Приглашаем вас в путешествие от современной экологичной фермы до средневековых крепостей.
Вы начнёте с дегустации улиток и погружения в философию локального производства, затем заглянете в частный музей «Мирский посад» — бывшую еврейскую корчму с артефактами из средневековой жизни. А после — отправитесь исследовать знаменитые резиденции князей.
Описание экскурсии
Улиточная ферма
- Вы узнаете секреты выращивания виноградных улиток
- Познакомитесь с принципами экологичного производства
- Попробуете на дегустации необычный локальный продукт
Частный музей «Мирский посад»
- В стенах старинной корчмы вы увидите коллекцию необычных предметов — от граммофона начала 20 века до личных вещей князей
- Хранитель музея расскажет истории о Мире, которые не найдёшь в учебниках
Мирский замок — самостоятельная прогулка по парку и посещение по желанию
Вы прогуляетесь по территории и внутреннему двору-колодцу, который воссоздаёт средневековую атмосферу.
Несвижский замок — самостоятельная прогулка по парку и посещение по желанию
- Вы полюбуетесь живописным дворцово-парковым ансамблем Беларуси и сделаете фото на фоне самого узнаваемого замка страны
- Увидите второй в мире храм в стиле барокко, — костёл Божьего Тела
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном седане или кроссовере: Geely Emgrand, Volkswagen Polo, Peugeot 308, Skoda Octavia или аналогичного класса. Детское кресло или бустер — по запросу
- По запросу мы организуем поездку для большего количества участников — подробности в переписке
- Доплата за экскурсию после бронирования на сайте — в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день проведения
- С вами будет один из гидов-водителей из нашей команды
Дополнительно оплачиваются (рекомендуем взять с собой наличные)
- входной билет, экскурсия от местного гида на улиточной ферме и дегустация: 20 бел. руб. за чел. (~536 ₽)
- входные билеты в музей Несвижского замка (по желанию): 17 бел. руб. взрослый (~455 ₽), 8,5 бел. руб. детский (~227 ₽)
- экскурсионное обслуживание в Несвижском замке (по желанию): 24 бел. руб. за чел. (~642 ₽) или аудиогид в Несвижском замке: 4 бел. руб. за чел. (~107 ₽)
- входные билеты в музей «Мирский посад»: 5 бел. руб. (~134 ₽)
- входной билет в Мирский замок (по желанию): 18 бел. руб. взрослый (~482 ₽), 9 бел. руб. детский (~241 ₽)
- экскурсионное обслуживание в Мирском замке (по желанию): 24 бел. руб. за чел. (~642 ₽) или аудиогид в Мирском замке (по желанию): 6 бел. руб. за чел. (~161 ₽)
- обед в кафе или ресторане — по желанию, по меню
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 58 туристов
Я живу в Белоруссии с 2000 года. В команде с коллегами-гидами делюсь её атмосферой, историей и необычными маршрутами. Люблю создавать экскурсии, которые оставляют эмоциональный след: будь то прогулка по старинным усадьбам,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Инна
28 мар 2026
Экскурсия прошла хорошо, Олеся приехала вовремя, все время была на связи, ответила на все наши вопросы (отдельное спасибо за помощь в бронировании кафе). Однозначно буду все советовать
Н
Николай
20 мар 2026
Всё было великолепно!
Руслан, помимо того, что прекрасно довез до всех локаций, рассказал в дороге и показал видео про замки, но еще и рассказал про достопримечательности Минска и посоветовал куда сходить.
Очень круто и проффесионально! Спасибо большое!
