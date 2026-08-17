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Секреты белорусского травничества: мастер-класс по натуральной косметике в Минске

Научиться работать с травами, маслами и натуральными ингредиентами под руководством опытной травницы
На этом мастер-классе вы прикоснётесь к одному из старинных белорусских ремёсел — травничеству.

Вместе с опытной мастерицей узнаете о свойствах местных растений, приготовите натуральные уходовые средства и откроете для себя традиции, которые и сегодня вдохновляют на создание природной косметики.
Секреты белорусского травничества: мастер-класс по натуральной косметике в Минске
Секреты белорусского травничества: мастер-класс по натуральной косметике в Минске
Секреты белорусского травничества: мастер-класс по натуральной косметике в Минске

Описание мастер-класса

Создание натуральной косметики

Под руководством опытной травницы вы своими руками приготовите одно или несколько косметических средств. На выбор — твёрдый шампунь, убтан, бальзам для губ, суфле для тела и другие продукты из натуральных ингредиентов.

Полезные знания для домашнего ухода

Во время работы мастер расскажет о свойствах масел, трав и восков, научит правильно сочетать компоненты и поделится рекомендациями по использованию и хранению готовой косметики.

Чай с белорусскими травами

После мастер-класса вас ждёт уютное чаепитие, во время которого можно задать вопросы, обсудить рецепты и отдохнуть в приятной атмосфере.

Организационные детали

  • Чай и все ингредиенты включены в стоимость
  • По договорённости мастер-класс можно провести по вашему адресу — подробности в переписке
  • С вами будет специалист из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Базовый билет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Мы команда, для которой пунктуальность и дисциплина стоят на первом месте. Многолетний опыт в сфере пассажирских перевозок позволяет нам гарантировать безопасность в каждой поездке. Салоны в наших авто всегда чистые,
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работают кондиционеры. Мы заботимся о самых маленьких: в наличии детские автокресла для всех возрастных групп. Мы выстраиваем маршруты под ваши интересы. Делаем остановки по первому требованию (сделать фото, выпить кофе или т. д.). Предлагаем сервис «от двери до двери» — забираем из отеля и привозим обратно. Показываем Беларусь во всей красе: от замков Мира и Несвижа до заповедных троп Беловежской пущи.

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