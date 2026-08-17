Секреты белорусского травничества: мастер-класс по натуральной косметике в Минске

На этом мастер-классе вы прикоснётесь к одному из старинных белорусских ремёсел — травничеству. Вместе с опытной мастерицей узнаете о свойствах местных растений, приготовите натуральные уходовые средства и откроете для себя традиции, которые и сегодня вдохновляют на создание природной косметики.

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Описание мастер-класса

Создание натуральной косметики

Под руководством опытной травницы вы своими руками приготовите одно или несколько косметических средств. На выбор — твёрдый шампунь, убтан, бальзам для губ, суфле для тела и другие продукты из натуральных ингредиентов.

Полезные знания для домашнего ухода

Во время работы мастер расскажет о свойствах масел, трав и восков, научит правильно сочетать компоненты и поделится рекомендациями по использованию и хранению готовой косметики.

Чай с белорусскими травами

После мастер-класса вас ждёт уютное чаепитие, во время которого можно задать вопросы, обсудить рецепты и отдохнуть в приятной атмосфере.

Организационные детали