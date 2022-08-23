По Витебску с улыбкой

Нескучная прогулка-диалог с любопытными историями, городскими байками и щепоткой юмора

5
2 отзыва
Прогуляться по чудесному Витебску и не влюбиться в него — миссия, заранее обреченная на провал.

Особенно если вы бродите по старинным улочкам с местным жителем, отыскивая интересные архитектурные детали и курьезные истории.

Итак, отправляемся на веселое и воздушное свидание с городом, после которого у вас останутся яркие эмоции, а не тяжелая (от летописных данных) голова.
По Витебску с улыбкой
По Витебску с улыбкой
По Витебску с улыбкой
По Витебску с улыбкой
По Витебску с улыбкой
По Витебску с улыбкой
По Витебску с улыбкой
По Витебску с улыбкой
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Байки Витебска: от Шагала до Наполеона

За пару часов я проведу вас по старинным уютным улочкам города с европейской эстетикой, еврейской харизмой и белорусской душой. Никаких бесконечных цифр и фактов, никаких лекций — только веселый диалог, нетривиальные рассказы и ваши улыбки! Во время прогулки вы:

  • узнаете, какому жителю разрешили поселиться в самом центре города в уличных фонарях (да еще и бесплатно!);
  • пройдете мастер-класс «Как за минуту разобраться в архитектурных стилях и с умным видом потом применять этот навык»;
  • встретитесь с витебским великаном, а рядом увидите дворец, в котором жил «совсем не великан» Наполеон;
  • откроете тайну прилета в Витебск старика Хоттабыча, который приземлился на Замковой горе города;
  • познакомитесь с самым обижаемым памятником Витебска и попробуете предсказать, как именно он будет обижен в следующий раз;
  • разберетесь, почему Витебск — город трамваев, и узнаете, откуда взялось выражение «метр с кепкой»;
  • пройдете по следам незабвенного Марка Шагала и увидите граффити его современных коллег.

Но и классику мы тоже не будем игнорировать! В программе архитектурные шедевры, городские легенды и исторические сюжеты, Благовещенская церковь 12 века, пережившая многое ратуша и величественный Успенский собор.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто первый раз посетил Витебск и хочет познакомиться с городом в живом, легком и позитивном формате!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле городской ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
23 авг 2022
Здравствуйте! Хотим сказать огромное спасибо нашему экскурсоводу Алексею! Спасибо от нашей небольшой группы. Мы были на экскурсии 20 августа "По Витебску с улыбкой". Так самозабвенно, захватывающе, увлечённо провел экскурсию! У нас было много детей и, конечно, они болтали! Однако уже после экскурсии дружно воспроизвели полученную информацию. Алексей настоящий профессионал, сразу заметно, что этот человек не только любит свою профессию, но и умеет донести и вложить эту любовь другим. Спасибо!
Татьяна
20 авг 2022
Лучшая экскурсия в стране - из тех, на которых мы побывали. Легко, непринужденно, при этом содержательно. Приятный в общении экскурсовод. Рекомендую настоятельно.

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