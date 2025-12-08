Едем в парк «Сула» — музей под открытым небом на берегу живописного озера. Здесь оживает история Беларуси от каменного века до 19 столетия. В программе — интерактивная экскурсия, мастер-классы, настойка по старинному рецепту, катание на драккаре или санях и посещение мастерских.

Описание экскурсии

С 10 декабря 2025 г. до 11 января 2026 г. в Суле вместо обычной будет проходить праздничная развлекательная программа.

Гостеприимная встреча у ворот с музыкой

Прогулка на драккаре по реке Сула, катание на санях или бричке — зависит от сезона

Анимационные площадки с развлечениями

Знакомство с кузнечным и гончарным ремёслами

Дегустация элитной настойки «Старка Запольская» по древнему рецепту в броваре

Обед — первое, второе и компот:)

После основной программы у вас будет свободное время, чтобы посетить другие площадки самостоятельно — можете познакомиться с ткачеством, заглянуть в еврейскую лавку или увидеть, как валяют шерсть.

Организационные детали