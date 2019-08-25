Последнее время туристы из СНГ чаще стали ездить на отдых в Республику Беларусь (Белоруссия) и необязательно на 2 недели, к белорусам можно "заскочить" и на пару выходных, за это время успеете посмотреть много достопримечательностей и красивых мест, недорого отведать белорусскую кухню и купить сувениры. А чтобы не потратить время впустую — прочтите нашу статью

Незнакомая Беларусь

Когда мы слышим о Беларуси, в голове возникает стандартный набор образов: «советские» города, зубры и картошка. ХорошоТАМ призывает вас распрощаться с этими стереотипами (с первыми двумя точно).

Беларусь – это рыцарские замки, возвышенные костелы, непохожие друг на друга города, аисты и, что греха таить, вкусная и разнообразная кухня. Звучит неправдоподобно? Сейчас мы расскажем обо все по порядку.

Заглянем в энциклопедию

Мы уверены, что и так знаем о Беларуси все, но перед поездкой лучше еще раз удостовериться, не вышел ли у нашей информации срок годности. Предлагаем Вам уделить внимание простым, почти энциклопедическим фактам.

Кто живет в Беларуси

Здесь проживает 9 475 600 белорусов. Жители страны называются именно так, а если житель один и он мужчина – это белорус, если женщина – белоруска.

Что тратить (валюта)

Белорусской валютой является рубль, но только белорусский. Шутки про миллионы за буханку хлеба давно в прошлом: сейчас 1 белорусский рубль равен примерно 32 российским или 0,5 долларам США.

Кем и чем управляется

Полное название страны – Республика Беларусь, соответственно, это президентская республика. Сейчас у власти находится президент Александр Григорьевич Лукашенко.

Как там разговаривают

В Беларуси два государственных языка: белорусский и русский. К любому жителю можно обратиться на русском, и он точно поймет.

Во что верят

Согласно официальной статистике, религиозными себя считает чуть менее 60 % жителей Республики Беларусь. Самой распространенной религией является православие, его проповедует 82 % верующих; 12 % принадлежат к католицизму; представителей прочих конфессий совсем немного.

Как связаться

Телефонный код Беларуси 375.

Туристу, посещающему эту страну, могут пригодиться следующие номера:

Консульский отдел Посольства России: (375-17) 222-49-85, (375-17) 222-49-84.

Генеральное Консульство России в Бресте: (375-162) 53-78-42.

В чрезвычайных ситуациях звонок производится по знакомым бесплатным номерам:

пожарная служба: 101;

милиция: 102;

скорая помощь: 102;

единый номер экстренных служб: 112.

Беларусь на карте

Разобравшись с базовой информацией, нужно уточнить географическое положение, чтобы понять, брать с собой купальник или готовиться к холодам.

Где находится Беларусь на карте мира

Расположение

Республика Беларусь находится на материке Евразия, в Восточной Европе. Страна расположена на равнинных территориях, в ней Вы встретите немало бескрайних полей. А вот гор совсем немного, они находятся в центральной части. У Беларуси нет выхода ни к одному из морей, зато есть живописные реки и озера.

Климат здесь умеренно континентальный: зимой нет морозов, а летом тепло и довольно влажно.

Соседи

Беларусь становится для многих туристов своеобразными «воротами в Европу». Кроме знакомых нам России и Украины, страна граничит с Литвой, Латвией и Польшей, входящими в Шенгенскую зону. Близость с этими государствами придала многим городам Беларуси по-настоящему европейский облик.

Пункты маршрута

Названия белорусских городов нам известны, но кроме этого, мы знаем о них совсем мало. Давайте, разберемся подробнее.

Столица

Столица Республики Беларусь — Минск

Знакомство со страной принято начинать со столицы. Минск находится в центральной части Беларуси. Город был сильно разрушен в ходе Второй Мировой войны, поэтому здесь не найти обилия старых зданий. Зато можно найти просторные площади, огромные проспекты, интересные образцы советской и современной архитектуры.

Крупные города

Список крупнейших городов Беларуси возглавляет столица, а следом идут Гомель, Могилев, Витебск, Гродно и Брест.

Куда еще?

Интересные места Беларуси не ограничиваются крупными городами, если не сказать, что самое интересное находится вовсе не там. Наш сайт расскажет про места, куда ездят чаще всего.

Этнографический музей «Дудутки». Пусть Вас не смущает слово «музей», здесь все совершенно настоящее. Можно посетить работающую мельницу, заглянуть в ремесленные мастерские, посетить пекарню и конюшню. Мастера расскажут об истории и особенностях своего занятия, предложат все посмотреть, потрогать, а кое-что даже продегустировать. Этнографический музей «Дудутки»;

Мирский замок. Неприступный оборонительный комплекс и единственный в Европе замок, сочетающий сразу три архитектурных стиля: готику, барокко и ренессанс. Вы можете мало знать об архитектуре, но необычность строений сразу бросится в глаза. В замке находится музей, а вокруг него разбит живописный парк с прудом и вековыми деревьями.

Несвижский замок. Несвиж построен в вычурном стиле барокко, его окружает ров и красивые парки. Замок гордо именуют Белорусским Версалем – до французского дворца ему, может быть, далеко, зато он являет собой яркую противоположность брутальному Мирскому замку, находящемуся совсем рядом.

Дворец Румянцевых и Паскевичей. Это уже настоящий дворец, принадлежавший фавориту Екатерины II графу Румянцеву. В былые времена сюда приезжали члены семьи Романовых, а сейчас здесь проходят переговоры с участием первых государственных лиц. Зал, который показывают в новостях, в обычное время может посетить каждый.

Беловежская пуща. Крупнейший в Беларуси заповедник известен тем, что здесь в естественной среде обитания сохранились зубры. Туристы даже могут увидеть представителей диких быков – правда, только в огороженном вольере. По территории национального парка можно проехать и прогуляться, но обитающие там животные давно научились держаться от туристических маршрутов подальше.

Полоцк. Древнейший город Беларуси, упоминание о котором встречается в «Повести Временных лет». Здесь можно посетить Спасо-Евфросиниевский женский монастырь с богатой историей, а в знаменитом Софийском соборе проходят концерты органной музыки. В остальном Полоцк славится больше прошлым, чем настоящим.

Музей Марка Шагала. Один из самых популярных музеев Беларуси. Как известно, Марк Шагал всю жизнь хранил преданность родному городу. В доме можно узнать историю жизни художника и увидеть, что он так полюбил. Также в музее представлена одна из самых богатых коллекций работ Шагала, по большей части литографии и гравюры.

Этнографический музей «Дудутки»

Национальный характер

Надеемся, достопримечательности Беларуси воодушевили Вас посетить страну. В таком случае необходимо подробнее узнать историю, порядки и особенности менталитета, чтобы в разговоре с белорусом не ударить в грязь лицом.

Белорусы в национальной одежде

Экскурс в прошлое

Несмотря на схожие названия, Беларусь долгое время не имела к России никакого отношения. Впервые эти земли были упомянуты в IX веке как место образования Полоцкого княжества. После расцвета княжество ослабело из-за феодальных распрей и в XIII веке вошло в состав Великого княжества Литовского. В 1569 году оно стало частью Речи Посполитой, и только после раздела спустя 200 лет Беларусь оказалась частью Российской империи. После установления советской власти территория получила статус Белорусской ССР, а в 1991 году обрела независимость как Республика Беларусь.

Менталитет

Характер и обычаи жителей Беларуси вряд ли удивят русского человека: скорее всего, Вы почувствуете себя, как будто не покидали дом. Именно поэтому одной из отличительных черт белорусов является доброжелательность. Вот только мы не советуем Вам испытывать ее на прочность и называть страну Белоруссией – это название устаревшее, правильно говорить «Беларусь». Жители страны чтят свои традиции, но не стоит представлять себе простачков – мессенджер Viber, компания Apalon и игра World of Tanks созданы именно белорусами.

Финансы

Найти пункты обмена валют в Беларуси очень легко, и с курсом Вы не прогадаете: он везде почти одинаковый. Можете смело готовиться закупаться, потому что цены здесь ниже, чем в России.

Белорусский рубль

Правила

Беларусь считается безопасной страной, на здешних улицах можно часто встретить милицейские патрули. От них тоже нужна защита, и защита эта – соблюдение законов. Во-первых, на улицах нельзя употреблять спиртное, даже слабоалкогольные напитки. Это правило не работает только на территориях, относящихся к кафе и ресторанам. Курение запрещено на остановках общественного транспорта, в подземных переходах и на детских площадках.

Осторожность нужно соблюдать фотолюбителям: существует закрытый перечень объектов, которые снимать нельзя. Туристов беспокоят редко, но все же не стоит долго искать красивый ракурс, стоя у здания КГБ.

Интересный факт

В Беларуси законодательно запрещено гнать самогон. Но в стране есть один легально действующий самогонный аппарат. Он находится в «Дудутках», его можно осмотреть, а продукт продегустировать и приобрести.

Климат и погода в Беларуси

Умеренно континентальный климат обеспечивает Беларуси комфортную погоду в течение всего года.

Зимой средняя температура варьируется от -4,5 °C до -8 °C в зависимости от части страны. Средняя летняя температура: 18 °C.

Лето и осень часто бывают дождливыми, но в остальном страна комфортна для туризма в любой сезон.

Как здесь отдыхает

Беларусь может предложить любые типы отдыха – от горнолыжного до религиозного, но некоторые виды туризма являются ее «визитной карточной».

Культурно-познавательный туризм . В Беларуси сохранились средневековые замки и древние церкви, есть немало музеев и множество интересных памятников. Страна имеет богатую историю, которую можно не только изучить, но и увидеть своими глазами.

. В Беларуси сохранились средневековые замки и древние церкви, есть немало музеев и множество интересных памятников. Страна имеет богатую историю, которую можно не только изучить, но и увидеть своими глазами. Экологический туризм . Беларусь ставится своей природой, за что снискала славу у любителей эко-отдыха. В стране действуют четыре национальных парка, каждый из которых открыт для посещения. В некоторых есть программы наблюдения за животными в естественной среде.

. Беларусь ставится своей природой, за что снискала славу у любителей эко-отдыха. В стране действуют четыре национальных парка, каждый из которых открыт для посещения. В некоторых есть программы наблюдения за животными в естественной среде. Агроэкотуризм . Людям, уставшим от городской суеты, Беларусь предлагает спокойный отдых в деревенской усадьбе. Это направление туризма начало развиваться относительно недавно, зато очень активно. Вариантов множество: от коттеджа с баней и камином до комнаты в простом деревянном доме.

. Людям, уставшим от городской суеты, Беларусь предлагает спокойный отдых в деревенской усадьбе. Это направление туризма начало развиваться относительно недавно, зато очень активно. Вариантов множество: от коттеджа с баней и камином до комнаты в простом деревянном доме. Лечебный туризм. В Беларуси добывают лечебные грязи и минеральные воды, ощутить их воздействие можно в специальных санаториях. Отдыхающие живут среди живописной природы, получают специальное питание и при этом не тратят на лечение баснословных сумм.

На что похожа

Беларусь, как и все страны мира, самобытна и не похожа на другие. Можно проследить лишь отдельные параллели.

Архитектура белорусских городов напоминает города Украины.

Похожие замки можно увидеть в Литве и Латвии.

Такие же бескрайние поля встречаются в Польше.

А леса сравнимы с лесами России.

Достопримечательности Белоруссии

Когда отдыхают особенно хорошо

Государственные праздники Беларуси во многом совпадают с русскими. Тем не менее желающим погулять на неповторимом торжестве тоже есть, из чего выбрать.

3 июля – День Независимости Республики Беларусь. В этот день по всей стране организуются праздничные мероприятия, главным становится военный парад.

ночь с 6 на 7 июля – Купалье. Гуляния в честь праздника летнего солнцестояния проходят и в столичных парках, и на многих базах отдыха.

Конец июля – «Свята Сонца». Музыкальный фестиваль фолк-музыки в «Дудутках». Он посвящен празднику Купалье, поэтому здесь же проходит фаер-шоу и реконструкция старинных обрядов.

Конец июля – «Славянский базар» в Витебске. Одно из крупнейших событий музыкального мира. Конкурс молодых исполнителей чередуется с выступлениями признанных звезд.

Ноябрь – «Лістапад». Конкурсный кинофестиваль в Минске. Совместно с ним организуют выставки и мастер-классы, посвященные кинематографу.

Интересный факт! День Независимости Республики Беларусь не имеет никакого отношения к распаду СССР. 3 июля празднуют освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

Площадь Победы, Минск

Белорусская кухня

Белорусское гостеприимство нельзя ощутить, не попробовав традиционной кухни. Вряд ли она станет экзотикой, но вполне может оказаться, что дома Вы ели те же самые, но «неправильные» блюда.

Что нужно попробовать

Драники – кто же знает это блюдо, из Беларуси попавшее на столы всего мира.

– кто же знает это блюдо, из Беларуси попавшее на столы всего мира. Колдуны – драники заиграют новыми красками, если начинкой станет мясо.

– драники заиграют новыми красками, если начинкой станет мясо. Мочанка – густой соус из мяса, подается с блинами.

– густой соус из мяса, подается с блинами. Клецки с душами – тоже из картошки, тоже с начинкой из мяса, но совсем другое блюдо и другой вкус.

– тоже из картошки, тоже с начинкой из мяса, но совсем другое блюдо и другой вкус. Жур – суп на овсяной закваске с различными добавками.

– суп на овсяной закваске с различными добавками. Холодник – почти наш борщ, только холодный и на кефире.

– почти наш борщ, только холодный и на кефире. Кровянка – кровяная колбаса с крупой.

– кровяная колбаса с крупой. Налисники – особые блинчики с начинкой из творога.

– особые блинчики с начинкой из творога. Сбитень – напиток с добавлением меда и пряностей. Бывает и алкогольный, и безалкогольный.

– напиток с добавлением меда и пряностей. Бывает и алкогольный, и безалкогольный. Крамбамбуля – ликер на травах с очень необычным названием.

Белорусская кухня: мочанка, драники, холодник...

Как и где это попробовать

Цены на питание в Беларуси приятно Вас удивят: можно позволить себе даже рестораны национальной кухни. Гарантированно найти традиционные блюда получится именно там, но поискать придется и сами рестораны. Более бюджетный способ попробовать белорусскую кухню – сеть кафе «Лидо». Самые распространенные кушанья, такие как драники, могут подавать даже на завтраке в отеле. Однако готовьтесь, что в небольшом городе непросто найти даже обычную столовую.

Недорогое и вкусное питание можно организовать при помощи продовольственных магазинов. Беларусь славится сельским хозяйством, поэтому обязательно приобретите на пробу колбасы, сыры и молочные продукты.

Интересный фактМы знаем драники исключительно как народное белорусское блюдо. На самом деле они возникли под влиянием немецкой кухни, а первое описание встречается в авторской поваренной книге лишь в 1830 году.

Проживание

Скорее всего, белорусские блюда Вас соблазнили, и можно задуматься о проживании. Сейчас страна не страдает от наплыва туристов, поэтому каждый может выбрать жилье по своему вкусу.

Отель

В гостиницах можно еще раз убедиться в белорусской любви к аккуратности и чистоте. Даже в гостинице 3* Вы увидите сервис высокого качества. Многие отели расположены в центральной части города, а стоимость номера невысока.

Хостел

В хостеле Вы увидите такую же чистоту, как в отеле, но цена будет заметно ниже. Это относительно новый вид размещения, поэтому найти хостел получится не в каждом городе. С другой стороны, очень велика вероятность, что в номере у Вас не будет соседей.

Квартира

Отыскать съемную квартиру совсем несложно, а стоимость будет ниже, чем в гостинице. Недостатком является то, что многие хозяева готовы сдать квартиру лишь на сутки.

База отдыха

Желающим приблизиться к природе можно поселиться на базе отдыха. Там Вы получите все удобства цивилизации и отсутствие напоминаний о ней. Стоимость комнаты в гостевом домике не будет отличаться от номера в отеле, но важно помнить, что базы отдыха находятся за чертой города.

Путь в Беларусь

Белорусское гостеприимство можно ощутить уже в момент подготовки к поездке: для жителя России попасть в страну не составит никаких проблем.

Документы в дорогу

Для въезда в Беларусь не нужно ни визы, ни даже загранпаспорта. Паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении, если нет 14 лет – и путь через границу открыт.

Как добраться

Доехать до Беларуси нельзя разве что на пароходе – все остальные способы передвижения доступны.

Из крупных городов можно доехать в Минск на автобусе. Любителей путешествовать на поезде довезет Беларуская чыгунка, правда, некоторые вагоны станут для пассажиров экскурсом в прошлое. Самым быстрым и современным способом является самолет.

В Беларуси есть несколько аэропортов, но прямые рейсы из большинства городов России летают только в Минск. Стоимость перелета из Москвы составит от 5 000 до 10 000 в зависимости от выбранной авиакомпании.

В воздухе придется провести:

при вылете из Москвы – 1 ч 20 мин;

из Санкт-Петербурга – 1 ч 25 мин;

из Казани – 2 ч 20 мин;

из Екатеринбурга – 5 ч 10 мин с пересадками;

из Владивостока – 11 ч 30 мин с пересадками.

Передвижение по стране

Все крупные города связаны железнодорожным сообщением с разумной стоимостью билетов. Автобусы ездят чаще, но цена на них выше, а время в пути примерно одинаково. Например, между Минском и Витебском:

поезд: сидячее место – 7,21 BYN, в пути 3 ч 40 мин,

автобус: билет 12 BYN, в пути 4 ч.

Еще одним аргументом в пользу поезда является возможность проехать между отдаленными городами без пересадок.

В городах курсирует привычный общественный транспорт, билет можно приобрести и на остановке, и у водителя (в этом случае цена будет на 5 коп. выше). Если Вы будете в Минске, обязательно прокатитесь на метро: это единственное метро во всей Беларуси. Одна поездка на любом транспорте обойдется в 0,65 BYN.

Память о поездке

Кроме стандартных магнитиков и открыток, из Беларуси можно привезти очень практичные сувениры. Это товары местного производства на любой вкус.

Сладости. Бобруйская кондитерская фабрика славится зефиром, «Спартак» – шоколадными конфетами. В г. Глубокое делают сгущенку, в том числе и с необычными вкусами.

Алкоголь. Ликер «Крамбамбуля» и настойка на местной траве «Зубровка».

Сыры. Слуцкие продукты могут соперничать с импортными, давно пропавшими из российских магазинов.

Колбасы. В Беларусь запрещен ввоз польских колбас, потому что здесь производят продукты не хуже.

Белорусская обувь и белье Milavitsa. Это можно найти и в России, но здесь покупки обойдутся ощутимо дешевле.

Подведем итог

Теперь Вы знаете о Беларуси достаточно, чтобы решить, хотите ли посещать данную страну.

«Плюсы» путешествия в Беларусь

Легко попасть,

недорого,

красивая природа,

интересные туристические места.

«Минусы»

Чувствуется советское прошлое,

не очень развита туристическая инфраструктура,

самое интересное находится за городом.

Если Вы решитесь посетить гостеприимную страну, не упустите возможность

попробовать настоящие драники,

посетить Брестскую крепость,

прокатиться на единственном в Беларуси метро,

посмотреть на место проведения «Славянского базара»,

попасть в средневековый замок.

Хороших путешествий!

Наш сайт надеется, что Вам удалось распрощаться со стереотипом о скучной Беларуси. Оказывается, все достопримечательности Европы находятся совсем рядом и доступны каждому. Достаточно познакомиться с Беларусью, и Вы будете удивлять, почему не приезжали сюда раньше.

Напоследок ХорошоТАМ рекомендует посмотреть несколько интересных фактов о стране в данном видео: