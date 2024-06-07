Туры по Минску на машине с гидом

Найдено 3 тура в категории «На машине» в Минске, цены от 36 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
Побывать на мастер-классе по ткачеству, почувствовать себя партизаном и прогуляться по заповеднику
Начало: Минск, ж. - д. вокзал, 09:00
24 июня в 09:00
22 июля в 08:00
41 000 за человека
Самобытная Беларусь: погружение в культуру, историю и традиции
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Самобытная Беларусь: погружение в культуру, историю и традиции
Провести день в белорусской деревне, увидеть средневековые замки и попробовать заповедную «Пущанку»
Начало: Минск, ж. - д. вокзал, 09:00
24 июня в 09:00
22 июля в 09:00
49 000 за человека
Индивидуальный тур по Беларуси: замки, Минск и Дудутки
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Индивидуальный тур по Беларуси: замки, Минск и Дудутки
Познакомиться с традиционными ремёслами, побродить по замкам и погрузиться в историю
Начало: Минск, время по договорённости
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
36 000 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    7 июня 2024
    Самобытная Беларусь: погружение в культуру, историю и традиции
    Это было уже второе волшебное путешествие с Татьяной, которая организует туры только в те места, которые любит и знает, и
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    щедро делится любовью и знаниями со своими гостями. Беларусь удивила чистотой, красотой, разнообразием и подарила море приятных впечатлений. Каждый день был не похож на предыдущий, и был насыщен и интересен. И конечно комфорт физический и душевный - отличительная особенность Татьяниных туров. Отдых удался на славу, и мы очень надеемся на новую встречу!

  • Р
    Роман
    22 мая 2024
    Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
    Выбрали тур по Беларуси, потому что программа привлекла своим разнообразием. Впечатления превзошли все ожидания! Это не были типовые экскурсии по
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    достопримечательностям. Мы ездили в гости к Беларусам! К самым талантливым, гостеприимным, добрым и светлым людям с потрясающим тонким чувством юмора! Мы познакомились с людьми, которые очень хорошо знают историю, культуру, традиции, ремесла своего родного края, душевно делятся своими знаниями и даже приглашают всю группу в 9 человек остаться переночевать! Для нас путешествие стало не только открытием близкой нам по культуре и невероятно ухоженной страны, но открытием лучшего гида! Огромное спасибо Татьяне за прекрасную организацию тура. Каждую минуту мы чувствовали заботу и внимание, а главное, было видно, насколько Татьяна любит свое дело, насколько большой труд проделан при разработке программы и как она рада показать нам то, что полюбила сама. А если появлялся хотя бы один свободный час, мы заезжали в гости к другим интереснейшим людям! Теперь нам не надо выбирать место, куда поехать – мы просто поедем во все туры, которые проводит Татьяна и гиды, которых она рекомендует! А Беларусь советую посетить даже беларусам – вы такой её не знаете. А еще большое спасибо всем замечательным людям в нашей группе! Мечтаем встретиться с вами в путешествиях с Татьяной!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «На машине»

Самые популярные туры этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
  2. Самобытная Беларусь: погружение в культуру, историю и традиции
  3. Индивидуальный тур по Беларуси: замки, Минск и Дудутки
Какие места ещё посмотреть в Минске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мирский замок
  2. Несвижский замок
  3. Беловежская пуща
  4. Брестская Крепость
  5. Троицкое предместье
Сколько стоит тур в Минске в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "На машине" можно забронировать 3 тура от 36 000 до 49 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Забронируйте тур в Минске на 2024 год на машине, 2 ⭐ отзыва, цены от 36000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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