Минск: закулисье Большого театра оперы и балета

Погрузитесь в закулисье крупнейшего театра Беларуси, где вы увидите архитектурные шедевры и раскроете тайны сцены. Откройте для себя мир искусства
Посетители смогут насладиться уникальной архитектурой и узнать историю Большого театра Беларуси.

Экскурсия включает посещение мастерских, где создаются костюмы и декорации, а также возможность увидеть репетиции.

Участники узнают о технических секретах сцены и побывают в центральной ложе, откуда открывается лучший вид на сцену. Это уникальная возможность заглянуть за кулисы и понять, как создается магия театра
4.9
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎭 Погружение в мир театра
  • 🏛 Уникальная архитектура
  • 🎨 Посещение мастерских
  • 👗 Создание костюмов
  • 🔧 Технические секреты сцены
  • 👀 Взгляд из центральной ложи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посещать экскурсию с сентября по май, когда театральный сезон в разгаре, и можно увидеть репетиции. Летом также доступно, но стоит учитывать возможные отпуска артистов. В остальное время года экскурсия будет интересна благодаря постоянной экспозиции и уникальной архитектуре.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Минск: закулисье Большого театра оперы и балета© Ирина
Минск: закулисье Большого театра оперы и балета© Ирина
Минск: закулисье Большого театра оперы и балета© Ирина
Ближайшие даты:
12
ноя26
ноя29
ноя20
дек
Время начала: 11:00, 14:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Большой театр оперы и балета
  • Цех по производству декораций
  • Цех по пошиву костюмов
  • Центральная ложа
  • Подземелье театра

Описание экскурсии

  • Мы познакомим вас с хрониками театра — его основанием, реновацией в 2009 году и жизнью сегодня
  • Покажем, где находится сердце храма искусства, и проведём туда, где обычно не бывает зрителей
  • Вы полюбуетесь классической архитектурой с лепниной и позолотой, декором на стенах и мозаикой на полах
  • Посетите мастерские и увидите, как рождаются костюмы и декорации
  • И раскроете технические секреты сцены

Вас ждёт встреча с миром, скрытым от глаз публики:

  • Центральная ложа — самое почётное место в театре. Вы займете его и взглянете на сцену глазами первых лиц государства и знаменитых гостей
  • Цех по производству декораций — огромное пространство, где из дерева, краски, ткани и фантазии создаются целые миры
  • Цех по пошиву костюмов — невероятно важное помещение за кулисами театра. Каждый шов — результат многолетнего опыта, каждая деталь — продумана до мелочей
  • Сцена — сердце театра, где вы почувствуете масштаб настоящего зрелища
  • Подземелье театра — царство механизмов, где полы двигаются, а декорации поднимаются с невероятной точностью. Вы узнаете, как внезапно появляются герои из-под сцены и почему театр — это не только искусство, но и высокая технология

Настоящее чудо начинается не на сцене. Оно начинается там, где его не видно — за кулисами.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из сотрудников Большого театра
  • Обратите внимание: в здании много лестниц
  • Просим соблюдать дресс-код (спортивные костюмы, шорты и сланцы не уместны) и приходить немного заранее. Опоздавшие не смогут присоединиться к экскурсии

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1300 ₽
Дети до 18 лет1110 ₽
Пенсионеры1110 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 966 туристов
Откройте для себя богатую историю и культуру Беларуси с нашими увлекательными экскурсиями! Мы предлагаем разнообразные маршруты, которые подойдут как для индивидуальных путешественников, так и для групп.
Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
1
3
2
1
A
Alexandr
9 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод выше всех похвал! Огромное спасибо!
Е
Евгения
2 ноя 2025
Замечательная экскурсия. Спасибо нашему экскурсоводу Евгении за прекрасный рассказ о Большом театре Беларуси. Однозначно рекомендую к посещению данную экскурсию: вам покажут зал театра из Центральной ложи, проведут в мастерские, за сцену, в оркестровую зону. Нам даже показали как работают портные и как создают декорации.
О
Олег
22 окт 2025
Это невероятно интересная экскурсия с точки зрения уникальности увиденных помещений и элементов репетиций. Информативно в контексте истории и архитектуры здания. Узнали много нового и уточнили немало наивных деталей. Рекомендую. Особенно
читать дальше

если вы не знаете, как устроены театры (еще и с полным циклом производства)
P.s. многое сфотографировать не удастся, оно и понятно – настолько скрытые места от повседневных глаз Вам предстоит посетить. 10 из 10

Ольга
Ольга
7 окт 2025
Достаточно интересно, не затянуто, подача чёткая. Хотелось бы выйти на сцену, зайти в гримерную или репетиционный зал.
Достаточно интересно, не затянуто, подача чёткая. Хотелось бы выйти на сцену, зайти в гримерную или репетиционный зал.
Panina
Panina
25 сен 2025
Очень интересно было прикоснуться к закулисному миру театра, посмотреть на процесс создания искусства изнутри, увидеть, как создаются декорации и отшиваются костюмы.
Очень интересно было прикоснуться к закулисному миру театра, посмотреть на процесс создания искусства изнутри, увидеть, как создаются декорации и отшиваются костюмы.
А
Алексей
4 сен 2025
Интересная экскурсия, прошли по разным этажам и отделам театра, попали на репетицию оперы, все очень понравилось
Светлана
Светлана
29 июн 2025
Прекрасная экскурсия! Интересно, познавательно и атмосферно! Под большим впечатлением! Спасибо огромное)
Прекрасная экскурсия! Интересно, познавательно и атмосферно! Под большим впечатлением! Спасибо огромное)
Ю
Юлия
25 июн 2025
Отстой, не ожидала такого отношения. Ничего из заявленного почти не было показано. Ложа, в которую не продают билетов, недоступна для посещения. Гримерная закрыта, костюмов - ноль, смотрите - вот в
читать дальше

ящиках в коридорах стоят. Бесполезное блуждание по коридорам и лестницам. Ничего интересного!!! Ничего. Думаю, что для таких экскурсий нужно сначала создать музей театра - костюмы, старице афиши, реквизит, фото декораций… А уж потом звать гостей.

В
Виктория
20 июн 2025
Добрый день!
Экскурсия понравилась, информативно, прошли много помещений, узнали много нового для себя, жаль, что не все можно было сфотографировать
И
Ирина
4 апр 2025
Добрый день! Экскурсия великолепная!!! Экскурсовод обладает потрясающе грамотной и правильной речью. Очень интересно и последовательно составлен маршрут экскурсии. Название экскурсии полностью оправдывает себя, действительно, закулисье театра)))

Входит в следующие категории Минска

