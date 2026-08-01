Мои заказы

Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска

Побывать в самом красивом городе Беларуси и поразиться его историко-архитектурному наследию
На высоких берегах Немана вас встречает город с изысканной архитектурой и атмосферой Средневековья.

Добро пожаловать в резиденцию литовских князей и польских королей! В нашей программе: барочный ансамбль городницы Тизенгауза, один из трех храмов Беларуси с особым титулом, старейшая католическая святыня Гродно, красивейшая синагога Европы, Новый и Старый замки, а также секреты Коложской церкви. Путешествие проходит в группе до 45 человек.
4.8
140 отзывов
Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска

Описание экскурсии

  • Переезд Минск-Гродно (280 км).
  • Городница Тизенгауза
    Это административный, культурный и промышленный центр Гродно 18 века, включавший до 85 зданий разнообразного предназначения.
  • Гродненский костёл Франциска Ксаверия
    Далее в программе — один из храмов Беларуси, который носит почётный титул малой базилики (лат. Basilica minor). По сложившейся традиции титул присваивает Папа Римский и на данный момент фактически означает признание высокой паломнической и исторической ценности церкви. На территории СНГ есть пять костелов, имеющих такой титул, и три из них — в Беларуси!
  • Архитектурный комплекс костёла и монастыря бернардинцев.
    Это один из наиболее узнаваемых символов города. Церковь является старейшим действующим католическим храмом в Гродно. Большинство декоративных элементов храма датируются 18 веком, однако имеются и более старинные настенные росписи, лепнина и алтари.
  • Гродненская Хоральная синагога
    Далее вас отвезут к красивейшей синагоге в Европе, крупнейшей в Беларуси и старейшей на постсоветском пространстве.
  • Обед в кафе.
  • Старый замок в Гродно
    Старый и Новый замки в Гродно расположены совсем рядом. Это большая редкость, даже учитывая, что на территории Беларуси в Средние века замки можно было встретить через каждые 40 км. Причем оба замка — королевские. Мощная оборонительная система, высокие крутые валы, воды Немана и Городничанки — резиденции под надежной защитой. С гидом вы разберёте необычный облик памятника оборонительного зодчества и откроете новые страницы исторической реальности.
  • Новый замок в Гродно
    Нередко судьбы замков и дворцов окутаны легендами и мистикой. А в случае с королевской резиденцией — это неизбежно. Летняя резиденция великого князя Литовского и короля Польского Августа III получила славу проклятого места. Почему — вы узнаете в путешествии.
  • Коложская (Борисоглебская) церковь
    Архитектурная жемчужина старинного Гродно, уникальный памятник древнего православного зодчества 12 века в Беларуси и всей Восточной Европе. Почему большинство людей называют её Коложской? Ведь освещена церковь в честь Святых Бориса и Глеба. Для чего в стены вмурованы многочисленные кувшины? В чём секрет многовекового храма и так ли проста его судьба?
  • Переезд в Минск (280 км).

Организационные детали

  • В стоимость включено: транспорт (комфортный автобус или микроавтобус, если группа менее 19 чел.), услуги сопровождающего экскурсовода по всему маршруту, обзорная экскурсия по Гродно, входные билеты в Старый замок + экскурсия внутри замка, комплексный обед.
  • Сбор группы начинается за 15 минут до отправления.
  • Доплата остатка суммы за производится заранее онлайн по ссылке организатора в связи с ранним выездом. Списание в рос. руб. при оплате картой может незначительно отличаться от указанной на сайте — в зависимости от курса банка, который выпустил вашу карту.
  • В автобусе действует свободная посадка и места не закрепляются за путешественниками.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 18 лет6560 ₽
Стандартный билет6690 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города, на ж/д вокзале Минска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 26650 туристов
Откройте для себя все многообразие культурных, исторических и архитектурных ценностей Беларуси, познакомьтесь с её традициями, загляните в уникальные музеи и туристические комплексы! Маршруты наших экскурсий подарят вам незабываемые эмоции и
читать дальшеуменьшить

позволят по-настоящему насладиться пребыванием в Беларуси. Проверенные маршруты, только профессиональные сертифицированные гиды и комфортный транспорт делают наши экскурсии и туры по Беларуси лучшими на туристическом рынке. У нас самые выгодные предложения по экскурсиям по Минску, Бресту, Гродно и другим знаковым туристическим центрам.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 140 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
115
4
11
3
9
2
4
1
1
Елена
Отличная экскурсия! Прекрасный величественный, по-настоящему королевский Гродно. Замечательный гид Мария, так интересно и с юмором рассказывала про свой родной город, что всего за 3 часа ты уже проникаешься его неповторимой атмосферой. Очень захотелось приехать в Гродно хотя бы на 2-3 дня, чтобы погрузиться в настоящее Средневековье. Очень рекомендую эту экскурсию!
Отличная экскурсия! Прекрасный величественный, по-настоящему королевский Гродно. Замечательный гид Мария, так интересно и с юмором рассказывала
Отличная экскурсия! Прекрасный величественный, по-настоящему королевский Гродно. Замечательный гид Мария, так интересно и с юмором рассказывала
Отличная экскурсия! Прекрасный величественный, по-настоящему королевский Гродно. Замечательный гид Мария, так интересно и с юмором рассказывала
Отличная экскурсия! Прекрасный величественный, по-настоящему королевский Гродно. Замечательный гид Мария, так интересно и с юмором рассказывала
Отличная экскурсия! Прекрасный величественный, по-настоящему королевский Гродно. Замечательный гид Мария, так интересно и с юмором рассказывала
Отличная экскурсия! Прекрасный величественный, по-настоящему королевский Гродно. Замечательный гид Мария, так интересно и с юмором рассказывала
Отличная экскурсия! Прекрасный величественный, по-настоящему королевский Гродно. Замечательный гид Мария, так интересно и с юмором рассказывала
Отличная экскурсия! Прекрасный величественный, по-настоящему королевский Гродно. Замечательный гид Мария, так интересно и с юмором рассказывала+2
Отличная экскурсия! Прекрасный величественный, по-настоящему королевский Гродно. Замечательный гид Мария, так интересно и с юмором рассказывала
Отличная экскурсия! Прекрасный величественный, по-настоящему королевский Гродно. Замечательный гид Мария, так интересно и с юмором рассказывала
Вам был полезен этот отзыв?
Ф
Дата посещения: 12 мар 2026
Все прошло отлично. Гид Тимур молодец. 👏 Много интересной информации. Насыщенная экскурсия. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Считать, что можно узнать целый город с многовековой историей за несколько часов - ошибка, но душевные гиды Константин и Неля делали все возможное, чтобы познакомить нас с городом и влюбить
читать дальшеуменьшить

в него. По времени все было хорошо организовано и спланировано, никакой спешки. Экскурсия не перегружена информацией, но запомнить все, конечно, не реально. Плюс в том, что в самом городе экскурсия чередует пешеходную и автобусную часть, т. е. можно немного передохнуть и полюбоваться городом из автобуса. Не соглашусь с теми, кто пишет, что целый день это напряжно: ну во-первых, о времени честно сказано в описании экскурсии и все знают на что идут, а во-вторых, это не так. Дорога настолько комфортная, красивая, заполненная рассказами гида Констатина, что не ощущается совсем.

Считать, что можно узнать целый город с многовековой историей за несколько часов - ошибка, но душевные
Считать, что можно узнать целый город с многовековой историей за несколько часов - ошибка, но душевные
Считать, что можно узнать целый город с многовековой историей за несколько часов - ошибка, но душевные
Считать, что можно узнать целый город с многовековой историей за несколько часов - ошибка, но душевные
Считать, что можно узнать целый город с многовековой историей за несколько часов - ошибка, но душевные
Считать, что можно узнать целый город с многовековой историей за несколько часов - ошибка, но душевные
Считать, что можно узнать целый город с многовековой историей за несколько часов - ошибка, но душевные
Считать, что можно узнать целый город с многовековой историей за несколько часов - ошибка, но душевные+2
Считать, что можно узнать целый город с многовековой историей за несколько часов - ошибка, но душевные
Считать, что можно узнать целый город с многовековой историей за несколько часов - ошибка, но душевные
Вам был полезен этот отзыв?
С
Всё понравилось, как ознакомительная экскурсия очень хорошо, Гид Сергей очень грамотный и знающий своё дело. В стоимость билета также вошел комплексный обед (холодник, пюре с котлетой,овощной салат,шарлотка и компот), а
читать дальшеуменьшить

также посещение замка.
Но лучше,конечно, если есть возможность, еще раз посетить Гродно в спокойном, неспешном ритме, и приехать своим ходом, т. к. из Минска дорога занимает около 3,5 часа только в одну сторону, все места к сожалению посетить не получится😔

Всё понравилось, как ознакомительная экскурсия очень хорошо, Гид Сергей очень грамотный и знающий своё дело. В
Вам был полезен этот отзыв?
Антонина
Великолепно! 👍👍👍 Огромное спасибо за организацию! Всё было отлично! Рассказ местного экскурсовода просто завораживал, а красивые виды на город и замки дополняли впечатления! Непременно буду рекомендовать вашу экскурсию друзьям! Это надо обязательно видеть своими глазами! 🔥🔥🔥🤗
Великолепно! 👍👍👍 Огромное спасибо за организацию! Всё было отлично! Рассказ местного экскурсовода просто завораживал, а красивые
Великолепно! 👍👍👍 Огромное спасибо за организацию! Всё было отлично! Рассказ местного экскурсовода просто завораживал, а красивые
Великолепно! 👍👍👍 Огромное спасибо за организацию! Всё было отлично! Рассказ местного экскурсовода просто завораживал, а красивые
Великолепно! 👍👍👍 Огромное спасибо за организацию! Всё было отлично! Рассказ местного экскурсовода просто завораживал, а красивые
Великолепно! 👍👍👍 Огромное спасибо за организацию! Всё было отлично! Рассказ местного экскурсовода просто завораживал, а красивые
Великолепно! 👍👍👍 Огромное спасибо за организацию! Всё было отлично! Рассказ местного экскурсовода просто завораживал, а красивые
Великолепно! 👍👍👍 Огромное спасибо за организацию! Всё было отлично! Рассказ местного экскурсовода просто завораживал, а красивые
Великолепно! 👍👍👍 Огромное спасибо за организацию! Всё было отлично! Рассказ местного экскурсовода просто завораживал, а красивые+2
Великолепно! 👍👍👍 Огромное спасибо за организацию! Всё было отлично! Рассказ местного экскурсовода просто завораживал, а красивые
Великолепно! 👍👍👍 Огромное спасибо за организацию! Всё было отлично! Рассказ местного экскурсовода просто завораживал, а красивые
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Хочу поблагодарить экскурсовода Сергея и организаторов за экскурсию. Несмотря на дальнюю дорогу все было очень комфортно - автобус очень чистый и мягкий, экскурсовод преподносил материал с изюминкой литературных произведений. Прослушали
читать дальшеуменьшить

как ровно в полдень играет пожарный на каланче.
Гид по Гродно Игнат - харизматичный и любящий свой город. Три часа с гидом прошли незаметно.
Обед в красивом месте с видом на р. Неман.
Понравилось содержание и наполнение экскурсии.

Хочу поблагодарить экскурсовода Сергея и организаторов за экскурсию. Несмотря на дальнюю дорогу все было очень комфортно
Хочу поблагодарить экскурсовода Сергея и организаторов за экскурсию. Несмотря на дальнюю дорогу все было очень комфортно
Хочу поблагодарить экскурсовода Сергея и организаторов за экскурсию. Несмотря на дальнюю дорогу все было очень комфортно
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии на «Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска»

Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
На автобусе
На микроавтобусе
11 часов
2672 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
Побывать в замках 16 века, включённых в список наследия ЮНЕСКО
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4650 ₽ за человека
Традиции Беларуси: групповая экскурсия из Минска в Дудутки
На автобусе
На микроавтобусе
5 часов
157 отзывов
Групповая
Традиции Беларуси: групповая экскурсия из Минска в Дудутки
Открыть старинные ремёсла, оценить национальную кухню и весело провести время
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:00
13 авг в 10:00
3250 ₽ за человека
Влюбиться в себя в Минске
Пешая
1.5 часа
88 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Влюбиться в себя в Минске
Прогуляться по столице Беларуси с профессиональным фотографом и увезти с собой атмосферные снимки
Начало: У метро «Немига»
Завтра в 17:00
10 авг в 09:00
от 13 800 ₽ за всё до 3 чел.
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
На автобусе
На микроавтобусе
11 часов
169 отзывов
Групповая
Из Минска - к костёлам западной Беларуси
Путешествие из Минска к костёлам западной Беларуси. В группе до 20 человек вы посетите усадьбу Огинского, костёлы в Сморгони, Солах и Гервятах
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 09:00
12 авг в 09:00
4990 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске
6690 ₽ за человека