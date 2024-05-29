Верхом по древним лесам Минщины

Посетить конюшню под Минском: увидеть разные породы, угостить лошадок и прокатиться по лесу
Мир лошадей — особенный.

На нашем ранчо в Старом селе вы погрузитесь в него и поймёте, почему он настолько притягателен для человека. Познакомитесь с разными породами и послушаете увлекательные истории о каждой. Наблюдая за табуном на воле, проникнете в суть взаимоотношений лошадей. Верховая прогулка по сказочному лесу завершит ваше единение с миром животных.
5
2 отзыва
Верхом по древним лесам Минщины
Верхом по древним лесам Минщины
Верхом по древним лесам Минщины
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На конюшне мы расскажем о породах лошадей, которые представлены на ранчо: чистокровной арабской, кабардинской, ганноверской, о тинкерах, полесской лошадке и, конечно, о белорусской упряжной. Вы узнаете, чем они отличаются внешне, как разнится характер и какие особенности имеются в содержании и уходе. А ещё сможете зайти в денники, пообщаться с лошадками и угостить их лакомством.

После короткого инструктажа вы отправитесь на верховую прогулку по древнему лесу с огромными дубами и елями, где живут олени и косули — он заворожит вас в любую пору года.

По возвращении обменяемся впечатлениями в гостевом домике за угощением и чашечкой горячего чая.

Кому подойдёт прогулка

Прогулка безопасна: проходит шагом в сопровождении инструктора. Подойдёт наездникам от 6 лет любого уровня подготовки, в том числе тем, кто впервые садится в седло.

Организационные детали

  • До места встречи вы добираетесь самостоятельно. К нам легко доехать на общественном транспорте: маршрутное такси № 680 от метро «Каменная горка» довезёт вас в наше село за 10-15 минут. От остановки «Старое село−1» до ворот нашей конюшни 6 мин. пешком.
  • В стоимость включены: конная прогулка 60 минут, инструктаж и экипировка, экскурсия по конюшне, угощение для лошадок, чаепитие в гостевом домике.
  • По предварительной записи возможно участие в тренировке по верховой езде — от 2000 руб. за человека

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На конюшне в Старом селе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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С
29 мая 2024
Получили массу новых впечатлений от поездки на лошадях! Отзывчивые организаторы, подробный инструктаж безопасности, поэтому было совсем не страшно. Узнали много нового о лошадях, погуляли верхом по лесу. Если хотите ощутить спокойствие и умиротворение вдали от городской суеты, то вам однозначно сюда)
Виолетта
27 мая 2024
Прокатиться верхом на лошади- всегда приятно, а если по загадочному лесу, да с проводником, знающим 1000 и 1 историю про этих самых лошадей- это сказка!
Если Вы любите лошадей, и хотите поближе с ними познакомиться- однозначно Вам сюда😁

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