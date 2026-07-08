Обзорная экскурсия по городу с 950-летней историей
На этой экскурсии вы увидите, как в столице Беларуси соседствуют старинные кварталы, сталинская архитектура и современные здания. Прогуляетесь по главным площадям и уютным улочкам.
И поймёте, что Минск — не застывший памятник СССР, а динамичный, чистый и очень уютный город, который бережно хранит память о прошлом и уверенно развивается в настоящем.
Описание экскурсии
Площадь Независимости
Начнём знакомство с городом на одной из крупнейших площадей Европы. Увидим Дом правительства и Красный костёл.
Проспект Независимости
Проедем по главной магистрали, где сохранился один из лучших ансамблей сталинского ампира. Вы увидите здание КГБ, ГУМ, Национальный банк и узнаете, почему проспект считается визитной карточкой белорусской столицы.
Верхний город
Прогуляемся по историческому центру Минска. Осмотрим площадь Свободы, городскую ратушу и кафедральный собор Сошествия Святого Духа. Поговорим о том, каким был город до многочисленных разрушений и как он возрождался вновь.
Троицкое предместье и Остров слёз
Окажемся в атмосферном районе с уютными домами 19 века, а затем посетим мемориал, посвящённый воинам-интернационалистам.
Площадь Победы и культурный Минск
Увидим главный мемориал Великой Отечественной войны, Октябрьскую площадь, Дворец Республики и театр оперы и балета — один из архитектурных символов города.
Современный Минск
Вы познакомитесь с новым обликом столицы. Посмотрите на национальную библиотеку Беларуси необычной формы, проспект Победителей, «Минск-Арену» и современное здание Музея истории Великой Отечественной войны.
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы команда, для которой пунктуальность и дисциплина стоят на первом месте. Многолетний опыт в сфере пассажирских перевозок позволяет нам гарантировать безопасность в каждой поездке. Салоны в наших авто всегда чистые, читать дальшеуменьшить
работают кондиционеры. Мы заботимся о самых маленьких: в наличии детские автокресла для всех возрастных групп.
Мы выстраиваем маршруты под ваши интересы. Делаем остановки по первому требованию (сделать фото, выпить кофе или т. д.). Предлагаем сервис «от двери до двери» — забираем из отеля и привозим обратно.
Показываем Беларусь во всей красе: от замков Мира и Несвижа до заповедных троп Беловежской пущи.
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