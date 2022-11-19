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Описание
Что вас ожидает
Если вы хотите подробно узнать и с первого взгляда влюбиться в Витебск, то приглашаю вас на свою экскурсию «Весь Витебск за 3 часа». В ходе нашего путешествия вы увидите город с необычных сторон, побываете в различных исторических эпохах, увидите совершенно непохожие друг на друга памятники архитектуры. Католические храмы, старый еврейский квартал, православные церкви и губернская застройка исторического центра — это лишь малая часть того, с чем вам предстоит познакомиться.
Контраст стилей и буйство красок
Витебск — это уникальный город, который пережил множество взлётов и падений. Он входил в состав различных государственных формирований, и каждая эпоха оставила свой след на современном облике города. А самое интересное, что Витебск не стоит на месте, здесь постоянно появляется что-то новое. Мы с вами погрузимся в атмосферу главного фестиваля страны — Славянского базара, и узнаем в каком состоянии находится современное искусство в городе Марка Шагала. Сочетание старинных церквей, уютных улочек и объектов современного стрит-арта в любом случае не оставит вас равнодушными.
Если вы хотите полностью насладиться атмосферой старинного города Витебска, с ярким сочетанием автомобильной экскурсии и пешей прогулки — приглашаю вас на свою экскурсию. Предлагаю вам минимум пресных фактов и цифр, только живое общение и увлекательный рассказ! Ведь лучшая экскурсия — с улыбкой на лице.
Важная информация:
Экскурсия проходит на автомобиле путешественника.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Замковая, 5-2
Завершение: ул. 1-я Доватора, 7 / 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Экскурсия проходит на автомобиле путешественника
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.