Экскурсии в Большой театр в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Большой театр» в Минске, цены от 45 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Минск: закулисье Большого театра оперы и балета
1.5 часа
5 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Минск: закулисье Большого театра
Погрузитесь в закулисье крупнейшего театра Беларуси, где вы увидите архитектурные шедевры и раскроете тайны сцены. Откройте для себя мир искусства
Начало: Недалеко от метро «Немига»
«Экскурсию проведёт один из сотрудников Большого театра»
Сегодня в 14:00
17 сен в 11:00
1300 ₽ за человека
Закулисье Большого театра оперы и балета Беларуси
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Закулисье Большого театра оперы и балета Беларуси
Начало: Г. Минск, пл. Парижской Коммуны, 1
«ЗАКУЛЬЕ БОЛЬШОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА БЕЛАРУСИ — Где рождается волшебство Представьте: занавес ещё не поднялся, зал затих в ожидании, а за кулисами — кипит напряжённая, отточенная работа сотен людей»
Расписание: В определённые дни, согласно расписанию.
Сегодня в 14:00
17 сен в 11:00
45 Br за человека
История Минска в каждом шаге: от ратуши до Большого театра оперы и балета
Пешая
3.5 часа
Групповая
до 25 чел.
История Минска в каждом шаге: от ратуши до Большого театра оперы и балета
Пройти по знаковым городским местам и увидеть театральное закулисье
Начало: В районе станции метро «Немига»
«А затем вы посетите Большой театр оперы и балета:»
17 сен в 09:00
24 сен в 09:00
1700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    30 июня 2025
    Закулисье Большого театра оперы и балета Беларуси
    Экскурсия интересная, познавательная. Большой театр Беларуси впечатляет своими масштабами во всех смыслах!
    Нашим экскурсоводом была молодая сотрудница театра Вероника: видно было,
    читать дальше

    что она волнуется, но рассказывала хорошо, при этом ответила на все вопросы, знает репертуар, приводила много примеров. Остались очень приятные впечатления!

  • С
    Светлана
    29 июня 2025
    Минск: закулисье Большого театра оперы и балета
    Прекрасная экскурсия! Интересно, познавательно и атмосферно! Под большим впечатлением! Спасибо огромное)
    Прекрасная экскурсия! Интересно, познавательно и атмосферно! Под большим впечатлением! Спасибо огромное)
  • И
    Ирина
    27 июня 2025
    Закулисье Большого театра оперы и балета Беларуси
    Отличная экскурсия по оперному театру Минска. Я впечатлена. Показали закулисье, сцену, швейный цех и цех изготовления декораций. Снаружи и не
    читать дальше

    предполагаешь, какой огромный театр внутри, около 11 этажей. Около 800 человек работают. На сцене максимум до 140 артистов могут выступать. Совсем по-другому смотришь теперь на спектакли в оперном театре. Единственное, экскурсия длится час и 15 минут.

  • Н
    Наталия
    27 июня 2025
    Закулисье Большого театра оперы и балета Беларуси
    От экскурсии только положительные эмоции. Организаторы всегда были на связи. За день до мероприятия мы созвонились в Вацап,подтвердили,что экскурсия состоится.
    читать дальше

    Так же уточнили,что оплатить можно на месте как наличными,так и по карте.
    Сама экскурсия замечательная. Мы посмотрели фойе,зрительный зал,спустились в оркестровую яму, нас провели за кулисы. Также мы присутствовали при установке декораций к вечернему спектаклю. Вечером давали Кармен,а у нас были билеты на вечер,так что вечером мы могли увидеть декорации,которые устанавливались на наших глазах утром. Да,ещё мы видели как делают выкройки к костюмам и были в огромном помещении,где изготавливают и расписывают декорации. Получили огромное количество информации,пришло понимание того,на сколько трудоемкий процесс создания спектакля и что спектакль это не только работа актеров,но и работа большого количества людей других специальностей. Экскурсовод, Вероника, отвечала на все вопросы. Видно,что она владеет информацией и полностью погружена в свою работу. Спасибо ей огромное за экскурсию.

  • Ю
    Юлия
    25 июня 2025
    Минск: закулисье Большого театра оперы и балета
    Отстой, не ожидала такого отношения. Ничего из заявленного почти не было показано. Ложа, в которую не продают билетов, недоступна для
    читать дальше

    посещения. Гримерная закрыта, костюмов - ноль, смотрите - вот в ящиках в коридорах стоят. Бесполезное блуждание по коридорам и лестницам. Ничего интересного!!! Ничего. Думаю, что для таких экскурсий нужно сначала создать музей театра - костюмы, старице афиши, реквизит, фото декораций… А уж потом звать гостей.

  • В
    Виктория
    20 июня 2025
    Минск: закулисье Большого театра оперы и балета
    Добрый день!
    Экскурсия понравилась, информативно, прошли много помещений, узнали много нового для себя, жаль, что не все можно было сфотографировать
  • М
    Маргарита
    16 июня 2025
    Закулисье Большого театра оперы и балета Беларуси
    Отличная экскурсия. Уникальная по своему содержанию. Интересная и небанальная. Самостоятельно вы такое не увидите!:) Организовано всё четко и понятно.
  • В
    Валентина
    12 июня 2025
    Закулисье Большого театра оперы и балета Беларуси
    Экскурсия интересная,все понравилось,но жалко что нельзя фотографировать
  • В
    Вадим
    24 апреля 2025
    Закулисье Большого театра оперы и балета Беларуси
    театр открылся в неожиданном ракурсе, много интересного остается не замеченным зрителем
  • И
    Ирина
    4 апреля 2025
    Минск: закулисье Большого театра оперы и балета
    Добрый день! Экскурсия великолепная!!! Экскурсовод обладает потрясающе грамотной и правильной речью. Очень интересно и последовательно составлен маршрут экскурсии. Название экскурсии полностью оправдывает себя, действительно, закулисье театра)))

