Мир, Несвиж и улиточная ферма - из Минска

Совершить гастрономические открытия и полюбоваться знаменитыми историческими памятниками
Приглашаем вас в путешествие от современной экологичной фермы до средневековых крепостей.

Вы начнёте с дегустации улиток и погружения в философию локального производства, затем заглянете в частный музей «Мирский посад» — бывшую еврейскую корчму с артефактами из средневековой жизни. А после — отправитесь исследовать знаменитые резиденции князей.


Описание экскурсии

Улиточная ферма

  • Вы узнаете секреты выращивания виноградных улиток
  • Познакомитесь с принципами экологичного производства
  • Попробуете на дегустации необычный локальный продукт

Частный музей «Мирский посад»

  • В стенах старинной корчмы вы увидите коллекцию необычных предметов — от граммофона начала 20 века до личных вещей князей
  • Хранитель музея расскажет истории о Мире, которые не найдёшь в учебниках

Мирский замок — самостоятельная прогулка по парку и посещение по желанию

Вы прогуляетесь по территории и внутреннему двору-колодцу, который воссоздаёт средневековую атмосферу.

Несвижский замок — самостоятельная прогулка по парку и посещение по желанию

  • Вы полюбуетесь живописным дворцово-парковым ансамблем Беларуси и сделаете фото на фоне самого узнаваемого замка страны
  • Увидите второй в мире храм в стиле барокко, — костёл Божьего Тела

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном седане или кроссовере: Geely Emgrand, Volkswagen Polo, Peugeot 308, Skoda Octavia или аналогичного класса. Детское кресло или бустер — по запросу
  • По запросу мы организуем поездку для большего количества участников — подробности в переписке
  • Доплата за экскурсию после бронирования на сайте — в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день проведения
  • С вами будет один из гидов-водителей из нашей команды

Дополнительно оплачиваются (рекомендуем взять с собой наличные)

  • входной билет, экскурсия от местного гида на улиточной ферме и дегустация: 20 бел. руб. за чел. (~536 ₽)
  • входные билеты в музей Несвижского замка (по желанию): 17 бел. руб. взрослый (~455 ₽), 8,5 бел. руб. детский (~227 ₽)
  • экскурсионное обслуживание в Несвижском замке (по желанию): 24 бел. руб. за чел. (~642 ₽) или аудиогид в Несвижском замке: 4 бел. руб. за чел. (~107 ₽)
  • входные билеты в музей «Мирский посад»: 5 бел. руб. (~134 ₽)
  • входной билет в Мирский замок (по желанию): 18 бел. руб. взрослый (~482 ₽), 9 бел. руб. детский (~241 ₽)
  • экскурсионное обслуживание в Мирском замке (по желанию): 24 бел. руб. за чел. (~642 ₽) или аудиогид в Мирском замке (по желанию): 6 бел. руб. за чел. (~161 ₽)
  • обед в кафе или ресторане — по желанию, по меню

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 58 туристов
Я живу в Белоруссии с 2000 года. В команде с коллегами-гидами делюсь её атмосферой, историей и необычными маршрутами. Люблю создавать экскурсии, которые оставляют эмоциональный след: будь то прогулка по старинным усадьбам,
поездка с погружением в историю или маршруты, которые раскрывают Беларусь с неожиданных сторон. Это страна, в которую невозможно не влюбиться. Я с радостью помогаю гостям почувствовать её характер. Каждая поездка — это маленькое приключение, тёплое и запоминающееся!

Отзывы и рейтинг

Инна
28 мар 2026
Экскурсия прошла хорошо, Олеся приехала вовремя, все время была на связи, ответила на все наши вопросы (отдельное спасибо за помощь в бронировании кафе). Однозначно буду все советовать
Н
Николай
20 мар 2026
Всё было великолепно!
Руслан, помимо того, что прекрасно довез до всех локаций, рассказал в дороге и показал видео про замки, но еще и рассказал про достопримечательности Минска и посоветовал куда сходить.
Очень круто и проффесионально! Спасибо большое!
