Музыкальные – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные» в Минске, цены от 45 Br. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Закулисье театра оперы и балета Беларуси
Пешая
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Закулисье театра оперы и балета Беларуси
Начало: Пл. Парижской Коммуны, 1 центральный вход в театр
«За кулисами театра Приглашаем вас на увлекательное путешествие по закулисью Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, одного из самых престижных театров страны»
18 апр в 11:00
25 апр в 11:00
60 Br за человека
Закулисье Большого театра оперы и балета Беларуси
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Закулисье Большого театра оперы и балета Беларуси
Начало: Г. Минск, пл. Парижской Коммуны, 1
«Приглашаем вас своими глазами увидеть закулисье Большого театра оперы и балета Беларуси, погрузиться в атмосферу культуры и классического искусства, а также в богатую историю театра»
Расписание: В определённые дни, согласно расписанию.
8 апр в 11:00
9 апр в 11:00
45 Br за человека
Минск: закулисье Большого театра оперы и балета
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Минск: закулисье Большого театра оперы и балета
Увидеть, как создаётся театральная магия
Начало: Недалеко от метро «Немига»
8 апр в 11:00
9 апр в 11:00
1300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльмира
    22 июля 2024
    Закулисье театра оперы и балета Беларуси
    Побывав на этой экскурсии, узнала очень много интересного и полезного, обратная, скрытая от зрителей сторона жизни театра оказалась весьма неожиданной. Всем советую посетить. Вся наша компания была очень довольна.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Музыкальные»

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Сколько стоит экскурсия по Минску в апреле 2025
Сейчас в Минске в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 1300. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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