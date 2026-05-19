Вместе разберёмся в хитросплетениях судеб Радзивиллов.
Почему они считали себя потомками римских патрициев и как стали некоронованными королями? На что тратили миллионы, как принимали настоящих монархов и что таили за блеском роскоши? Где бродит призрак Чёрной панны, зачем в стену вмурована баранья голова и куда исчезли 12 золотых апостолов? Все ответы — в Мирском и Несвижском замках.
Описание экскурсии
Мирский замок — неприступная мощь и суровая готика (2 часа)
Вы увидите:
- пять не похожих друг на друга башен, выдерживавших многомесячные осады
- контрастирующий с парадными залами тюремный подвал для узников
- часовню-усыпальницу последних владельцев Святополк-Мирских и сохраняющую яркость больше века мозаику
Несвижский дворец — французский шик и пышное барокко (3 часа)
Вы увидите:
- въездную браму и внутренний двор, подчеркивавшие высокий статус
- Золотой и Зеркальный залы с подлинными интерьерами и воспоминаниями о буднях, балах, охотах
- Старый и Японский парки — здесь зашифрованы легенды и истории любви
- Фарный костёл Божьего Тела, хранящий секреты бальзамирования
Феномен, быт и тайны Радзивиллов
Вы узнаете:
- откуда пошёл магнатский род и как получил подобную королевской власть
- как менялись вкусы владельцев, не жалевших денег на лучших итальянских архитекторов: почему Мирский замок похож на крепость, а Несвижский — на Версаль
- как отапливали огромные залы, какими техническими новшествами удивляли Европу и чем угощали гостей на пирах, длившихся неделями
- какие легенды о рыцарях, привидениях, тайных ходах, богатствах хранят замки и где грань между вымыслом и фактами
- как Радзивиллы обрели вечный покой и бессмертие
И многое другое! Не будем утомлять бесконечным списком имён и дат — расскажем историю в деталях, которых не найти в учебниках.
Организационные детали
- Едем на Volvo XC 60 (до 4 пассажиров), Mercedes-Benz Vitо (до 7 человек). Для вас есть вода, по запросу предоставим детское кресло или бустер
- Возможна поездка для большей группы (до 15 участников) на Mercedes-Benz Sprinter, подробности уточняйте в переписке
- Дополнительно оплачиваются: входные билеты в замки — ~18–20 бел. руб. (~480-530 ₽)каждый, пожертвование в костёле — ~2–5 бел. руб. (~53-133 ₽), обед — ~25–35 бел. руб. (~660-930 ₽)
- Дорога займёт 3,5 ч, обеденный перерыв — 1 ч
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Минске
Живу в Минске с 2020 года и влюбляюсь в этот город всё больше. Моя команда предоставляет трансфер, а наши партнёры — профессиональные гиды — с удовольствием погрузят вас в историю города Минска и всей страны. Расскажут о достопримечательностях, таких как Брестская крепость, Мирский и Несвижский замки и многие другие.
Отличная организованная экскурсия в замки Несвиж и Мира! Комфортный трансфер для четверых, продуманный тайминг. Гид Анна замечательная. Было очень увлекательно. Мы узнали не только историю замков, но и множество интересных фактов о Беларуси и Минске. Нам подарили сувениры и забронировали столик в ресторане замка на обед. И в целом команда очень внимательно отнеслась ко всем нашим запросам. Смело рекомендую!
Юрий
Ответ организатора:
Спасибо за такой развернутый и позитивный отзыв! Нам невероятно приятно получать такую обратную связь. Главное для нас:Комфорт: Рады, что трансфер
