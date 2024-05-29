Мир лошадей — особенный. На нашем ранчо в Старом селе вы погрузитесь в него и поймёте, почему он настолько притягателен для человека. Познакомитесь с разными породами и послушаете увлекательные истории о каждой. Наблюдая за табуном на воле, проникнете в суть взаимоотношений лошадей. Верховая прогулка по сказочному лесу завершит ваше единение с миром животных.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На конюшне мы расскажем о породах лошадей, которые представлены на ранчо: чистокровной арабской, кабардинской, ганноверской, о тинкерах, полесской лошадке и, конечно, о белорусской упряжной. Вы узнаете, чем они отличаются внешне, как разнится характер и какие особенности имеются в содержании и уходе. А ещё сможете зайти в денники, пообщаться с лошадками и угостить их лакомством.

После короткого инструктажа вы отправитесь на верховую прогулку по древнему лесу с огромными дубами и елями, где живут олени и косули — он заворожит вас в любую пору года.

По возвращении обменяемся впечатлениями в гостевом домике за угощением и чашечкой горячего чая.

Кому подойдёт прогулка

Прогулка безопасна: проходит шагом в сопровождении инструктора. Подойдёт наездникам от 6 лет любого уровня подготовки, в том числе тем, кто впервые садится в седло.

Организационные детали