За пару часов я проведу вас по старинным уютным улочкам города с европейской эстетикой, еврейской харизмой и белорусской душой. Никаких бесконечных цифр и фактов, никаких лекций — только веселый диалог, нетривиальные рассказы и ваши улыбки! Во время прогулки вы:
Но и классику мы тоже не будем игнорировать! В программе архитектурные шедевры, городские легенды и исторические сюжеты, Благовещенская церковь 12 века, пережившая многое ратуша и величественный Успенский собор.
Всем, кто первый раз посетил Витебск и хочет познакомиться с городом в живом, легком и позитивном формате!