсионеры
|4750 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 1027 туристов
Откройте для себя богатую историю и культуру Беларуси с нашими увлекательными экскурсиями! Мы предлагаем разнообразные маршруты, которые подойдут как для индивидуальных путешественников, так и для групп.
