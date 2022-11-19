Весь Витебск за 3 часа

Наше путешествие по северной столице Беларуси позволит вам максимально подробно познакомиться

Наше путешествие по северной столице Беларуси позволит вам максимально подробно познакомиться и влюбиться в старинный Витебск.

Мы с вами посетим все самые интересные достопримечательности, до которых редко доходят обычные маршруты.

Побываем у прекрасного костёла Святой Варвары, прогуляемся по уютной улице Марка Шагала, и конечно же полюбуемся красотами старого города. А вся наша прогулка будет сопровождаться ярким диалогом, необычными историями и вашими улыбками!
Весь Витебск за 3 часа
Весь Витебск за 3 часа
Весь Витебск за 3 часа
Весь Витебск за 3 часа
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Летний амфитеатр
  • Площадь Победы
  • Благовещенская церковь
  • Успенский собор
  • Воскресенская церковь
  • Дворец губернатора
  • Покровский собор
  • Три штыка
  • Костёл Святой Варвары
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает

Если вы хотите подробно узнать и с первого взгляда влюбиться в Витебск, то приглашаю вас на свою экскурсию «Весь Витебск за 3 часа». В ходе нашего путешествия вы увидите город с необычных сторон, побываете в различных исторических эпохах, увидите совершенно непохожие друг на друга памятники архитектуры. Католические храмы, старый еврейский квартал, православные церкви и губернская застройка исторического центра — это лишь малая часть того, с чем вам предстоит познакомиться.

Контраст стилей и буйство красок

Витебск — это уникальный город, который пережил множество взлётов и падений. Он входил в состав различных государственных формирований, и каждая эпоха оставила свой след на современном облике города. А самое интересное, что Витебск не стоит на месте, здесь постоянно появляется что-то новое. Мы с вами погрузимся в атмосферу главного фестиваля страны — Славянского базара, и узнаем в каком состоянии находится современное искусство в городе Марка Шагала. Сочетание старинных церквей, уютных улочек и объектов современного стрит-арта в любом случае не оставит вас равнодушными.
Если вы хотите полностью насладиться атмосферой старинного города Витебска, с ярким сочетанием автомобильной экскурсии и пешей прогулки — приглашаю вас на свою экскурсию. Предлагаю вам минимум пресных фактов и цифр, только живое общение и увлекательный рассказ! Ведь лучшая экскурсия — с улыбкой на лице.

Важная информация:

Экскурсия проходит на автомобиле путешественника.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Замковая, 5-2
Завершение: ул. 1-я Доватора, 7 / 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на автомобиле путешественника
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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