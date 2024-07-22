Мини-группа
до 1 чел.
Закулисье театра оперы и балета Беларуси
Начало: Пл. Парижской Коммуны, 1 центральный вход в театр
«За кулисами театра Приглашаем вас на увлекательное путешествие по закулисью Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, одного из самых престижных театров страны»
18 апр в 11:00
25 апр в 11:00
60 Br за человека
Групповая
до 25 чел.
Закулисье Большого театра оперы и балета Беларуси
Начало: Г. Минск, пл. Парижской Коммуны, 1
«Приглашаем вас своими глазами увидеть закулисье Большого театра оперы и балета Беларуси, погрузиться в атмосферу культуры и классического искусства, а также в богатую историю театра»
Расписание: В определённые дни, согласно расписанию.
8 апр в 11:00
9 апр в 11:00
45 Br за человека
Групповая
до 25 чел.
Минск: закулисье Большого театра оперы и балета
Увидеть, как создаётся театральная магия
Начало: Недалеко от метро «Немига»
8 апр в 11:00
9 апр в 11:00
1300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльмира22 июля 2024Побывав на этой экскурсии, узнала очень много интересного и полезного, обратная, скрытая от зрителей сторона жизни театра оказалась весьма неожиданной. Всем советую посетить. Вся наша компания была очень довольна.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Музыкальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Минску в апреле 2025
Сейчас в Минске в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 1300. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2025 год по теме «Музыкальные», 2 ⭐ отзыва, цены от 45Br. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь