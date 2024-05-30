1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 160Br за всё до 10 чел.
Групповая
1 час 15 минут
Путешествие по Минску на ретро-автобусе 30-х: история и культура
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией на ретро-автобусе. Ощутите дух Минска 30-х годов, познакомьтесь с его историей и культурой
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
40Br за человека
Мини-группа
2.5 часа
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
Начало: Площадь Независимости, около памятника Ленину
Расписание: См. расписание
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
50Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 мая 2024Гуляли по Минску с Надеждой. Остались очень довольны подачей информации. Надежда рассказывала не только об исторических объектах, но и дополняла прогулку фактами из современной жизни страны.
- ССветлана29 мая 2024Отличный грамотный экскурсовод, все было интересно. Единственное но - это плохая слышимость экскурсовода (отсутствие наушников). Так как экскурсия проходила пешая,
- ННаталия29 мая 2024Прекрасная экскурсия - легко и интересно. Понравился формат - пешеходная экскурсия в мини группе. Экскурсия оставила мамы приятные впечатления. Экскурсовод Марина прекрасный рассказчик. Всё супер 👍
- ННаталия27 мая 2024Отличный экскурсовод, комфортный автобус, и конечно же, красивый и гостеприимный Минск 🫶🏻
- ТТатьяна16 мая 2024Огромно спасибо за экскурсию! Наталья открыла нам Минск с другой стороны! Время пролетело незаметно и его точно не хватило!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Большой театр оперы и балета»
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