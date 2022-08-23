Прогуляться по чудесному Витебску и не влюбиться в него — миссия, заранее обреченная на провал. Особенно если вы бродите по старинным улочкам с местным жителем, отыскивая интересные архитектурные детали и курьезные истории. Итак, отправляемся на веселое и воздушное свидание с городом, после которого у вас останутся яркие эмоции, а не тяжелая (от летописных данных) голова.

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Описание

Что вас ожидает

Байки Витебска: от Шагала до Наполеона

За пару часов я проведу вас по старинным уютным улочкам города с европейской эстетикой, еврейской харизмой и белорусской душой. Никаких бесконечных цифр и фактов, никаких лекций — только веселый диалог, нетривиальные рассказы и ваши улыбки! Во время прогулки вы:

узнаете, какому жителю разрешили поселиться в самом центре города в уличных фонарях (да еще и бесплатно!);

пройдете мастер-класс «Как за минуту разобраться в архитектурных стилях и с умным видом потом применять этот навык»;

встретитесь с витебским великаном, а рядом увидите дворец, в котором жил «совсем не великан» Наполеон;

откроете тайну прилета в Витебск старика Хоттабыча, который приземлился на Замковой горе города;

познакомитесь с самым обижаемым памятником Витебска и попробуете предсказать, как именно он будет обижен в следующий раз;

разберетесь, почему Витебск — город трамваев, и узнаете, откуда взялось выражение «метр с кепкой»;

пройдете по следам незабвенного Марка Шагала и увидите граффити его современных коллег.

Но и классику мы тоже не будем игнорировать! В программе архитектурные шедевры, городские легенды и исторические сюжеты, Благовещенская церковь 12 века, пережившая многое ратуша и величественный Успенский собор.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто первый раз посетил Витебск и хочет познакомиться с городом в живом, легком и позитивном формате!