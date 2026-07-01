Попробовать вкуснейшие крафтовые продукты и познакомиться с теми, кто их производит
Я создатель единственного фермерского рынка Беларуси — места, где вас ждут душевные фермеры-энтузиасты, сотни фактов о еде и десятки продуктов, которые вы никогда в жизни не пробовали! Вместе мы прогуляемся от прилавка к прилавку в небольшой компании.
Приготовьтесь открыть новые вкусы, собрать копилку гастро-секретов и бесповоротно влюбиться в культуру крафтовых продуктов.
Погружение в мир крафтовых продуктов. Рыночек ЎсёСваё существует уже 5 лет: здесь вы не только попробуете специалитеты Беларуси, но и познакомитесь с теми, кто их производит. Проходя от прилавка к прилавку, вы продегустируете десятки видов крафтового сыра, эксклюзивные хлеба, колбасы, знаменитое копченое сало, рыбку из белорусских озёр, сыродавленное масло и многое другое.
То, чего не найдешь в магазине! Органические продукты с нашего рыночка невозможно увидеть на полках в супермаркетах. А некоторые и вовсе можно назвать диковинками: например, вкуснейший хлеб долгой ферментации, овсяный или травяной квас, а также плесневые сыры, которые вас непременно удивят — их вкусы в разы ярче магазинных.
Лайфхаки, секреты и просто душевные истории. Во время прогулки я расскажу о традициях местной еды, объясню, в чем преимущества домашнего сыра, научу вас отличать фермерское и промышленное. А еще мы развеем стереотипы о белорусских фермерах и поговорим об их работе: вы убедитесь, что настоящие продукты создаются настоящими людьми.
Организационные детали
Обратите внимание: экскурсия проводится до октября 2026 года.
Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
Экскурсия начинается на рынке, куда вы добираетесь самостоятельно
Дегустация фермерских продуктов входит в стоимость. После экскурсии вы сможете сами дополнительно купить понравившиеся продукты.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По субботам: Валерьяново Логойская 5а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 700 туристов
Гастроэнтузиаст, популяризатор локальной еды, создатель единственного в стране фермерского рынка. Со мной вы полюбите Беларусь и ее людей:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
68
4
4
3
–
2
–
1
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Н
Надежда
Отличная гастрономический прогулка по фермерскому рынку! Невероятно вкусные и разнообразные фермерский продукты и не только! Для дегустации предлагались разные виды сыров, колбас, джерок, сладостей, хлеба, кваса, сала. Были даже круасаны от настоящего француза и пахлава от египтянина! Всего не перечислить!!! Дегустация сопровождалась рассказом о продукции и её производителях, в процессе экскурсии можно было приобрести понравившиеся продукты.
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М
Морозова
О искренняя благодарность Ксении, то что вы делаете действительно круто! Приедем еще и всех друзей к вам отправим. Продукты все вкусные, быстро, насыщенно, час пролетел быстро. Дети сказали что это была лучшая экскурсия!))
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Е
Елена
Большое спасибо Ксении за очень вкусную и содержательную экскурсию. Мы узнали много интересных фактов об изготовлении сыров, колбас, рыбы, хлеба и кваса. Рынок производит очень приятное впечатление. Всё продавцы доброжелательны и вежливые, а их продукция- выше всяких похвал. Рекомендую к посещению! .
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Ольга
Это было великолепно, 🤩 впечатления остались исключительно положительные. С самого начала чувствовалась тёплая, дружелюбная атмосфера: фермеры подробно рассказывали о хозяйстве, особенностях производства и подходе к качеству. Отдельное удовольствие — дегустация. читать дальшеуменьшить
🤌🏻Все продукты свежие, натуральные, с ярким вкусом, без лишних добавок. Особенно понравились сыры и домашние колбасы — чувствуется, что сделано с душой и вниманием к деталям. Отдельное спасибо Ксении — она очень интересно рассказывала о хозяйстве, делилась подробностями производства и отвечала на все вопросы с большим профессионализмом и энтузиазмом. Очень советую к посещению!
+1
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Геннадий
Потрясающая экскурсия-дегустация. Фермерский рынок большой. Самостоятельно 90% вкусностей не попробуешь. А с чудесной Ксенией удалось попробовать такие деликатесы, про которые даже не слышал. После экскурсии можно было купить, что понравилось. Единственный читать дальшеуменьшить
недостаток - не удалось попробовать готовые блюда, которые там же готовят - плов, шашлык, бургер от повара Мишелен, т. к. уже было некуда, а с собой была возможность купить только не скоропортящееся, типа мясных чипсов. Буду ещё в Минске - обязательно ещё раз схожу.
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Ирина
Экскурсия потрясающая. И совершенно не важно гурман Вы, или человек, далёкий от изысков в питании. Экскурсия не оставит Вас равнодушным. Ксения настолько трогательно и в то же время эмоционально познакомила нас читать дальшеуменьшить
с фермерами, пояснила вкус того или иного дегустационного блюда. Обилие мясных и колбасных фермерских продуктов, уже готовых к употреблению, десятки сортов кваса и медовухи, выдержанные и молодые сыры, паштеты, творог, десерты - все было только для нас. Ксения - человек, любящий свое дело. Экскурсия ещё долго имела свое послевкусие. Настоятельно рекомендую.
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