Эта обзорная экскурсия даст вам исчерпывающее представление о Минске. Вы увидите ключевые достопримечательности, коих здесь немало, и услышите интересные истории о них.
От Привокзальной площади с символами послевоенного Минска до Верхнего города, где сохранилась застройка 16–19 веков. Мы не спеша прогуляемся, разглядывая архитектуру и обсуждая особенности столицы.
От Привокзальной площади с символами послевоенного Минска до Верхнего города, где сохранилась застройка 16–19 веков. Мы не спеша прогуляемся, разглядывая архитектуру и обсуждая особенности столицы.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 13:30, 16:30, 18:00
Описание экскурсии
- Привокзальная площадь с символами послевоенного Минска: башни-близнецы, которые сказочно подсвечиваются вечером, трофейные башенные часы и сам комплекс современного железнодорожного вокзала.
- Площадь Независимости с уникальной застройкой разных эпох: вы увидите Красный костёл, Дом правительства и необычный памятник Ленину — и узнаете забавные и трагические истории их создания. А также зайдёте в здание Главпочтамта и оцените его интерьеры.
- Проспект Независимости. Вы прогуляетесь по этому самому парадному проспекту Минска, увидите здания МВД и КГБ, минский стадион «Динамо», здание Исполнительного секретариата СНГ. Здесь же вы оцените застройку в стиле неоклассицизма — Национальный банк Республики Беларусь, ГУМ, Национальный художественный музей и не только.
- Александровский сквер (бывшая Староместская площадь). Отыщем самый старый минский фонтан, осмотрим Национальный академический театр и здание Администрации президента.
- Верхний город. Через Октябрьскую площадь с дворцами Независимости и Профсоюзов мы попадём в уютный район с сохранившейся исторической застройкой 16–19 вв.
Насыщенная путевая информация поэтапно погрузит вас в историю и современную жизнь Беларуси и её столицы!
Организационные детали
- Оплата остатка стоимости — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:30, 13:30, 16:30 и 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 475 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30, 13:30, 16:30 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 28269 туристов
Наша команда гидов проводит экскурсии по городам Беларуси и России. Каждый маршрут выстроен так, чтобы вы увидели классические достопримечательности и заглянули в необычные локации, любимые местными жителями. Надеемся на скорую встречу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
10 окт 2024
Прекрасная экскурсия: экскурсовод Максим вёл нас по маршруту в комфортном темпе, увлекательно и ёмко рассказывал про историю и свободно отвечал на возникающие вопросы (по теме и не по теме). Организация тоже замечательная: со мной связались лично и уточнили детали по месту встречи. Минск - чудесный город, спасибо за возможность познакомиться с ним в таком формате!
Елена
9 сен 2024
Хорошая экскурсия, экскурсовод приятный, грамотный, видно, что прекрасно знает свое дело. Возможно будет скучновато тем, кто не разбирается в истории, религиях, архитектуре и т. п. Я в такие моменты скучала,
Входит в следующие категории Минска
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