Индивидуально по западу Беларуси: главное в Гродненской области

Увидеть Лидский замок и местные Мальдивы, погулять по европейскому городу и усадьбе 19 века
Отправимся на самый запад Беларуси, почти к границе с Польшей и Литвой. Нашей целью будет Гродненская область, пропитанная европейской атмосферой и многовековой историей.

Мы осмотрим единственный в стране восстановленный Лидский замок-кастель,
за 7 веков повидавший немало сражений, драм, владельцев.

Погуляем по бывшей столице Великого княжества Литовского и Речи Посполитой — Гродно, в котором сохранились монаршие резиденции и форты Первой мировой войны.

Увидим гидротехническое чудо — Августовский канал — и комплекс «Коробчицы», стилизованный под старинную деревенскую усадьбу.

А также ненадолго перенесёмся на Мальдивы, любуясь бирюзовой гладью и белоснежными берегами затопленных карьеров.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 3+

Программа тура по дням

1 день

Лидский замок, белорусские Мальдивы

Встретимся в Минске и поедем в Лидский замок 14 века. Полюбуемся белорусскими Мальдивами — меловыми карьерами с бирюзовой водой. За доплату можем также осмотреть дворец Воловичей в Святске. Ночевать останемся в Гродно.

Лидский замок, белорусские МальдивыЛидский замок, белорусские МальдивыЛидский замок, белорусские МальдивыЛидский замок, белорусские МальдивыЛидский замок, белорусские МальдивыЛидский замок, белорусские МальдивыЛидский замок, белорусские Мальдивы
2 день

Гродно, Августовский канал, «Коробчицы»

Ознакомимся с Гродно, изучим остатки фортов времён Первой мировой войны. Осмотрим памятник гидротехнического зодчества — Августовский канал. За доплату можно тут покататься на лодке или добраться к 4-камерному шлюзу в Немново. Заедем в «Коробчицы» — комплекс, стилизованный под усадьбу 19 века. Вечером вернёмся в Минск.

Гродно, Августовский канал, «Коробчицы»Гродно, Августовский канал, «Коробчицы»Гродно, Августовский канал, «Коробчицы»Гродно, Августовский канал, «Коробчицы»

Ответы на вопросы

Что включено
  • Прохладительные напитки
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом-водителем
Что не входит в цену
  • Билеты в Минск и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное вам место в Минске, 9:00
Завершение: Любое удобное вам место в Минске, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 260 туристов
Меня зовут Александр. Я — индивидуальный предприниматель с официальной лицензией на пассажирские перевозки. Работаю по всей территории Беларуси, а также за её пределами. Специализируюсь на организации экскурсий, трансферов и междугородних
поездок. В наличии полный пакет необходимых документов: лицензия, страховки для пассажиров и транспорта, технический осмотр. Перевозки осуществляются на удобном и комфортном авто. В салоне — кондиционер, микрофон для экскурсионного сопровождения и вместительное багажное отделение. Чистота, комфорт и безопасность — обязательные условия каждой поездки. Работаю как с частными клиентами, так и с туристическими агентствами.

