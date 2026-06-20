Где поесть и что попробовать? Где были первые кофейни? А где подпольные бары? И почему современные рестораны в уютных двориках не всегда то, чем кажутся? Я поделюсь с вами любопытными данными из архивов и историями местных экспертов. Приглашаю в душевное путешествие — с короткими вкусными остановками по пути.
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся по главному проспекту города
- Будем обсуждать формат буфетов, кофеен и других заведений
- Заглянем в квартал исторической застройки
- Поговорим, как вместе с городом менялся профиль ресторанов
- Посетим христианские святыни и местную лавку
- Выйдем к предместью, которое сейчас превратилось в прогулочную зону
Я расскажу:
- об истории города и перипетиях его сложной судьбы
- о том, чем здесь жили люди
- куда ходили за хлебом или за свежей булочкой
- как минчане проводили свободное время в яркие и сложные этапы истории
А также вы узнаете о национальной кухне и множестве локальных специалитетов — не драниками едиными славится Беларусь!
Организационные детали
- Мы пройдём около 2 км
- Угощение по пути — по желанию, не входит в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 26 туристов
Я провожу экскурсии с 2012 года. Окончила исторический факультет БГУ, работала в музее «Дудутки», в Парке истории «Сула» и Национальном художественном музее. Параллельно получила первую аттестацию экскурсовода в 2012 году.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Великолепный экскурсовод и замечательная экскурсия. Это был наш первый день в Минске. Погуляли, узнали много нового и полезного, что пригодилось нам в нашем дальнейшем пребывании. Почувствовали необыкновенный вайб Минска и влюбились в нег. Спасибо Вам за такое трепетное отношение к истории города и к нам!
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Отличная экскурсия. Посетили несколько «вкусных» мест, но это далеко не все! Прошлись по старым кварталам, о которых иначе бы не узнали, Заглянули во дворики, узнали об истории Минска в целом больше, чем на обзорной экскурсии и все через живые истории города и людей. Всем рекомендую.
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