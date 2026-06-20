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Очень люблю город, в котором живу, и ещё больше люблю показывать его туристам. Никаких сухих фактов и пустых дат! Через здания, улочки и события я рассказываю о явлениях и важных вехах в нашей истории и культуре. На экскурсии вы получите представление о городе и стране в целом. А я приправлю наше путешествие юмором и лёгкой подачей. Могу устроить для вас классное путешествие в любой уголок Беларуси от Полоцка до Бреста. Для больших групп (40+ человек) могу использовать свою аудиосистему для проведения экскурсии (индивидуальные ретрансляторы)