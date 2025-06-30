Групповая
до 25 чел.
Минск: закулисье Большого театра
Погрузитесь в закулисье крупнейшего театра Беларуси, где вы увидите архитектурные шедевры и раскроете тайны сцены. Откройте для себя мир искусства
Начало: Недалеко от метро «Немига»
«Экскурсию проведёт один из сотрудников Большого театра»
Сегодня в 14:00
17 сен в 11:00
1300 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Закулисье Большого театра оперы и балета Беларуси
Начало: Г. Минск, пл. Парижской Коммуны, 1
«ЗАКУЛЬЕ БОЛЬШОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА БЕЛАРУСИ — Где рождается волшебство Представьте: занавес ещё не поднялся, зал затих в ожидании, а за кулисами — кипит напряжённая, отточенная работа сотен людей»
Расписание: В определённые дни, согласно расписанию.
Сегодня в 14:00
17 сен в 11:00
45 Br за человека
Групповая
до 25 чел.
История Минска в каждом шаге: от ратуши до Большого театра оперы и балета
Пройти по знаковым городским местам и увидеть театральное закулисье
Начало: В районе станции метро «Немига»
«А затем вы посетите Большой театр оперы и балета:»
17 сен в 09:00
24 сен в 09:00
1700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь30 июня 2025Экскурсия интересная, познавательная. Большой театр Беларуси впечатляет своими масштабами во всех смыслах!
Нашим экскурсоводом была молодая сотрудница театра Вероника: видно было,
- ССветлана29 июня 2025Прекрасная экскурсия! Интересно, познавательно и атмосферно! Под большим впечатлением! Спасибо огромное)
- ИИрина27 июня 2025Отличная экскурсия по оперному театру Минска. Я впечатлена. Показали закулисье, сцену, швейный цех и цех изготовления декораций. Снаружи и не
- ННаталия27 июня 2025От экскурсии только положительные эмоции. Организаторы всегда были на связи. За день до мероприятия мы созвонились в Вацап,подтвердили,что экскурсия состоится.
- ЮЮлия25 июня 2025Отстой, не ожидала такого отношения. Ничего из заявленного почти не было показано. Ложа, в которую не продают билетов, недоступна для
- ВВиктория20 июня 2025Добрый день!
Экскурсия понравилась, информативно, прошли много помещений, узнали много нового для себя, жаль, что не все можно было сфотографировать
- ММаргарита16 июня 2025Отличная экскурсия. Уникальная по своему содержанию. Интересная и небанальная. Самостоятельно вы такое не увидите!:) Организовано всё четко и понятно.
- ВВалентина12 июня 2025Экскурсия интересная,все понравилось,но жалко что нельзя фотографировать
- ВВадим24 апреля 2025театр открылся в неожиданном ракурсе, много интересного остается не замеченным зрителем
- ИИрина4 апреля 2025Добрый день! Экскурсия великолепная!!! Экскурсовод обладает потрясающе грамотной и правильной речью. Очень интересно и последовательно составлен маршрут экскурсии. Название экскурсии полностью оправдывает себя, действительно, закулисье театра)))
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Большой театр»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Минску в сентябре 2025
Сейчас в Минске в категории "Большой театр" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 1700. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2025 год по теме «Большой театр», 17 ⭐ отзывов, цены от 45₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь