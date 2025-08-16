Индивидуальная
до 8 чел.
Мелодии витебских улиц
Прогулка по Витебску откроет перед вами тайны и легенды города, наполненного историей и культурой. Узнайте больше о его знаменитых жителях и событиях
Начало: Художественный музей, ул. Ленина 32
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
30 сен в 10:00
1 окт в 10:00
150 Br за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Витебск: яркие краски старого города
Начало: Ул. Фрунзе, 11
Расписание: Каждый день недели с 10:00 до 22:00
30 сен в 09:00
1 окт в 09:00
175 Br за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
Начало: Стоянка на площади Свободы, прямо напротив художес...
30 сен в 09:00
1 окт в 09:00
250 Br за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения16 августа 2025Получили то что хотели: неспешная прогулка с рассказом об интересных моментах прошлого и настоящего города.
- ЕЕкатерина15 августа 2025Прекрасная экскурсия по прекрасному городу! Спасибо нашему гиду!
- ДДенис30 июля 2025В Витебске не в первый раз, но в этот раз решили воспользоваться услугами гида. Не пожалели ни разу!
Приятное общение и познавательный рассказ добавили много нового и полезного в очередную поездку.
Рекомендую однозначно!
- ГГалина29 июля 2025Отличная экскурсия. Экскурсия продолжалась 1.5 часа. Мы познакомились с главными достопримечательностями города. Экскурсия была познавательной и интересной. Спасибо Алексею за увлекательный рассказ.
- ННаталья20 июля 2025Все прошло прекрасно. Алексей провел по пешеходным улицам,рассказал историю каждого дома. Рекомендуем
- ППавел13 июля 2025Прекрасная экскурсия, узнали много интересного, время пролетело незаметно. Однозначно рекомендую, не пожалеете!
- ЛЛысенко10 июля 2025Интересный экскурсовод, со своим видением города. Доступный интересный рассказ, много интересной информации. Спасибо
- ВВиталий7 июля 2025Интересная экскурсия, самоотверженность экскурсовода Алексея. Дождь и холодный ветер не помешали ему открыть для нас интересные исторические и просто красивые места города.
- ЛЛюдмила29 июня 2025Большое спасибо за замечательную экскурсию! Провели комфортным маршрутом с подробным рассказом о городе, познакомили с историей, показали достопримечательности, подсказали интересные места для самостоятельных прогулок. Витебск замечательный, красивый, гостеприимный город!
- ЕЕлена22 июня 2025Наша экскурсия 22 июня по Витебску прошла на отлично! Алексей замечательный гид. Окунулись с ним и в самую древнейшую историю
- ЕЕлена17 июня 2025Отличная экскурсия. Было увлекательно, позитивно.
- ССветлана9 июня 2025Алексей прекрасный рассказчик и просто очень хороший человек. За 3 часа экскурсии мы посмотрели как знаковые достопримечательности Витебска, так и
- ЮЮлия2 июня 2025Все
- ЛЛидия2 июня 2025Всё прекрасно, всё очень понравилось
- ЛЛебедев26 мая 2025Всё на высшем уровне!!!
- ООльга21 мая 2025Посмотрели основные достопримечательности Витебска, проехали и прошлись. Было очень интересно. Экскурсовод с юмором, держит тайминг и программу, все успели.
- ЕЕлена19 мая 2025Великолепный экскурсовод Алексей. Грамотная речь, большой объем материала, храмы, костел и синогога, исторический центр города, достопримечательности и памятники истории и
