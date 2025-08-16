Е Евгения Мелодии витебских улиц Получили то что хотели: неспешная прогулка с рассказом об интересных моментах прошлого и настоящего города.

Е Екатерина Мелодии витебских улиц Прекрасная экскурсия по прекрасному городу! Спасибо нашему гиду!

Д Денис Мелодии витебских улиц В Витебске не в первый раз, но в этот раз решили воспользоваться услугами гида. Не пожалели ни разу!

Приятное общение и познавательный рассказ добавили много нового и полезного в очередную поездку.

Рекомендую однозначно!

Г Галина Мелодии витебских улиц Отличная экскурсия. Экскурсия продолжалась 1.5 часа. Мы познакомились с главными достопримечательностями города. Экскурсия была познавательной и интересной. Спасибо Алексею за увлекательный рассказ.

Н Наталья Мелодии витебских улиц Все прошло прекрасно. Алексей провел по пешеходным улицам,рассказал историю каждого дома. Рекомендуем

П Павел Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто) Прекрасная экскурсия, узнали много интересного, время пролетело незаметно. Однозначно рекомендую, не пожалеете!

Л Лысенко Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто) Интересный экскурсовод, со своим видением города. Доступный интересный рассказ, много интересной информации. Спасибо

В Виталий Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто) Интересная экскурсия, самоотверженность экскурсовода Алексея. Дождь и холодный ветер не помешали ему открыть для нас интересные исторические и просто красивые места города.

Л Людмила Мелодии витебских улиц Большое спасибо за замечательную экскурсию! Провели комфортным маршрутом с подробным рассказом о городе, познакомили с историей, показали достопримечательности, подсказали интересные места для самостоятельных прогулок. Витебск замечательный, красивый, гостеприимный город!

Е Елена Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто) читать дальше города, и посмотрели сегодняшние достижения (восстановление синагоги в такой короткий срок впечатляет). Три часа действительно пролетели незаметно. Очень понравились работы студентов- художников, так украшающих свой город, вносящих" изюминку" в его облик: макет древнего Витебска на берегу, портрет Шагала и Иван Васильевича в исполнении Яковлева в таких уютных, тихих и трогательно- ностальгических дворах самой высокой части города. Алексею огромное спасибо! Наша экскурсия 22 июня по Витебску прошла на отлично! Алексей замечательный гид. Окунулись с ним и в самую древнейшую историю

Е Елена Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто) Отличная экскурсия. Было увлекательно, позитивно.

С Светлана Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто) читать дальше немного заглянули в жизнь современного города. Экскурсия прошла на одном дыхании, очень доступным языком без перегруза датами и фамилиями. Ребенок (6 лет) потом все нам пересказал. И очень бережно хранить подарок от Алексея. Спасибо ещё раз огромное за экскурсию, всем от души рекомендуем Алексей прекрасный рассказчик и просто очень хороший человек. За 3 часа экскурсии мы посмотрели как знаковые достопримечательности Витебска, так и

Ю Юлия Мелодии витебских улиц Все

Л Лидия Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто) Всё прекрасно, всё очень понравилось

Л Лебедев Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто) Всё на высшем уровне!!!

О Ольга Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто) Посмотрели основные достопримечательности Витебска, проехали и прошлись. Было очень интересно. Экскурсовод с юмором, держит тайминг и программу, все успели.