Знаковые места Беларуси только для вас: главные замки, Брестская крепость и Беловежская пуща
Побывать в Лиде, Мире и Несвиже, погулять по тропам вековых лесов и подняться на Каменецкую башню
Этот тур позволит увидеть Беларусь во всём её разнообразии — от древних крепостей до природы, сохранившей первозданную красоту.
Вы отправитесь к величественным стенам Мирского и Несвижского замков, внесённых в Список всемирного читать дальше
наследия ЮНЕСКО, пройдёте по залам, хранящим память о великих родах и минувших эпохах.
В Бресте увидите легендарную крепость — символ мужества и силы духа, а в Каменце подниметесь к башне, стоящей на страже белорусских земель уже более 7 веков. В Беловежской пуще вас ждёт встреча с вековыми лесами и зубрами — гордостью страны.
Завершит маршрут старинный Гродно с его храмами и уютными улицами, а также величественный Лидский замок, где можно ощутить дыхание Средневековья.
Описание тура
Организационные детали
Мы всегда готовы помочь в любых вопросах, связанных с маршрутом, размещением и дополнительными услугами.
Программа тура по дням
1 день
Мирский и Несвижский замки, переезд в Брест
Сегодня вы отправитесь в путешествие по главным архитектурным жемчужинам Беларуси — Мирскому и Несвижскому замкам, включённым в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Первой остановкой станет Мирский замок, возведённый в конце 15 века в стиле поздней готики. Пройдёте по его мощным башням, осмотрите внутренний двор, где когда-то проходили рыцарские турниры. Из окон крепости открываются виды на живописный парк и пруд, что придаёт месту особое очарование.
Далее поедем в Несвиж, где вас встретит один из самых красивых дворцово-парковых комплексов Восточной Европы — Несвижский замок, бывшая резиденция рода Радзивиллов. Пройдётесь по тенистым аллеям, созданного по канонам французского классицизма.
После экскурсии — переезд в Брест.
2 день
Брестская крепость, Каменецкая башня и Беловежская пуща. Переезд в Гродно
Утром вы посетите Брестскую крепость — символ мужества и героизма времён Великой Отечественной войны. Атмосфера этого места до сих пор пронизана памятью и достоинством.
Далее путь проляжет в Каменец, где сохранилась легендарная Каменецкая башня — уникальный памятник белорусской архитектуры 13 века, возведённый по приказу волынского князя Владимира Васильковича.
Во второй половине дня отправимся в Беловежскую пущу, один из старейших заповедников Европы. Здесь обитают зубры — гордость Беларуси, а также десятки редких видов животных и птиц.
Вечером — переезд в Гродно.
3 день
Гродно и Лидский замок, возвращение в Минск
Утро начнётся с обзорной экскурсии по Гродно — городу с удивительно сохранившейся исторической застройкой.
После экскурсии направимся в Лиду, где вас ждёт посещение Лидского замка, построенного в 14 веке по приказу великого князя Гедимина. Мощные кирпичные стены, башни и внутренний двор позволяют ощутить атмосферу Средневековья.
После осмотра — переезд в Минск и завершение тура.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер из/до Минска
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии, входные билеты (кроме Мирского и Несвижского замков, Беловежской пущи)
Что не входит в цену
Перелёт до Минска и обратно
Питание
Экскурсии и входные билеты в Мирский и Несвижский замкт, Беловежскую пущу - оплата на месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, точное место - по договорённости, 10:00 или другое время по договорённости
Завершение: Минск, точное место - по договорённости, около 17:00 (возможны корректировки)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 75 туристов
Меня зовут Иван. Я — индивидуальный предприниматель с лицензией на пассажирские перевозки. Я и моя команда работаем по всей Беларуси и за её пределами. Основное направление — экскурсии, трансферы, междугородние читать дальше
поездки. Гарантируем профессиональный подход, безопасность и пунктуальность. Все документы оформлены в соответствии с законодательством: лицензия, страховка на транспорт и пассажиров, техосмотр. Пассажирские перевозки осуществляются на комфортабельном микроавтобусе до 8 человек. Авто оборудовано микрофоном, кондиционером и просторным багажным отделением. Чистота, уют и безопасность — наш приоритет в каждой поездке.