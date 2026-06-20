Мои заказы

Вкусные истории о Минске

Познакомиться с историей, культурой и современной жизнью города - под соусом гастрономии
Где поесть и что попробовать? Где были первые кофейни? А где подпольные бары? И почему современные рестораны в уютных двориках не всегда то, чем кажутся? Я поделюсь с вами любопытными данными из архивов и историями местных экспертов. Приглашаю в душевное путешествие — с короткими вкусными остановками по пути.
5
2 отзыва
Вкусные истории о Минске
Вкусные истории о Минске
Вкусные истории о Минске

Описание экскурсии

  • Мы прогуляемся по главному проспекту города
  • Будем обсуждать формат буфетов, кофеен и других заведений
  • Заглянем в квартал исторической застройки
  • Поговорим, как вместе с городом менялся профиль ресторанов
  • Посетим христианские святыни и местную лавку
  • Выйдем к предместью, которое сейчас превратилось в прогулочную зону

Я расскажу:

  • об истории города и перипетиях его сложной судьбы
  • о том, чем здесь жили люди
  • куда ходили за хлебом или за свежей булочкой
  • как минчане проводили свободное время в яркие и сложные этапы истории

А также вы узнаете о национальной кухне и множестве локальных специалитетов — не драниками едиными славится Беларусь!

Организационные детали

  • Мы пройдём около 2 км
  • Угощение по пути — по желанию, не входит в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 26 туристов
Я провожу экскурсии с 2012 года. Окончила исторический факультет БГУ, работала в музее «Дудутки», в Парке истории «Сула» и Национальном художественном музее. Параллельно получила первую аттестацию экскурсовода в 2012 году.
читать дальшеуменьшить

Очень люблю город, в котором живу, и ещё больше люблю показывать его туристам. Никаких сухих фактов и пустых дат! Через здания, улочки и события я рассказываю о явлениях и важных вехах в нашей истории и культуре. На экскурсии вы получите представление о городе и стране в целом. А я приправлю наше путешествие юмором и лёгкой подачей. Могу устроить для вас классное путешествие в любой уголок Беларуси от Полоцка до Бреста. Для больших групп (40+ человек) могу использовать свою аудиосистему для проведения экскурсии (индивидуальные ретрансляторы)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
Великолепный экскурсовод и замечательная экскурсия. Это был наш первый день в Минске. Погуляли, узнали много нового и полезного, что пригодилось нам в нашем дальнейшем пребывании. Почувствовали необыкновенный вайб Минска и влюбились в нег. Спасибо Вам за такое трепетное отношение к истории города и к нам!
Вам был полезен этот отзыв?
Полина
Отличная экскурсия. Посетили несколько «вкусных» мест, но это далеко не все! Прошлись по старым кварталам, о которых иначе бы не узнали, Заглянули во дворики, узнали об истории Минска в целом больше, чем на обзорной экскурсии и все через живые истории города и людей. Всем рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии на «Вкусные истории о Минске»

Культура, религия и история Минска
Пешая
2 часа
-
10%
29 отзывов
Групповая
до 15 чел.
В тренде
Культура, религия и история Минска
Исследовать мультиэтнический мегаполис через архитектуру, веру и уклад жизни
Начало: На Раковской улице
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1620 ₽1800 ₽ за человека
Знакомство с Минском
Пешая
2 часа
100 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Знакомство с Минском
Узнайте, как Минск изменялся сквозь века. Прогулка по знаковым местам и увлекательные рассказы о судьбе белорусской столицы
Начало: На площади, Свободы 2
Расписание: ежедневно в 12:00
28 июн в 12:00
29 июн в 12:00
1320 ₽ за человека
Другой Минск
Пешая
2 часа
213 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Другой Минск
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
Сегодня в 08:00
28 июн в 13:30
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Понять культуру Беларуси
На машине
5 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Понять культуру Беларуси
Погрузиться в культуру белорусского народа в колоритном этнографическом музее «Дудутки» - из Минска
Начало: По договорённости с организатором
1 июл в 09:00
2 июл в 09:00
21 000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске
от 7000 ₽ за экскурсию