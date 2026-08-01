На высоких берегах Немана вас встречает город с изысканной архитектурой и атмосферой Средневековья.
Добро пожаловать в резиденцию литовских князей и польских королей! В нашей программе: барочный ансамбль городницы Тизенгауза, один из трех храмов Беларуси с особым титулом, старейшая католическая святыня Гродно, красивейшая синагога Европы, Новый и Старый замки, а также секреты Коложской церкви. Путешествие проходит в группе до 45 человек.
Добро пожаловать в резиденцию литовских князей и польских королей! В нашей программе: барочный ансамбль городницы Тизенгауза, один из трех храмов Беларуси с особым титулом, старейшая католическая святыня Гродно, красивейшая синагога Европы, Новый и Старый замки, а также секреты Коложской церкви. Путешествие проходит в группе до 45 человек.
Описание экскурсии
- Переезд Минск-Гродно (280 км).
- Городница Тизенгауза
Это административный, культурный и промышленный центр Гродно 18 века, включавший до 85 зданий разнообразного предназначения.
- Гродненский костёл Франциска Ксаверия
Далее в программе — один из храмов Беларуси, который носит почётный титул малой базилики (лат. Basilica minor). По сложившейся традиции титул присваивает Папа Римский и на данный момент фактически означает признание высокой паломнической и исторической ценности церкви. На территории СНГ есть пять костелов, имеющих такой титул, и три из них — в Беларуси!
- Архитектурный комплекс костёла и монастыря бернардинцев.
Это один из наиболее узнаваемых символов города. Церковь является старейшим действующим католическим храмом в Гродно. Большинство декоративных элементов храма датируются 18 веком, однако имеются и более старинные настенные росписи, лепнина и алтари.
- Гродненская Хоральная синагога
Далее вас отвезут к красивейшей синагоге в Европе, крупнейшей в Беларуси и старейшей на постсоветском пространстве.
- Обед в кафе.
- Старый замок в Гродно
Старый и Новый замки в Гродно расположены совсем рядом. Это большая редкость, даже учитывая, что на территории Беларуси в Средние века замки можно было встретить через каждые 40 км. Причем оба замка — королевские. Мощная оборонительная система, высокие крутые валы, воды Немана и Городничанки — резиденции под надежной защитой. С гидом вы разберёте необычный облик памятника оборонительного зодчества и откроете новые страницы исторической реальности.
- Новый замок в Гродно
Нередко судьбы замков и дворцов окутаны легендами и мистикой. А в случае с королевской резиденцией — это неизбежно. Летняя резиденция великого князя Литовского и короля Польского Августа III получила славу проклятого места. Почему — вы узнаете в путешествии.
- Коложская (Борисоглебская) церковь
Архитектурная жемчужина старинного Гродно, уникальный памятник древнего православного зодчества 12 века в Беларуси и всей Восточной Европе. Почему большинство людей называют её Коложской? Ведь освещена церковь в честь Святых Бориса и Глеба. Для чего в стены вмурованы многочисленные кувшины? В чём секрет многовекового храма и так ли проста его судьба?
- Переезд в Минск (280 км).
Организационные детали
- В стоимость включено: транспорт (комфортный автобус или микроавтобус, если группа менее 19 чел.), услуги сопровождающего экскурсовода по всему маршруту, обзорная экскурсия по Гродно, входные билеты в Старый замок + экскурсия внутри замка, комплексный обед.
- Сбор группы начинается за 15 минут до отправления.
- Доплата остатка суммы за производится заранее онлайн по ссылке организатора в связи с ранним выездом. Списание в рос. руб. при оплате картой может незначительно отличаться от указанной на сайте — в зависимости от курса банка, который выпустил вашу карту.
- В автобусе действует свободная посадка и места не закрепляются за путешественниками.
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 18 лет
|6560 ₽
|Стандартный билет
|6690 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города, на ж/д вокзале Минска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 26650 туристов
Откройте для себя все многообразие культурных, исторических и архитектурных ценностей Беларуси, познакомьтесь с её традициями, загляните в уникальные музеи и туристические комплексы! Маршруты наших экскурсий подарят вам незабываемые эмоции и
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 140 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия! Прекрасный величественный, по-настоящему королевский Гродно. Замечательный гид Мария, так интересно и с юмором рассказывала про свой родной город, что всего за 3 часа ты уже проникаешься его неповторимой атмосферой. Очень захотелось приехать в Гродно хотя бы на 2-3 дня, чтобы погрузиться в настоящее Средневековье. Очень рекомендую эту экскурсию!
+2
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Ф
Дата посещения: 12 мар 2026
Все прошло отлично. Гид Тимур молодец. 👏 Много интересной информации. Насыщенная экскурсия. Спасибо.
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Считать, что можно узнать целый город с многовековой историей за несколько часов - ошибка, но душевные гиды Константин и Неля делали все возможное, чтобы познакомить нас с городом и влюбить
+2
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С
Всё понравилось, как ознакомительная экскурсия очень хорошо, Гид Сергей очень грамотный и знающий своё дело. В стоимость билета также вошел комплексный обед (холодник, пюре с котлетой,овощной салат,шарлотка и компот), а
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Великолепно! 👍👍👍 Огромное спасибо за организацию! Всё было отлично! Рассказ местного экскурсовода просто завораживал, а красивые виды на город и замки дополняли впечатления! Непременно буду рекомендовать вашу экскурсию друзьям! Это надо обязательно видеть своими глазами! 🔥🔥🔥🤗
+2
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Е
Хочу поблагодарить экскурсовода Сергея и организаторов за экскурсию. Несмотря на дальнюю дорогу все было очень комфортно - автобус очень чистый и мягкий, экскурсовод преподносил материал с изюминкой литературных произведений. Прослушали
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