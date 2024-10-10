читать дальше но это исключительно потому что не сильна в познаниях такого плана и местами не понимала о чем речь. Разумеется то, что мы не разбираемся в некоторых вещах, на оценку экскурсии это не должно влиять)

Хорошая экскурсия, экскурсовод приятный, грамотный, видно, что прекрасно знает свое дело. Возможно будет скучновато тем, кто не разбирается в истории, религиях, архитектуре и т. п. Я в такие моменты скучала,