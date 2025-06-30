читать дальше

Так же уточнили,что оплатить можно на месте как наличными,так и по карте.

Сама экскурсия замечательная. Мы посмотрели фойе,зрительный зал,спустились в оркестровую яму, нас провели за кулисы. Также мы присутствовали при установке декораций к вечернему спектаклю. Вечером давали Кармен,а у нас были билеты на вечер,так что вечером мы могли увидеть декорации,которые устанавливались на наших глазах утром. Да,ещё мы видели как делают выкройки к костюмам и были в огромном помещении,где изготавливают и расписывают декорации. Получили огромное количество информации,пришло понимание того,на сколько трудоемкий процесс создания спектакля и что спектакль это не только работа актеров,но и работа большого количества людей других специальностей. Экскурсовод, Вероника, отвечала на все вопросы. Видно,что она владеет информацией и полностью погружена в свою работу. Спасибо ей огромное за экскурсию.