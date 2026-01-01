Насыщенное путешествие по Беларуси: 6 городов и Беловежская пуща
Увидеть замки и главное в Минске, отведать пива в рыцарском зале и рассмотреть Гродно с теплохода
Начало: Минск, ж/д вокзал, 9:20
«Отправитесь на водную прогулку на теплоходе по Августовскому каналу — уникальному инженерному сооружению, проходящему через живописные пейзажи»
1 мая в 09:20
8 мая в 09:20
54 900 ₽ за человека
Индивидуально по западу Беларуси: главное в Гродненской области
Увидеть Лидский замок и местные Мальдивы, погулять по европейскому городу и усадьбе 19 века
Начало: Любое удобное вам место в Минске, 9:00
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
41 000 ₽ за всё до 4 чел.
По следам рыцарей: индивидуальный тур к замкам в Мире, Несвиже, Гродно и Лиде
Увидеть резиденции Радзивиллов, погулять по европейскому городку и осмотреть Августовский канал
Начало: Любое удобное вам место в Минске, 8:00
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
41 000 ₽ за всё до 4 чел.
