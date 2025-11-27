Отправимся на самый запад Беларуси, почти к границе с Польшей и Литвой. Нашей целью будет Гродненская область, пропитанная европейской атмосферой и многовековой историей.
Мы осмотрим единственный в стране восстановленный Лидский замок-кастель,
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 3+
Программа тура по дням
1 день
Лидский замок, белорусские Мальдивы
Встретимся в Минске и поедем в Лидский замок 14 века. Полюбуемся белорусскими Мальдивами — меловыми карьерами с бирюзовой водой. За доплату можем также осмотреть дворец Воловичей в Святске. Ночевать останемся в Гродно.
2 день
Гродно, Августовский канал, «Коробчицы»
Ознакомимся с Гродно, изучим остатки фортов времён Первой мировой войны. Осмотрим памятник гидротехнического зодчества — Августовский канал. За доплату можно тут покататься на лодке или добраться к 4-камерному шлюзу в Немново. Заедем в «Коробчицы» — комплекс, стилизованный под усадьбу 19 века. Вечером вернёмся в Минск.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Прохладительные напитки
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом-водителем
Что не входит в цену
- Билеты в Минск и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное вам место в Минске, 9:00
Завершение: Любое удобное вам место в Минске, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 260 туристов
Меня зовут Александр. Я — индивидуальный предприниматель с официальной лицензией на пассажирские перевозки. Работаю по всей территории Беларуси, а также за её пределами. Специализируюсь на организации экскурсий, трансферов и междугородних
