Выездная групповая автобусная экскурсия ⛳ с городом-героем Минском, его прошлым и настоящим. Маршрут проходит по главным магистралям и площадям города. Вы побываете на Привокзальной площади, у «ворот города», увидите административный и политический центр - площадь Независимости, сформированную лаконичным ансамблем Дома правительства и красным костелом Святых Симеона и Елены; проедете по самому широкому проспекту города, где ширина магистрали в 2 раза больше высоты окружающих его зданий. Минский проспект Независимости спроектирован по примеру Невского в Санкт-Петербурге и является ярким примером стиля сталинский ампир.

Вы посетите Замчище, место основания древнего Менска, на площади Свободы, откуда пошел Минск каменный, и где поднял он к небу свои башни и купола. Увидите минскую ратушу, гостиный двор, костел Пречистой Девы Марии, возведенный для ордена иезуитов в начале XVIII века, Святодухов кафедральный собор, где хранится особо почитаемая икона Минской Божьей Матери - заступницы города, тороговые ряды, базилианский и бернардинские монастыри, соединенные по легенде между собой подземным переходом. Пройдетесь по тихим мощенным улочкам Троицкого предместья и сможете воздать дань памяти воинам-интернационалистам на Острове 🏝️ мужества и скорби (Острове Слез). Вы побываете в местах, связанных с историей 📖 Великой Отечественной войны, узнаете, за что Минск был удостоен звания города-героя.

Во время экскурсии 🧭 Вы увидите жемчужину Минска - здание Национальной библиотеки, выполненное в форме алмаза. Вы сможете посетить панорамную площадку Национальной библиотеки, поднявшись в стеклянном лифте на высоту в 73 м. Великолепные виды столицы ⭐️ и ее окрестностей, открывающиеся с этой высоты, производят яркое впечатление в любое время года. Закрытая обзорная площадка находится на 22 этаже, здесь расположена галерея «Панорама», где действует сменная выставка картин.