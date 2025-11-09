Посетители смогут насладиться уникальной архитектурой и узнать историю Большого театра Беларуси.
Экскурсия включает посещение мастерских, где создаются костюмы и декорации, а также возможность увидеть репетиции.
Участники узнают о технических секретах сцены и побывают в центральной ложе, откуда открывается лучший вид на сцену. Это уникальная возможность заглянуть за кулисы и понять, как создается магия театра
Экскурсия включает посещение мастерских, где создаются костюмы и декорации, а также возможность увидеть репетиции.
Участники узнают о технических секретах сцены и побывают в центральной ложе, откуда открывается лучший вид на сцену. Это уникальная возможность заглянуть за кулисы и понять, как создается магия театра
6 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Погружение в мир театра
- 🏛 Уникальная архитектура
- 🎨 Посещение мастерских
- 👗 Создание костюмов
- 🔧 Технические секреты сцены
- 👀 Взгляд из центральной ложи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посещать экскурсию с сентября по май, когда театральный сезон в разгаре, и можно увидеть репетиции. Летом также доступно, но стоит учитывать возможные отпуска артистов. В остальное время года экскурсия будет интересна благодаря постоянной экспозиции и уникальной архитектуре.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Большой театр оперы и балета
- Цех по производству декораций
- Цех по пошиву костюмов
- Центральная ложа
- Подземелье театра
Описание экскурсии
- Мы познакомим вас с хрониками театра — его основанием, реновацией в 2009 году и жизнью сегодня
- Покажем, где находится сердце храма искусства, и проведём туда, где обычно не бывает зрителей
- Вы полюбуетесь классической архитектурой с лепниной и позолотой, декором на стенах и мозаикой на полах
- Посетите мастерские и увидите, как рождаются костюмы и декорации
- И раскроете технические секреты сцены
Вас ждёт встреча с миром, скрытым от глаз публики:
- Центральная ложа — самое почётное место в театре. Вы займете его и взглянете на сцену глазами первых лиц государства и знаменитых гостей
- Цех по производству декораций — огромное пространство, где из дерева, краски, ткани и фантазии создаются целые миры
- Цех по пошиву костюмов — невероятно важное помещение за кулисами театра. Каждый шов — результат многолетнего опыта, каждая деталь — продумана до мелочей
- Сцена — сердце театра, где вы почувствуете масштаб настоящего зрелища
- Подземелье театра — царство механизмов, где полы двигаются, а декорации поднимаются с невероятной точностью. Вы узнаете, как внезапно появляются герои из-под сцены и почему театр — это не только искусство, но и высокая технология
Настоящее чудо начинается не на сцене. Оно начинается там, где его не видно — за кулисами.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из сотрудников Большого театра
- Обратите внимание: в здании много лестниц
- Просим соблюдать дресс-код (спортивные костюмы, шорты и сланцы не уместны) и приходить немного заранее. Опоздавшие не смогут присоединиться к экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1300 ₽
|Дети до 18 лет
|1110 ₽
|Пенсионеры
|1110 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 966 туристов
Откройте для себя богатую историю и культуру Беларуси с нашими увлекательными экскурсиями! Мы предлагаем разнообразные маршруты, которые подойдут как для индивидуальных путешественников, так и для групп.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Alexandr
9 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод выше всех похвал! Огромное спасибо!
Е
Евгения
2 ноя 2025
Замечательная экскурсия. Спасибо нашему экскурсоводу Евгении за прекрасный рассказ о Большом театре Беларуси. Однозначно рекомендую к посещению данную экскурсию: вам покажут зал театра из Центральной ложи, проведут в мастерские, за сцену, в оркестровую зону. Нам даже показали как работают портные и как создают декорации.
О
Олег
22 окт 2025
Это невероятно интересная экскурсия с точки зрения уникальности увиденных помещений и элементов репетиций. Информативно в контексте истории и архитектуры здания. Узнали много нового и уточнили немало наивных деталей. Рекомендую. Особенно
Ольга
7 окт 2025
Достаточно интересно, не затянуто, подача чёткая. Хотелось бы выйти на сцену, зайти в гримерную или репетиционный зал.
Panina
25 сен 2025
Очень интересно было прикоснуться к закулисному миру театра, посмотреть на процесс создания искусства изнутри, увидеть, как создаются декорации и отшиваются костюмы.
А
Алексей
4 сен 2025
Интересная экскурсия, прошли по разным этажам и отделам театра, попали на репетицию оперы, все очень понравилось
Светлана
29 июн 2025
Прекрасная экскурсия! Интересно, познавательно и атмосферно! Под большим впечатлением! Спасибо огромное)
Ю
Юлия
25 июн 2025
Отстой, не ожидала такого отношения. Ничего из заявленного почти не было показано. Ложа, в которую не продают билетов, недоступна для посещения. Гримерная закрыта, костюмов - ноль, смотрите - вот в
В
Виктория
20 июн 2025
Добрый день!
Экскурсия понравилась, информативно, прошли много помещений, узнали много нового для себя, жаль, что не все можно было сфотографировать
Экскурсия понравилась, информативно, прошли много помещений, узнали много нового для себя, жаль, что не все можно было сфотографировать
И
Ирина
4 апр 2025
Добрый день! Экскурсия великолепная!!! Экскурсовод обладает потрясающе грамотной и правильной речью. Очень интересно и последовательно составлен маршрут экскурсии. Название экскурсии полностью оправдывает себя, действительно, закулисье театра)))
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
Завтра в 08:00
11 ноя в 14:30
8500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Минску: от древности до наших дней
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
Завтра в 08:00
11 ноя в 09:00
от 4700 ₽ за всё до 10 чел.
-
30%
Групповая
до 14 чел.
Автопешеходная экскурсия по Минску
Увидеть главные локации города и узнать, почему раньше на письмах вместо номера дома указывали цвет
Начало: Советская 18
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:30
1667 ₽
2381 ₽ за человека