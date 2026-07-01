Я создатель единственного фермерского рынка Беларуси — места, где вас ждут душевные фермеры-энтузиасты, сотни фактов о еде и десятки продуктов, которые вы никогда в жизни не пробовали! Вместе мы прогуляемся от прилавка к прилавку в небольшой компании. Приготовьтесь открыть новые вкусы, собрать копилку гастро-секретов и бесповоротно влюбиться в культуру крафтовых продуктов.

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Описание экскурсии

Погружение в мир крафтовых продуктов. Рыночек ЎсёСваё существует уже 5 лет: здесь вы не только попробуете специалитеты Беларуси, но и познакомитесь с теми, кто их производит. Проходя от прилавка к прилавку, вы продегустируете десятки видов крафтового сыра, эксклюзивные хлеба, колбасы, знаменитое копченое сало, рыбку из белорусских озёр, сыродавленное масло и многое другое.

То, чего не найдешь в магазине! Органические продукты с нашего рыночка невозможно увидеть на полках в супермаркетах. А некоторые и вовсе можно назвать диковинками: например, вкуснейший хлеб долгой ферментации, овсяный или травяной квас, а также плесневые сыры, которые вас непременно удивят — их вкусы в разы ярче магазинных.

Лайфхаки, секреты и просто душевные истории. Во время прогулки я расскажу о традициях местной еды, объясню, в чем преимущества домашнего сыра, научу вас отличать фермерское и промышленное. А еще мы развеем стереотипы о белорусских фермерах и поговорим об их работе: вы убедитесь, что настоящие продукты создаются настоящими людьми.

Организационные детали

Обратите внимание: экскурсия проводится до октября 2026 года.