  1. Беларусь
  2. Экскурсии

Вечерняя экскурсия по Минску

4.5
0 отзывов
Спутник М.
Спутник М. – Гид из Минска
Минск – тихая столица ⭐️ Белоруссии, где туристов не так много, как в других центрах Европы.

Здесь сохранился дух Средневековья и атмосфера Советского союза.

За несколько часов гид покажет вам центральную площадь Независимости и расположенный на ней Дом правительства.

Вы узнаете про Красный костел и другие соборы, увидите Национальную библиотеку и подниметесь на ее смотровую площадку.

С высоты более чем в 70 метров открываются панорамы всего вечернего города.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $12.5 за человека

    Заказать экскурсию
Вечерняя экскурсия по Минску
Вечерняя экскурсия по Минску

Что вы увидите

  • Дом правительства
  • Красный костел
  • Проспект Независимости
  • Замчище
  • Площадь Свободы
  • Костел Пречистой Девы Марии
  • Восстановленная Ратуша
  • Гостиный двор
  • Кафедральный Святодухов Собор
  • Национальная библиотека
Выездная групповая автобусная экскурсия ⛳ с городом-героем Минском, его прошлым и настоящим. Маршрут проходит по главным магистралям и площадям города. Вы побываете на Привокзальной площади, у «ворот города», увидите административный и политический центр - площадь Независимости, сформированную лаконичным ансамблем Дома правительства и красным костелом Святых Симеона и Елены; проедете по самому широкому проспекту города, где ширина магистрали в 2 раза больше высоты окружающих его зданий. Минский проспект Независимости спроектирован по примеру Невского в Санкт-Петербурге и является ярким примером стиля сталинский ампир.
Вы посетите Замчище, место основания древнего Менска, на площади Свободы, откуда пошел Минск каменный, и где поднял он к небу свои башни и купола. Увидите минскую ратушу, гостиный двор, костел Пречистой Девы Марии, возведенный для ордена иезуитов в начале XVIII века, Святодухов кафедральный собор, где хранится особо почитаемая икона Минской Божьей Матери - заступницы города, тороговые ряды, базилианский и бернардинские монастыри, соединенные по легенде между собой подземным переходом. Пройдетесь по тихим мощенным улочкам Троицкого предместья и сможете воздать дань памяти воинам-интернационалистам на Острове 🏝️ мужества и скорби (Острове Слез). Вы побываете в местах, связанных с историей 📖 Великой Отечественной войны, узнаете, за что Минск был удостоен звания города-героя.
Во время экскурсии 🧭 Вы увидите жемчужину Минска - здание Национальной библиотеки, выполненное в форме алмаза. Вы сможете посетить панорамную площадку Национальной библиотеки, поднявшись в стеклянном лифте на высоту в 73 м. Великолепные виды столицы ⭐️ и ее окрестностей, открывающиеся с этой высоты, производят яркое впечатление в любое время года. Закрытая обзорная площадка находится на 22 этаже, здесь расположена галерея «Панорама», где действует сменная выставка картин.
Что входит
  • профессиональный гид
  • траспорт
Что не входит
  • входные билеты на смотровую площадку 3
  • 00 BYN / 2
  • 00 BYN
Начало и место завершения
🚩 Минск, Привокзальная площадь 5
Вечерняя экскурсия по Минску
Вечерняя экскурсия по Минску
Вечерняя экскурсия по Минску
Вечерняя экскурсия по Минску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник М.
Спутник М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Спутник М. проводит ещё 5 экскурсий

Музейный комплекс Дудутки (выездная экскурсия)
$23
5.5 часов
Музейный комплекс Дудутки (выездная экскурсия)
0 отзывов
Автобусная экскурсия в Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Хатынь»
$15
5 часов
Автобусная экскурсия в Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Хатынь»
0 отзывов
По Минску на автобусе
$9
3.5 часа
По Минску на автобусе
0 отзывов
Экскурсия Мир – Несвиж «Владения рода Радзивиллов»
$30
11 часов
Экскурсия Мир – Несвиж «Владения рода Радзивиллов»
0 отзывов
БЕЛАЗ — бренд Беларуси
$17
3.5 часа
БЕЛАЗ — бренд Беларуси
0 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Минске

Экскурсия Мир – Несвиж «Владения рода Радзивиллов»
$39.35
11 часов
Экскурсия Мир – Несвиж «Владения рода Радзивиллов»
212 отзывов
По Минску на автобусе (10:00: пн, вт, ср, 11:00 вс)
$12.5
3.5 часа
По Минску на автобусе (10:00: пн, вт, ср, 11:00 вс)
172 отзыва
Привет, Минск!
35
2.5 часа
Привет, Минск!
119 отзывов
Главные достопримечательности и увлекательные истории о местной жизни
Вечерняя экскурсия по Минску
$12.5
3.5 часа
Вечерняя экскурсия по Минску
105 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия по центру Минска
$12
2.5 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по центру Минска
92 отзыва
Автобусная экскурсия в Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Хатынь»
$16
5 часов
Автобусная экскурсия в Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Хатынь»
60 отзывов