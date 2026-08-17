Секреты белорусского травничества: мастер-класс по натуральной косметике в Минске

На этом мастер-классе вы прикоснётесь к одному из старинных белорусских ремёсел — травничеству.
Вместе с опытной мастерицей узнаете о свойствах местных растений, приготовите натуральные уходовые средства и откроете для себя традиции, которые и сегодня вдохновляют на создание природной косметики.
Вместе с опытной мастерицей узнаете о свойствах местных растений, приготовите натуральные уходовые средства и откроете для себя традиции, которые и сегодня вдохновляют на создание природной косметики.
Описание мастер-класса
Создание натуральной косметики
Под руководством опытной травницы вы своими руками приготовите одно или несколько косметических средств. На выбор — твёрдый шампунь, убтан, бальзам для губ, суфле для тела и другие продукты из натуральных ингредиентов.
Полезные знания для домашнего ухода
Во время работы мастер расскажет о свойствах масел, трав и восков, научит правильно сочетать компоненты и поделится рекомендациями по использованию и хранению готовой косметики.
Чай с белорусскими травами
После мастер-класса вас ждёт уютное чаепитие, во время которого можно задать вопросы, обсудить рецепты и отдохнуть в приятной атмосфере.
Организационные детали
- Чай и все ингредиенты включены в стоимость
- По договорённости мастер-класс можно провести по вашему адресу — подробности в переписке
- С вами будет специалист из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Мы команда, для которой пунктуальность и дисциплина стоят на первом месте. Многолетний опыт в сфере пассажирских перевозок позволяет нам гарантировать безопасность в каждой поездке. Салоны в наших авто всегда чистые,
Входит в следующие категории Минска
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