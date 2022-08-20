Всё своё: гастротур по фермерскому рынку Минска

Попробовать вкуснейшие крафтовые продукты и познакомиться с теми, кто их производит

5
3 отзыва
Я создатель единственного фермерского рынка Беларуси — места, где вас ждут душевные фермеры-энтузиасты, сотни фактов о еде и десятки продуктов, которые вы никогда в жизни не пробовали! Вместе мы прогуляемся от прилавка к прилавку в компании до 20 человек.

Приготовьтесь открыть новые вкусы, собрать копилку гастро-секретов и бесповоротно влюбиться в культуру крафтовых продуктов.
Всё своё: гастротур по фермерскому рынку Минска
Всё своё: гастротур по фермерскому рынку Минска
Всё своё: гастротур по фермерскому рынку Минска
Всё своё: гастротур по фермерскому рынку Минска
Всё своё: гастротур по фермерскому рынку Минска
Всё своё: гастротур по фермерскому рынку Минска
Всё своё: гастротур по фермерскому рынку Минска
Всё своё: гастротур по фермерскому рынку Минска
Всё своё: гастротур по фермерскому рынку Минска
Всё своё: гастротур по фермерскому рынку Минска
Всё своё: гастротур по фермерскому рынку Минска
Всё своё: гастротур по фермерскому рынку Минска
Всё своё: гастротур по фермерскому рынку Минска
Всё своё: гастротур по фермерскому рынку Минска
Ближайшие даты:
3
сен
10
сен
17
сен
24
сен
1
окт
15
окт
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Описание

Что вас ожидает

Погружение в мир крафтовых продуктов. Рыночек ЎсёСваё существует уже 5 лет: здесь вы не только попробуете специалитеты Беларуси, но и познакомитесь с теми, кто их производит. Проходя от прилавка к прилавку, вы продегустируете десятки видов крафтового сыра, эксклюзивные хлеба, колбасы, знаменитое копченое сало, рыбку из белорусских озёр, сыродавленное масло и многое другое.

То, чего не найдешь в магазине! Органические продукты с нашего рыночка невозможно увидеть на полках в супермаркетах. А некоторые и вовсе можно назвать диковинками: например, вкуснейший хлеб долгой ферментации, овсяный или травяной квас, а также плесневые сыры, которые вас непременно удивят — их вкусы в разы ярче магазинных.

Лайфхаки, секреты и просто душевные истории. Во время прогулки я расскажу о традициях местной еды, объясню, в чем преимущества домашнего сыра, научу вас отличать фермерское и промышленное. А еще мы развеем стереотипы о белорусских фермерах и поговорим об их работе: вы убедитесь, что настоящие продукты создаются настоящими людьми.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается на рынке, куда вы добираетесь самостоятельно
  • Дегустация фермерских продуктов входит в стоимость. После экскурсии вы сможете сами дополнительно купить понравившиеся продукты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Коласа 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
20 авг 2022
Очень вкусно!
Так как гид я так поняла имеет отношение к организации этого рынка то все давали попробовать. Частные небольшие производители, рассказывали как и что делают. Все натуральное, отборное, сделано своими руками. Хлеб космический, вкуснее не ела 😋
Очень вкусно!
О
11 авг 2022
Одно их самых ярких и приятных впечатлений от визита в Минск- посещение фермерского рынка и встреча с местыми энтузиастами, влюбленными в свой продукт и свой край. Настоятельно рекомендуем к посещению. Будет интересно, вкусо и душевно!
С
4 авг 2022
Славный гастротур, я при том что не сильно люблю экскурсии был очень увлечён, было очень познавательно, интересно, вкусно и душевно. Уже советую друзьям!

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