Большой театр оперы и балета – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Большой театр оперы и балета» в Минске, цены от 40 Br. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
145 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 160Br за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов
🚌 На автобусе
Групповая
1 час 15 минут
122 отзыва
Путешествие по Минску на ретро-автобусе 30-х: история и культура
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией на ретро-автобусе. Ощутите дух Минска 30-х годов, познакомьтесь с его историей и культурой
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
40Br за человека
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
80 отзывов
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
Начало: Площадь Независимости, около памятника Ленину
Расписание: См. расписание
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
50Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Гуляли по Минску с Надеждой. Остались очень довольны подачей информации. Надежда рассказывала не только об исторических объектах, но и дополняла прогулку фактами из современной жизни страны.
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Групповая пешеходная экскурсия по Минску
    Отличный грамотный экскурсовод, все было интересно. Единственное но - это плохая слышимость экскурсовода (отсутствие наушников). Так как экскурсия проходила пешая,
    читать дальше

    если идти позади экскурсовода - то при громкости проспекта ее совсем было плохо слышно (даже при том что народу было всего 10 человек)

  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Групповая пешеходная экскурсия по Минску
    Прекрасная экскурсия - легко и интересно. Понравился формат - пешеходная экскурсия в мини группе. Экскурсия оставила мамы приятные впечатления. Экскурсовод Марина прекрасный рассказчик. Всё супер 👍
  • Н
    Наталия
    27 мая 2024
    Групповая пешеходная экскурсия по Минску
    Отличный экскурсовод, комфортный автобус, и конечно же, красивый и гостеприимный Минск 🫶🏻
  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Огромно спасибо за экскурсию! Наталья открыла нам Минск с другой стороны! Время пролетело незаметно и его точно не хватило!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Большой театр оперы и балета»

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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Большой театр оперы и балета" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 160. Туристы уже оставили гидам 347 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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