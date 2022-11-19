Что вас ожидает

Если вы хотите подробно узнать и с первого взгляда влюбиться в Витебск, то приглашаю вас на свою экскурсию «Весь Витебск за 3 часа». В ходе нашего путешествия вы увидите город с необычных сторон, побываете в различных исторических эпохах, увидите совершенно непохожие друг на друга памятники архитектуры. Католические храмы, старый еврейский квартал, православные церкви и губернская застройка исторического центра — это лишь малая часть того, с чем вам предстоит познакомиться.

Контраст стилей и буйство красок

Витебск — это уникальный город, который пережил множество взлётов и падений. Он входил в состав различных государственных формирований, и каждая эпоха оставила свой след на современном облике города. А самое интересное, что Витебск не стоит на месте, здесь постоянно появляется что-то новое. Мы с вами погрузимся в атмосферу главного фестиваля страны — Славянского базара, и узнаем в каком состоянии находится современное искусство в городе Марка Шагала. Сочетание старинных церквей, уютных улочек и объектов современного стрит-арта в любом случае не оставит вас равнодушными.

Если вы хотите полностью насладиться атмосферой старинного города Витебска, с ярким сочетанием автомобильной экскурсии и пешей прогулки — приглашаю вас на свою экскурсию. Предлагаю вам минимум пресных фактов и цифр, только живое общение и увлекательный рассказ! Ведь лучшая экскурсия — с улыбкой на лице.

Важная информация:

Экскурсия проходит на автомобиле путешественника.