Дворец губернатора – экскурсии в Витебске

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворец губернатора» в Витебске, цены от 150 Br. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Мелодии витебских улиц
Пешая
1.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Мелодии витебских улиц
Прогулка по Витебску откроет перед вами тайны и легенды города, наполненного историей и культурой. Узнайте больше о его знаменитых жителях и событиях
Начало: Художественный музей, ул. Ленина 32
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
30 сен в 10:00
1 окт в 10:00
150 Br за всё до 8 чел.
Витебск: яркие краски старого города
Пешая
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Витебск: яркие краски старого города
Начало: Ул. Фрунзе, 11
Расписание: Каждый день недели с 10:00 до 22:00
30 сен в 09:00
1 окт в 09:00
175 Br за всё до 10 чел.
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
Начало: Стоянка на площади Свободы, прямо напротив художес...
30 сен в 09:00
1 окт в 09:00
250 Br за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    16 августа 2025
    Мелодии витебских улиц
    Получили то что хотели: неспешная прогулка с рассказом об интересных моментах прошлого и настоящего города.
  • Е
    Екатерина
    15 августа 2025
    Мелодии витебских улиц
    Прекрасная экскурсия по прекрасному городу! Спасибо нашему гиду!
  • Д
    Денис
    30 июля 2025
    Мелодии витебских улиц
    В Витебске не в первый раз, но в этот раз решили воспользоваться услугами гида. Не пожалели ни разу!
    Приятное общение и познавательный рассказ добавили много нового и полезного в очередную поездку.
    Рекомендую однозначно!
  • Г
    Галина
    29 июля 2025
    Мелодии витебских улиц
    Отличная экскурсия. Экскурсия продолжалась 1.5 часа. Мы познакомились с главными достопримечательностями города. Экскурсия была познавательной и интересной. Спасибо Алексею за увлекательный рассказ.
  • Н
    Наталья
    20 июля 2025
    Мелодии витебских улиц
    Все прошло прекрасно. Алексей провел по пешеходным улицам,рассказал историю каждого дома. Рекомендуем
  • П
    Павел
    13 июля 2025
    Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
    Прекрасная экскурсия, узнали много интересного, время пролетело незаметно. Однозначно рекомендую, не пожалеете!
  • Л
    Лысенко
    10 июля 2025
    Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
    Интересный экскурсовод, со своим видением города. Доступный интересный рассказ, много интересной информации. Спасибо
  • В
    Виталий
    7 июля 2025
    Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
    Интересная экскурсия, самоотверженность экскурсовода Алексея. Дождь и холодный ветер не помешали ему открыть для нас интересные исторические и просто красивые места города.
  • Л
    Людмила
    29 июня 2025
    Мелодии витебских улиц
    Большое спасибо за замечательную экскурсию! Провели комфортным маршрутом с подробным рассказом о городе, познакомили с историей, показали достопримечательности, подсказали интересные места для самостоятельных прогулок. Витебск замечательный, красивый, гостеприимный город!
  • Е
    Елена
    22 июня 2025
    Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
    Наша экскурсия 22 июня по Витебску прошла на отлично! Алексей замечательный гид. Окунулись с ним и в самую древнейшую историю
    города, и посмотрели сегодняшние достижения (восстановление синагоги в такой короткий срок впечатляет). Три часа действительно пролетели незаметно. Очень понравились работы студентов- художников, так украшающих свой город, вносящих" изюминку" в его облик: макет древнего Витебска на берегу, портрет Шагала и Иван Васильевича в исполнении Яковлева в таких уютных, тихих и трогательно- ностальгических дворах самой высокой части города. Алексею огромное спасибо!

  • Е
    Елена
    17 июня 2025
    Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
    Отличная экскурсия. Было увлекательно, позитивно.
  • С
    Светлана
    9 июня 2025
    Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
    Алексей прекрасный рассказчик и просто очень хороший человек. За 3 часа экскурсии мы посмотрели как знаковые достопримечательности Витебска, так и
    немного заглянули в жизнь современного города. Экскурсия прошла на одном дыхании, очень доступным языком без перегруза датами и фамилиями. Ребенок (6 лет) потом все нам пересказал. И очень бережно хранить подарок от Алексея. Спасибо ещё раз огромное за экскурсию, всем от души рекомендуем

  • Ю
    Юлия
    2 июня 2025
    Мелодии витебских улиц
    Все
  • Л
    Лидия
    2 июня 2025
    Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
    Всё прекрасно, всё очень понравилось
  • Л
    Лебедев
    26 мая 2025
    Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
    Всё на высшем уровне!!!
  • О
    Ольга
    21 мая 2025
    Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
    Посмотрели основные достопримечательности Витебска, проехали и прошлись. Было очень интересно. Экскурсовод с юмором, держит тайминг и программу, все успели.
  • Е
    Елена
    19 мая 2025
    Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
    Великолепный экскурсовод Алексей. Грамотная речь, большой объем материала, храмы, костел и синогога, исторический центр города, достопримечательности и памятники истории и
    современности. Бодьшое значение имеет, когда экскурсию ведет коренной житель города. Алексей рассказывал много интересных фактов об известных жителях города в области литературы, музыки и живописи. Три часа пролетели не заметно. Отдельное СПАСИБО за подарок. Он будет напоминать нам о времени, проведенном в Витебске. Хотим выразить огоомную благодарность за проведенную экскурсию. Обязательно вернемся в Витебск!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Дворец губернатора»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Витебске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мелодии витебских улиц
  2. Витебск: яркие краски старого города
  3. Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Витебске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Успенский Собор
  2. Благовещенская церковь
  3. Самое главное
  4. Воскресенская церковь
  5. Ратуша
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Витебску в сентябре 2025
Сейчас в Витебске в категории "Дворец губернатора" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 250. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Витебске на 2025 год по теме «Дворец губернатора», 91 ⭐ отзыв, цены от 150Br. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь