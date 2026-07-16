Приглашаю погрузиться в 150-летнюю историю напитка и старейшего пивзавода Беларуси. Вас ждёт атмосфера средневековой таверны, ресторана эпохи модерна и советского бара. Вы узнаете, как менялась культура пития и почему пивная тара и этикетка — отображение эпохи. И попробуете 4 сорта пива или кваса.
Описание экскурсии
- Экскурсия по музею (1–1,5 ч). Посетим три исторических зала и осмотрим экспозицию «Летопись завода: от 1876 до наших дней»
- Дегустация 4 сортов пива или кваса по 0,33 л, настоек и мини‑закусок. Вы сможете самостоятельно выбрать сорта и, при возможности, примерить на себя роль бармена
Вы узнаете:
- кто, где и как изобрёл пиво и почему именно этот напиток стал одной из основ древнейших цивилизаций
- почему монахи были главными пивоварами средневековой Европы
- как менялась культура употребления вне дома от трактиров до советских «стекляшек»
- почему пиво — не просто напиток, а полноценный артефакт городской истории
- как один завод, работающий с 1876 года, формировал вкусы целых поколений
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию): VIP-комнаты для закрытых компаний и бизнес-встреч, средневековая реконструкция (по запросу), организация обеда/ужина по предзаказу, сувениры.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Революционная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я профессиональный историк-археолог с необычной биографией. Родился в городе-герое Минске. Действующий преподаватель. с касным дипломом исторического факультета БГУ (2013). За плечами годы исследований по археологии и истории белорусской столицы. Параллельно — работа креативным директором крупнейшей барной сети Минска и организация масштабных культурно-массовых мероприятий. Провожу пешие и комбинированные пешеходно-автобусные экскурсии. С душой и трепетом к каждой странице истории. До встречи в Минске!
Входит в следующие категории Минска
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