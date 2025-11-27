Отправимся по осколкам Великого княжества Литовского и Речи Посполитой — прекрасным средневековым замкам, где словно оживают легенды о храбрых рыцарях и прекрасных дамах.
Сначала увидим владения князей Радзивиллов — нарядную крепость
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 3+
Программа тура по дням
1 день
Мирский и Несвижский замки
Встретимся в Минске и направимся к самым известным замкам Беларуси. Это знаменитые резиденции князей Радзивиллов в Несвиже и Мире, созданные в Средневековье. Ночевать будем в Гродно.
2 день
Гродно, Августовский канал, Лидский замок
Начнём день со знакомства с Гродно, где сохранились Старый и Новый замки. Осмотрим памятник гидротехнического зодчества — Августовский канал. Напоследок оставим ещё один замок, Лидский, заложенный в 14 веке. Вечером вернёмся в Минск.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Прохладительные напитки
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом-водителем
Что не входит в цену
- Билеты в Минск и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное вам место в Минске, 8:00
Завершение: Любое удобное вам место в Минске, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 260 туристов
Меня зовут Александр. Я — индивидуальный предприниматель с официальной лицензией на пассажирские перевозки. Работаю по всей территории Беларуси, а также за её пределами. Специализируюсь на организации экскурсий, трансферов и междугородних
