Приглашаем вас на вкусную вечернюю экскурсию ⛳ по Минску! На которой мы погрузим Вас в культуру питья и еды бытовавшей на наших землях на протяжении многих веков.

Откройте для себя совершенно новый, необычный и разносторонний Минск, взглянув на него глазами местного жителя. Вас ожидает вечерняя прогулка 👣, которая длится около 2, 5 часов и включает посещение нескольких заведений. Скучно точно не будет!

С нами вы узнаете:

какие напитки и блюда присутствовали на праздничном столе у белорусов в стародавние времена;

как изменилась ночная жизнь Минска в последние годы, и куда идти, если вас привлекают самые модные клубы и бары;

как правильно говорить – ЗЫбицкая или ЗыбИцкая – чтобы сойти за своего в Минске;

какая атмосфера царит в театральной жизни города;

и как у нас обстоят дела с музеями.

Наш вечер начнется в ресторане «Корчма Старовиленская» в историческом Троицком предместье. Здесь мы с Вами прикоснёмся к истории 📖 пивоварения вкусовыми рецепторами))))

Затем пройдём по вечернему историческому кварталу полюбуемся атмосферными древними улочками, познакомимся с очаровательной Свислочью. И направимся на самую оживлённую улицу баров в Минске. Вместе мы заглянем в одно из заведений, а также посоветуем вам, куда сходить самостоятельно. После прогулки вы будете отлично ориентироваться в вечерней и ночной жизни Минска и сами решите, где продолжить отдых.

Возрастное ограничение для участников экскурсии: нашим гостям должно быть больше 18 лет. Пожалуйста, возьмите с собой соответствующие документы.