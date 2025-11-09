Посетители смогут насладиться уникальной архитектурой и узнать историю Большого театра Беларуси.



Экскурсия включает посещение мастерских, где создаются костюмы и декорации, а также возможность увидеть репетиции.



Участники узнают о технических секретах сцены и побывают в центральной ложе, откуда открывается лучший вид на сцену. Это уникальная возможность заглянуть за кулисы и понять, как создается магия театра

Лучшее время для посещения

Лучше всего посещать экскурсию с сентября по май, когда театральный сезон в разгаре, и можно увидеть репетиции. Летом также доступно, но стоит учитывать возможные отпуска артистов. В остальное время года экскурсия будет интересна благодаря постоянной экспозиции и уникальной архитектуре.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.