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Вечерний Минск - вкусный и пьянящий.

4.4
14 отзывов
Сусанин_Герой
Сусанин_Герой – Гид из Минска
В течение трех вечерних часов мы попробуем лучшие белорусские национальные блюда в аутентичном ресторане «Корчма Старовиленская», пройдемся по историческому кварталу Минска.

Затем посетим вечно оживленную и самую популярную для тусовок улицу с лучшими барами города, и заглянем в некоторые из них.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 📜История и культура
  • 🍤Можно и покушать
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • $40 за человека

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Вечерний Минск - вкусный и пьянящий.
Вечерний Минск - вкусный и пьянящий.

Что вы увидите

  • исторический центр
  • Троицкое предместье
  • Крутые панорамные виды
  • Верхний город
  • Музыкальная скамейка
  • Центр ночной жизни Зыбицкая
  • Первое Минское здание с лифтом
  • Колоритный национальный ресторан
Приглашаем вас на вкусную вечернюю экскурсию ⛳ по Минску! На которой мы погрузим Вас в культуру питья и еды бытовавшей на наших землях на протяжении многих веков.
Откройте для себя совершенно новый, необычный и разносторонний Минск, взглянув на него глазами местного жителя. Вас ожидает вечерняя прогулка 👣, которая длится около 2, 5 часов и включает посещение нескольких заведений. Скучно точно не будет!

С нами вы узнаете:

  • какие напитки и блюда присутствовали на праздничном столе у белорусов в стародавние времена;
  • как изменилась ночная жизнь Минска в последние годы, и куда идти, если вас привлекают самые модные клубы и бары;
  • как правильно говорить – ЗЫбицкая или ЗыбИцкая – чтобы сойти за своего в Минске;
  • какая атмосфера царит в театральной жизни города;
  • и как у нас обстоят дела с музеями.
Наш вечер начнется в ресторане «Корчма Старовиленская» в историческом Троицком предместье. Здесь мы с Вами прикоснёмся к истории 📖 пивоварения вкусовыми рецепторами))))
Затем пройдём по вечернему историческому кварталу полюбуемся атмосферными древними улочками, познакомимся с очаровательной Свислочью. И направимся на самую оживлённую улицу баров в Минске. Вместе мы заглянем в одно из заведений, а также посоветуем вам, куда сходить самостоятельно. После прогулки вы будете отлично ориентироваться в вечерней и ночной жизни Минска и сами решите, где продолжить отдых.
Возрастное ограничение для участников экскурсии: нашим гостям должно быть больше 18 лет. Пожалуйста, возьмите с собой соответствующие документы.
Что входит
  • услуги гида
  • дегустационные еда и напитки.
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Старовиленская, 2 - у входа в Троицкое предместье
Место завершения
🏁 Карла Маркса
Вечерний Минск - вкусный и пьянящий.
Вечерний Минск - вкусный и пьянящий.
Вечерний Минск - вкусный и пьянящий.
Вечерний Минск - вкусный и пьянящий.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сусанин_Герой
Сусанин_Герой
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14 отзывов оставили туристы

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