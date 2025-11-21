Индивидуальный автотур по Гродно и Лиде со стартом в Минске
Увидеть Старый, Новый и Лидский замки и погрузиться в атмосферу уютных белорусских городов
Начало: Минск, точное место - по договорённости, 9:00 (или...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
68 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальный тур по символам Беларуси: замки, Брест и Беловежская пуща
Посетить Мир и Несвиж, вспомнить об обороне крепости, понаблюдать за заповедными животными
Начало: Любое удобное вам место в Минске, 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
39 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуально по западу Беларуси: главное в Гродненской области
Увидеть Лидский замок и местные Мальдивы, погулять по европейскому городу и усадьбе 19 века
Начало: Любое удобное вам место в Минске, 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
39 000 ₽ за всё до 4 чел.
