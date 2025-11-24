Приглашаем вас своими глазами увидеть закулисье Большого театра оперы и балета Беларуси, погрузиться в атмосферу культуры и классического искусства, а также в богатую историю театра.
Описание экскурсии
ЗАКУЛЬЕ БОЛЬШОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА БЕЛАРУСИ — Где рождается волшебство Представьте: занавес ещё не поднялся, зал затих в ожидании, а за кулисами — кипит напряжённая, отточенная работа сотен людей. Здесь, в недоступных глазу зрителя пространствах, рождается волшебство — каждое движение, каждый звук, каждый костюм создаются с вдохновением, точностью и любовью к искусству. Приглашаем вас на уникальную экскурсию «Закулисье Большого театра оперы и балета Беларуси».— редкую возможность заглянуть за сцену, где творится настоящее чудо. Вас ждёт встреча с миром, скрытым от глаз публики:
- Центральная ложа — самое почётное место в театре. Вы займете его и взглянете на сцену глазами первых лиц государства и знаменитых гостей.
- Цех по производству декораций — огромное пространство, где из дерева, краски, ткани и фантазии создаются целые миры.
- Цех по пошиву костюмов — посетим невероятно важное пространство за кулисами театра. Каждый шов — результат многолетнего опыта, каждая деталь — продумана до мелочей.
- Сцена — сердце театра, где вы почувствуете масштаб настоящего зрелища.
Подземелье театра.
- царство механизмов, где полы двигаются, а декорации поднимаются с невероятной точностью. Узнаете, как, как внезапно появляются герои из-под сцены и почему театр — это не только искусство, но и высокая технология. Потому что настоящее чудо начинается не на сцене. Оно начинается там, где его не видно. За кулисами. Важная информация для гостей:.
- Экскурсия предполагает много ходьбы — рекомендуем надеть удобную обувь.
- В здании театра много лестниц.
- Просим соблюдать деловой или полуделовой дресс-код — мы идём в театр, поэтому спортивные костюмы, шорты и сланцы неуместны.
- Экскурсия проводится строго по расписанию. Театр открывает двери только для организованной группы в назначенное время. К сожалению, опоздавшие не смогут присоединиться к группе.
В определённые дни, согласно расписанию.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Минск, пл. Парижской Коммуны, 1
Когда и сколько длится?
Когда: В определённые дни, согласно расписанию.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
24 ноя 2025
Было очень интересно посетить закулисье Большого театра оперы и балета Беларуси. Узнала очень много нового о том как ставят оперу и балет, а так же побывала в закулисье. Плюс нам удалось попасть на репетицию новой постановки оперы и посмотреть часть в пустом зале. Спасибо большое за отличную экскурсию.
А
Алла
3 ноя 2025
Агентство все хорошо организовало, без вопросов. Провели по пустому театру от ложи номер 1, зрительному залу, задворки сцены, костюмерная, под сценой. Посмотрели из зала часть репетиции. Хорошая несложная экскурсия.
Т
Татьяна
3 ноя 2025
В
Валерия
2 ноя 2025
Хорошая организация и прекрасная гид Евгения! Специально спланировала день так, чтобы сначала сходить на экскурсию, а вечером на оперу и ничуть не пожалела! Фотографировать, конечно, в самых интересных местах нельзя, но отношусь к этому с пониманием. В целом, впечатления остались только положительные. Очень рекомендую!
Н
Наталья
11 сен 2025
Огромное спасибо Веронике за очень интересную и познавательную экскурсию! Она провела нас по фойе театра, мы побывали в центральной ложе, в зрительном зале, в оркестровой яме, за кулисами сцены и в мастерских театра. Благодаря очень подробному рассказу Вероники мы окунулись в волшебный мир театра, увидели его глазами не только зрителей, но и артистов. Очень рекомендую эту необычную и познавательную экскурсию!
Ч
Чернова
5 сен 2025
Экскурсия в театр оперы и балета очень понравилась! Было интересно увидеть интерьер театра, закулисье, сцену и аппаратуру, побывать на репетиции и услышать оперные голоса, а также посмотреть, как создаются огромные декорации и костюмы. Получили огромное удовольствие, спасибо экскурсоводу Евгении!
Е
Елена
30 июл 2025
И
Игорь
30 июн 2025
Экскурсия интересная, познавательная. Большой театр Беларуси впечатляет своими масштабами во всех смыслах!
Нашим экскурсоводом была молодая сотрудница театра Вероника: видно было, что она волнуется, но рассказывала хорошо, при этом ответила на все вопросы, знает репертуар, приводила много примеров. Остались очень приятные впечатления!
И
Ирина
27 июн 2025
Отличная экскурсия по оперному театру Минска. Я впечатлена. Показали закулисье, сцену, швейный цех и цех изготовления декораций. Снаружи и не предполагаешь, какой огромный театр внутри, около 11 этажей. Около 800 человек работают. На сцене максимум до 140 артистов могут выступать. Совсем по-другому смотришь теперь на спектакли в оперном театре. Единственное, экскурсия длится час и 15 минут.
Н
Наталия
27 июн 2025
От экскурсии только положительные эмоции. Организаторы всегда были на связи. За день до мероприятия мы созвонились в Вацап,подтвердили,что экскурсия состоится. Так же уточнили,что оплатить можно на месте как наличными,так и
О
Ольга
27 июн 2025
Информация подается очень формально и скучно и ее мало.
Из интересного только посещение оркестровой ямы и закулисье.
М
Маргарита
16 июн 2025
Отличная экскурсия. Уникальная по своему содержанию. Интересная и небанальная. Самостоятельно вы такое не увидите!:) Организовано всё четко и понятно.
В
Валентина
12 июн 2025
Экскурсия интересная,все понравилось,но жалко что нельзя фотографировать
E
Elena
9 июн 2025
М
Мария
14 мая 2025
