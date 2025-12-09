Сегодня вы отправитесь в путешествие по главным архитектурным жемчужинам Беларуси — Мирскому и Несвижскому замкам, включённым в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первой остановкой станет Мирский замок, возведённый в конце 15 века в стиле поздней готики. Пройдёте по его мощным башням, осмотрите внутренний двор, где когда-то проходили рыцарские турниры. Из окон крепости открываются виды на живописный парк и пруд, что придаёт месту особое очарование.

Далее поедем в Несвиж, где вас встретит один из самых красивых дворцово-парковых комплексов Восточной Европы — Несвижский замок, бывшая резиденция рода Радзивиллов. Пройдётесь по тенистым аллеям, созданного по канонам французского классицизма.

После экскурсии — переезд в Брест.