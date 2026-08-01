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в него. По времени все было хорошо организовано и спланировано, никакой спешки. Экскурсия не перегружена информацией, но запомнить все, конечно, не реально. Плюс в том, что в самом городе экскурсия чередует пешеходную и автобусную часть, т. е. можно немного передохнуть и полюбоваться городом из автобуса. Не соглашусь с теми, кто пишет, что целый день это напряжно: ну во-первых, о времени честно сказано в описании экскурсии и все знают на что идут, а во-вторых, это не так. Дорога настолько комфортная, красивая, заполненная рассказами гида Констатина, что не ощущается совсем.