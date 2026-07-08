На этой экскурсии вы увидите, как в столице Беларуси соседствуют старинные кварталы, сталинская архитектура и современные здания. Прогуляетесь по главным площадям и уютным улочкам. И поймёте, что Минск — не застывший памятник СССР, а динамичный, чистый и очень уютный город, который бережно хранит память о прошлом и уверенно развивается в настоящем.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 11 000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Площадь Независимости

Начнём знакомство с городом на одной из крупнейших площадей Европы. Увидим Дом правительства и Красный костёл.

Проспект Независимости

Проедем по главной магистрали, где сохранился один из лучших ансамблей сталинского ампира. Вы увидите здание КГБ, ГУМ, Национальный банк и узнаете, почему проспект считается визитной карточкой белорусской столицы.

Верхний город

Прогуляемся по историческому центру Минска. Осмотрим площадь Свободы, городскую ратушу и кафедральный собор Сошествия Святого Духа. Поговорим о том, каким был город до многочисленных разрушений и как он возрождался вновь.

Троицкое предместье и Остров слёз

Окажемся в атмосферном районе с уютными домами 19 века, а затем посетим мемориал, посвящённый воинам-интернационалистам.

Площадь Победы и культурный Минск

Увидим главный мемориал Великой Отечественной войны, Октябрьскую площадь, Дворец Республики и театр оперы и балета — один из архитектурных символов города.

Современный Минск

Вы познакомитесь с новым обликом столицы. Посмотрите на национальную библиотеку Беларуси необычной формы, проспект Победителей, «Минск-Арену» и современное здание Музея истории Великой Отечественной войны.

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды.