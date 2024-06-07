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Авторский тур
5 дней
Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
Побывать на мастер-классе по ткачеству, почувствовать себя партизаном и прогуляться по заповеднику
Начало: Минск, ж. - д. вокзал, 09:00
24 июня в 09:00
22 июля в 08:00
41 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Самобытная Беларусь: погружение в культуру, историю и традиции
Провести день в белорусской деревне, увидеть средневековые замки и попробовать заповедную «Пущанку»
Начало: Минск, ж. - д. вокзал, 09:00
24 июня в 09:00
22 июля в 09:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Индивидуальный тур по Беларуси: замки, Минск и Дудутки
Познакомиться с традиционными ремёслами, побродить по замкам и погрузиться в историю
Начало: Минск, время по договорённости
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
36 000₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на туры
- ИИрина7 июня 2024Это было уже второе волшебное путешествие с Татьяной, которая организует туры только в те места, которые любит и знает, и
- РРоман22 мая 2024Выбрали тур по Беларуси, потому что программа привлекла своим разнообразием. Впечатления превзошли все ожидания! Это не были типовые экскурсии по
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «На машине»
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